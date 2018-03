Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében másodfokon eljáró bíróság a felfüggesztett szabadságvesztést, de a pénzbüntetést mellőzte, a többi vádlottat pedig hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítette. A Fővárosi Ítélőtábla szerdai ítélete jogerős.","shortLead":"Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében...","id":"20180228_Andrassy_uti_palotaper_Furst_Gyorgy_megussza_egy_felfuggesztettel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632afda8-22f7-4e17-b869-341e6d151530","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Andrassy_uti_palotaper_Furst_Gyorgy_megussza_egy_felfuggesztettel","timestamp":"2018. február. 28. 17:10","title":"Andrássy úti palotaper: Fürst György megússza egy felfüggesztettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0c72ae-2db8-455f-a5f7-1d8327a8637a","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Nem. És nem is akar. Ne dőljön be senki megint ugyanannak a trükknek!","shortLead":"Nem. És nem is akar. Ne dőljön be senki megint ugyanannak a trükknek!","id":"20180302_cegledi_megjavulhate_fidesz_konszolidacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0c72ae-2db8-455f-a5f7-1d8327a8637a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da86abe1-c74f-45a6-8b7f-d899a3d0cd58","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_cegledi_megjavulhate_fidesz_konszolidacio","timestamp":"2018. március. 02. 09:51","title":"Ceglédi: Megjavulhat-e a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mráz Ágoston Sámuel a Heti Válasznak beszélt az Elios-ügyről.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel a Heti Válasznak beszélt az Elios-ügyről.","id":"20180301_A_Nezopont_elemzoje_is_korrupcioellenes_fellepesert_kialt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a55405-c1d5-4236-ae50-dd454aa60b83","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_A_Nezopont_elemzoje_is_korrupcioellenes_fellepesert_kialt","timestamp":"2018. március. 01. 07:44","title":"A Nézőpont elemzője is korrupcióellenes fellépésért kiált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b27d3a-6ba0-4baf-b0c0-516977b67ed7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felépít például egy kisebb Rio de Janeirót. ","shortLead":"Felépít például egy kisebb Rio de Janeirót. ","id":"20180302_Mihez_kezd_otven_ember_egymillio_legokockaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b27d3a-6ba0-4baf-b0c0-516977b67ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c4bfb8-1e04-4833-b238-4311f56d3a83","keywords":null,"link":"/kultura/20180302_Mihez_kezd_otven_ember_egymillio_legokockaval","timestamp":"2018. március. 02. 15:13","title":"Mihez kezd ötven ember egymillió legókockával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94a2796-e276-4bb1-bf36-54c4b306165d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sok érdekes telefonról hullt le a lepel a barcelonai Mobile World Congressen, az egyk legérdekesebb az itthon csak kevesek által ismert Doogee egyik újdonsága. Amellett, hogy praktikus, sok kellemetlenségtől szabadíthatja meg a mobil tulajdonosát. A különleges kameraelhelyezésnek ugyanakkor hátülütői is lehetnek.","shortLead":"Bár sok érdekes telefonról hullt le a lepel a barcelonai Mobile World Congressen, az egyk legérdekesebb az itthon csak...","id":"20180301_doogee_v_mix_3_mix_4_telefon_android_kihajthato_kamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94a2796-e276-4bb1-bf36-54c4b306165d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2efe2a4-f835-4296-94fe-49c2f20ce173","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_doogee_v_mix_3_mix_4_telefon_android_kihajthato_kamera","timestamp":"2018. március. 01. 14:03","title":"Ilyen telefont talán még nem látott: egy kis kínai gyártó fillérekből elkerülte a 380 ezres iPhone X \"hibáját\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff119d74-399a-4983-9e3e-481649f3b17c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási sikert arat az európai piacokon egy szibériai gyógynövényekből készült kozmetikumcsalád. A volt üdítőgyáros tulajdonos viszont aggódik, vajon az amerikaiak mit szólnak a Made in Russia címkéhez.","shortLead":"Óriási sikert arat az európai piacokon egy szibériai gyógynövényekből készült kozmetikumcsalád. A volt üdítőgyáros...","id":"20180302_Vajon_magara_kenie_Amerika_az_orosz_kremet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff119d74-399a-4983-9e3e-481649f3b17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116a3a65-209b-425f-9e4b-534ecf08a819","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Vajon_magara_kenie_Amerika_az_orosz_kremet","timestamp":"2018. március. 02. 13:56","title":"Vajon magára keni-e Amerika az orosz krémet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba8a523-a294-414b-88b9-91b475aa216b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még 68 órát kell dolgozniuk a dél-koreaiaknak hetente, de ezt hamarosan csökkentik.","shortLead":"Most még 68 órát kell dolgozniuk a dél-koreaiaknak hetente, de ezt hamarosan csökkentik.","id":"20180301_A_nyartol_mar_csak_52_oras_lesz_a_munkahet_DelKoreaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba8a523-a294-414b-88b9-91b475aa216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866de94d-ed9a-47dc-89e0-3ae26eac0fae","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_A_nyartol_mar_csak_52_oras_lesz_a_munkahet_DelKoreaban","timestamp":"2018. március. 01. 14:06","title":"A nyártól már csak 52 órás lesz a munkahét Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület válaszolt kérdéseinkre az ügyben lefolytatott vizsgálat alapján. Az állami fenntartó szerint a szakkört vezető tanár elismerte, hogy \"néhány foglalkozáson\" nem a leadott pedagógiai munkaterv alapján járt el. Majd saját kérésére megszüntették tanári jogviszonyát, így valóban nem tanít már ","shortLead":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület...","id":"20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198766b-d203-4e30-a136-511ef19328fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","timestamp":"2018. március. 01. 17:23","title":"Boncoló gimnazisták: A tanár elismerte, hogy eltért a szakkör munkatervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]