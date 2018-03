Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b22da17-f346-4c78-adc3-3e3d12357fde","c_author":"FHB Bank","category":"brandchannel","description":"Olyan alacsonyak a lakáshitel-kamatok, hogy most még annak is érdemes megfontolnia a kölcsönigénylést, aki megtakarításaiból is elő tudná teremteni az új vagy használt ingatlan vételéhez, felújításához vagy bővítéséhez szükséges pénzt. ","shortLead":"Olyan alacsonyak a lakáshitel-kamatok, hogy most még annak is érdemes megfontolnia a kölcsönigénylést, aki...","id":"fhbbank_20180228_Lakashitelt_venne_fel_Akkor_ezekre_mindenkeppen_figyeljen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b22da17-f346-4c78-adc3-3e3d12357fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f201010d-c2ec-4264-ac45-01a16ed56358","keywords":null,"link":"/brandchannel/fhbbank_20180228_Lakashitelt_venne_fel_Akkor_ezekre_mindenkeppen_figyeljen","timestamp":"2018. március. 01. 07:08","title":"Lakáshitelt venne fel? Akkor ezekre mindenképpen figyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"FHB Bank, a Takarék Csoport tagja","c_partnerlogo":"4ec38829-db2d-4643-8182-bffcce5bad10","c_partnertag":"fhbbank"},{"available":true,"c_guid":"b401b6be-1b83-4060-992c-630e7104aa9a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Magyar Power 50 – a hazai művészeti színtér legbefolyásosabb szereplői / Amikor a folyamat az üzenet – Közös ügyek a Ludwigban / Támadom a szponzorom – a bojkott elviselhetetlen könnyűsége / Hitler-Wagen, a guruló műalkotás – a Führer Mercedese / Műtárgyak a vádlottak padján? – a múzeumok és a zaklatási ügyek / Az elitizmus zsákutcája – beszélgetés a hatalom esztétikájáról / Sármoffenzíva – királyi művészetpártolás Norvégiában

","shortLead":"Magyar Power 50 – a hazai művészeti színtér legbefolyásosabb szereplői / Amikor a folyamat az üzenet – Közös ügyek...","id":"20180302_Megjelent_a_Muerto_2018_marciusi_lapszama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b401b6be-1b83-4060-992c-630e7104aa9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aeda178-3647-4c11-88b3-7090851f167e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180302_Megjelent_a_Muerto_2018_marciusi_lapszama","timestamp":"2018. március. 02. 15:06","title":"Megjelent a Műértő 2018 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a481783-4855-4186-90ff-cdcd7f19d91d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Brávó Anna!\" – ezzel a felkiáltással üdvözölte Demszky Gábor egykori főpolgármester, hogy Kelemen Anna visszalépett, és mégsem indul a választáson. Demszky egyetért a celebbel abban, hogy \"aki esélytelen, és nem lép vissza, az valódi prostituált\". ","shortLead":"\"Brávó Anna!\" – ezzel a felkiáltással üdvözölte Demszky Gábor egykori főpolgármester, hogy Kelemen Anna visszalépett...","id":"20180228_Demszky_Gabor_egyetert_Kelemen_Annaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a481783-4855-4186-90ff-cdcd7f19d91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfc1cdb-40e9-4adc-b6da-6f7a3a394efc","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Demszky_Gabor_egyetert_Kelemen_Annaval","timestamp":"2018. február. 28. 18:54","title":"Demszky Gábor egyetért Kelemen Annával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1269a5-f340-44c2-a0fc-8e004c3dbc6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De ez nem azt jelenti, hogy fölöttük áll. A színésznő interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább.","shortLead":"De ez nem azt jelenti, hogy fölöttük áll. A színésznő interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor...","id":"20180301_Pokorny_Lia_Estenkent_kepes_vagyok_magammal_vinni_a_nezoket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f1269a5-f340-44c2-a0fc-8e004c3dbc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c371f5e-db74-40fb-b123-07cca0e302db","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_Pokorny_Lia_Estenkent_kepes_vagyok_magammal_vinni_a_nezoket","timestamp":"2018. március. 01. 11:55","title":"Pokorny Lia: \"Esténként képes vagyok magammal vinni a nézőket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c411f6e6-9e57-4935-915b-5d31c1ebe5d5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Selyemzsinórral ér fel jó pár ősfideszes képviselőnek a párt szerda este nyilvánosságra hozott országos listája. 24 év után biztosan elbúcsúzhat például a parlamenttől Répássy Róbert, mennie kell Budai Gyulának, de rezeg a léc a miniszterelnöki biztos Révész Máriusz vagy Halász János szóvivő esetében is. Nőpárt – ha tartott ettől bárki – ezúttal sem lesz a Fideszből. ","shortLead":"Selyemzsinórral ér fel jó pár ősfideszes képviselőnek a párt szerda este nyilvánosságra hozott országos listája. 24 év...","id":"20180301_Fidesz_orszagos_lista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c411f6e6-9e57-4935-915b-5d31c1ebe5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020686da-c00d-4dcb-93c7-40d4e3f07265","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Fidesz_orszagos_lista","timestamp":"2018. március. 01. 00:01","title":"24 év után teszi ki egyik legdolgosabb képviselője szűrét a Fidesz – itt a párt országos listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b16be26-31d6-4664-9fd6-eda317acabb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baleset január végén történt, a nyolcéves mindszenti kislány combjába egy, a kabátzsebében felejtett ceruza fúródott bele, amikor a szünetben felbuktatták.","shortLead":"A baleset január végén történt, a nyolcéves mindszenti kislány combjába egy, a kabátzsebében felejtett ceruza fúródott...","id":"20180301_ceruza_tort_a_kislany_combjaba_a_harmadik_korhazban_vettek_eszre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b16be26-31d6-4664-9fd6-eda317acabb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7177a7-692c-4953-9e90-1505ce1aef4e","keywords":null,"link":"/elet/20180301_ceruza_tort_a_kislany_combjaba_a_harmadik_korhazban_vettek_eszre","timestamp":"2018. március. 01. 10:01","title":"Ceruza tört a kislány combjába, a harmadik kórházban vették észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a97a28a-cb97-4c1b-9fb0-eef77a8beb6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok az első számú gyanúsítottak.","shortLead":"Az oroszok az első számú gyanúsítottak.","id":"20180301_Hackertamadas_erte_a_nemet_kormanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a97a28a-cb97-4c1b-9fb0-eef77a8beb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860e88c5-700f-4ecd-ba2f-08f2d2037145","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Hackertamadas_erte_a_nemet_kormanyt","timestamp":"2018. március. 01. 13:48","title":"Hackertámadás érte a német kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955d212-d153-40d4-8080-174028645349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túlnyerték magukat a Tesla Hungary létrehozói: hírük olyan sokakhoz eljutott, hogy vélhetően a jelentések hatására a Facebook moderátorai is felfigyeltek rá.","shortLead":"Túlnyerték magukat a Tesla Hungary létrehozói: hírük olyan sokakhoz eljutott, hogy vélhetően a jelentések hatására...","id":"20180302_tesla_hungary_facebook_oldal_torles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6955d212-d153-40d4-8080-174028645349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0912d20-1c81-4fb9-afe4-d06fd8c39e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_tesla_hungary_facebook_oldal_torles","timestamp":"2018. március. 02. 14:23","title":"Letörölte a Facebook a 60 ezer magyart átverő teslás oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]