Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapos csúszással, de még a választások előtt módosul a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok rendszere. Az ígéretek szerint az igénylés egyszerűbb és gyorsabb lesz, a lehetőség többek előtt nyílik meg. A Bankmonitor szakértői elemezték a változásokat a hvg.hu-nak. ","shortLead":"Egy hónapos csúszással, de még a választások előtt módosul a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok rendszere...","id":"20180301_Ilyen_volt_ilyen_lett_mutatunk_minden_reszlet_a_csok_uj_szabalyairol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5082841-e193-4f2c-8959-50844fee7fb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Ilyen_volt_ilyen_lett_mutatunk_minden_reszlet_a_csok_uj_szabalyairol","timestamp":"2018. március. 01. 10:55","title":"Ilyen volt, ilyen lett, mutatunk minden részletet a csok új szabályairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a307053-769c-4455-9181-b1b757c4cc6b","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"A fenyegetőzés egy dolog, a konkrét pusztítást Orbán végzi.","shortLead":"A fenyegetőzés egy dolog, a konkrét pusztítást Orbán végzi.","id":"20180301_Nem_Gyurcsanyrol_van_szo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a307053-769c-4455-9181-b1b757c4cc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7671a698-20f5-488e-b93e-c886198b0db3","keywords":null,"link":"/velemeny/20180301_Nem_Gyurcsanyrol_van_szo","timestamp":"2018. március. 01. 09:02","title":"TGM: Nem Gyurcsányról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület válaszolt kérdéseinkre az ügyben lefolytatott vizsgálat alapján. Az állami fenntartó szerint a szakkört vezető tanár elismerte, hogy \"néhány foglalkozáson\" nem a leadott pedagógiai munkaterv alapján járt el. Majd saját kérésére megszüntették tanári jogviszonyát, így valóban nem tanít már ","shortLead":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület...","id":"20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198766b-d203-4e30-a136-511ef19328fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","timestamp":"2018. március. 01. 17:23","title":"Boncoló gimnazisták: A tanár elismerte, hogy eltért a szakkör munkatervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c587a99-9e6f-457e-8e94-30a237425f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nádat akarták learatni a budai Feneketlen-tavon.","shortLead":"A nádat akarták learatni a budai Feneketlen-tavon.","id":"20180301_jegre_mentek_beszakadtak_a_fokertesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c587a99-9e6f-457e-8e94-30a237425f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f94d80-ff68-42bd-82e2-fd9199db3f01","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_jegre_mentek_beszakadtak_a_fokertesek","timestamp":"2018. március. 01. 13:55","title":"Jégre mentek, beszakadtak a főkertesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b98104-3521-4c2a-9101-4e272053424f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Operettszínház közleményben tudatta, mi lett a belső vizsgálat eredménye a korábban felfüggesztett rendező, Kerényi Miklós Gábor ügyében.","shortLead":"A Budapesti Operettszínház közleményben tudatta, mi lett a belső vizsgálat eredménye a korábban felfüggesztett rendező...","id":"20180301_Lezarult_a_belso_vizsgalat_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kero_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b98104-3521-4c2a-9101-4e272053424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49340145-fc2c-4d53-b1db-575383739f76","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Lezarult_a_belso_vizsgalat_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kero_ugyeben","timestamp":"2018. március. 01. 19:52","title":"Feljelentés nem volt, lezárult a belső vizsgálat Kerényi Miklós Gábor ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a97a28a-cb97-4c1b-9fb0-eef77a8beb6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok az első számú gyanúsítottak.","shortLead":"Az oroszok az első számú gyanúsítottak.","id":"20180301_Hackertamadas_erte_a_nemet_kormanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a97a28a-cb97-4c1b-9fb0-eef77a8beb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860e88c5-700f-4ecd-ba2f-08f2d2037145","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Hackertamadas_erte_a_nemet_kormanyt","timestamp":"2018. március. 01. 13:48","title":"Hackertámadás érte a német kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De a floridai iskolai mészárlás nyomán továbbra is szorgalmazza, hogy a tanároknál is lehessen fegyver.","shortLead":"De a floridai iskolai mészárlás nyomán továbbra is szorgalmazza, hogy a tanároknál is lehessen fegyver.","id":"20180301_Meglepetes_Trump_a_fegyvervasarlas_szigoritasat_surgeti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1131607e-921b-4704-88dd-465a702acca3","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Meglepetes_Trump_a_fegyvervasarlas_szigoritasat_surgeti","timestamp":"2018. március. 01. 09:48","title":"Meglepetés: Trump a fegyvervásárlás szigorítását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b94a692-52a5-4e89-b84f-ce672e6e1f44","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Silvio Berlusconi pártszövetségébe tartozó párt elnökével a miniszterelnök és Németh Zsolt, a Fidesz külügyi kabinetjének vezetője is találkozott. Sok mindenben egyetértettek.","shortLead":"A Silvio Berlusconi pártszövetségébe tartozó párt elnökével a miniszterelnök és Németh Zsolt, a Fidesz külügyi...","id":"20180228_Fogadta_az_Olasz_Testverek_vezetojet_Orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b94a692-52a5-4e89-b84f-ce672e6e1f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ef4371-35c4-441f-becc-a0444b81d7e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Fogadta_az_Olasz_Testverek_vezetojet_Orban","timestamp":"2018. február. 28. 13:15","title":"Fogadta az Olasz Testvérek vezetőjét Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]