Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720d342f-59ad-4a5d-8f0b-60abe55f3d0a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A rangidős osztrák aukciósház negyedévenkénti „nagyheteiről” tavaly rendre tudósítottunk, így a 2017-es év rekorderei jórészt ismertek olvasóink előtt. Lapunk terjedelmi korlátai miatt azonban néhány jelentős leütés kimaradt, így ezekről most összefoglaló cikkünkben adunk számot. ","shortLead":"A rangidős osztrák aukciósház negyedévenkénti „nagyheteiről” tavaly rendre tudósítottunk, így a 2017-es év rekorderei...","id":"20180302_Arveresi_rekordok_Schiele_a_csucson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720d342f-59ad-4a5d-8f0b-60abe55f3d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135c94b0-a90c-427b-9d71-1bde242ec846","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180302_Arveresi_rekordok_Schiele_a_csucson","timestamp":"2018. március. 02. 14:34","title":"Árverési rekordok, Schiele a csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112fe073-b496-43e4-9da3-19f55756535e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális forradalom az ügyfélszolgálatok munkáját is átalakítja, hiszen egyre terjednek a chatbotok, az automatizált hívások, és a mesterséges intelligenciával működő rendszerek. Az új technológiákkal egyszerre több platformon lehet sokkal több ügyfelet kiszolgálni, a hiányuk pedig hamar megbosszulhatja magát: az előrejelzések szerint 2019-re bevételük 25 százalékát is elveszíthetik azok a cégek, amelyek nem fordítanak kellő figyelmet a digitalizációra.","shortLead":"A digitális forradalom az ügyfélszolgálatok munkáját is átalakítja, hiszen egyre terjednek a chatbotok, az automatizált...","id":"20180302_geomant_digitalis_ugyfelszolgalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112fe073-b496-43e4-9da3-19f55756535e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7369576e-18c9-492d-83e7-fb6d3ee92526","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_geomant_digitalis_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. március. 02. 16:03","title":"25% ugorhat a bevételből azoknál a cégeknél, ahol nem tartanak fenn digitális ügyfélszolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a40d6a-672f-4d62-9f00-d4c54dcff1fc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez persze nem jelenti azt, hogy Michel Barnier mindennel egyetért, ami elhangzott Theresa May pénteki beszédében.","shortLead":"Ez persze nem jelenti azt, hogy Michel Barnier mindennel egyetért, ami elhangzott Theresa May pénteki beszédében.","id":"20180302_Megdicserte_a_brit_kormanyfot_az_EU_Brexitfelelose","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a40d6a-672f-4d62-9f00-d4c54dcff1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4544ad-6a1e-434a-b431-9948db17baf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_Megdicserte_a_brit_kormanyfot_az_EU_Brexitfelelose","timestamp":"2018. március. 02. 19:13","title":"Megdicsérte a brit kormányfőt az EU Brexit-felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c32785-0954-4d0a-a5d7-fb3c0c478168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SikurPhone egyrészt garantált hacker-biztos védelmet nyújt a gyártói ígéretek szerint, a rajta tárolt adatok pedig akkor is titkosítva maradnak, ha a telefonnak netán lába kél. ","shortLead":"A SikurPhone egyrészt garantált hacker-biztos védelmet nyújt a gyártói ígéretek szerint, a rajta tárolt adatok pedig...","id":"20180302_sikurphone_feltorhetetlen_mobiltelefon_titkositott_telefon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c32785-0954-4d0a-a5d7-fb3c0c478168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082a7f7d-e4a2-4971-80f3-13902ff87cec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_sikurphone_feltorhetetlen_mobiltelefon_titkositott_telefon","timestamp":"2018. március. 02. 15:03","title":"Jön egy telefon azoknak, akik félnek, hogy lopnak tőlük vagy lehallgatják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ba15d4-3e62-477f-8846-82fd3f109493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több értékes relikvia mellett kéziratok és a szerző, J. K. Rowling első vázlatai is megtekinthetők a British Library szezonális tárlatán. A Google-nek hála pedig egy okostelefon is elegendő ahhoz, hogy megtekintsük a varázslók univerzumához köthető kiállítás anyagát.","shortLead":"Több értékes relikvia mellett kéziratok és a szerző, J. K. Rowling első vázlatai is megtekinthetők a British Library...","id":"20180302_harry_potter_kiallitas_british_library_london_google_arts_and_culture","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ba15d4-3e62-477f-8846-82fd3f109493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6449837-5dce-4717-b562-95301698afd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_harry_potter_kiallitas_british_library_london_google_arts_and_culture","timestamp":"2018. március. 02. 14:03","title":"Harry Potter-rajongó? Most otthonról is beleshet a látványos londoni kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiválasztott szerencsések a nyilvános szertartáson lehetnek jelen.","shortLead":"A kiválasztott szerencsések a nyilvános szertartáson lehetnek jelen.","id":"20180303_2640_vendeget_hivott_meg_az_eskuvore_Harry_herceg_es_menyasszonya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b00a16-18b0-4a04-ab1c-8d3f9f7b87ab","keywords":null,"link":"/elet/20180303_2640_vendeget_hivott_meg_az_eskuvore_Harry_herceg_es_menyasszonya","timestamp":"2018. március. 03. 15:31","title":"2640 vendéget hívott meg az esküvőre Harry herceg és menyasszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c01cd7-cb26-4185-b8e8-61c21afbfda4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nyugat-ausztráliai földi telepítésű antenna észlelte a legkorábbi ismert csillagok bizonyítékát, amelyek megvilágították a sötétségben lévő világegyetemet az ősrobbanás után - közölték amerikai kutatók a Nature című tudományos folyóiratban bemutatott tanulmányukban.","shortLead":"Egy nyugat-ausztráliai földi telepítésű antenna észlelte a legkorábbi ismert csillagok bizonyítékát, amelyek...","id":"20180301_vilagur_legkorabbi_ismert_csillag_hideg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9c01cd7-cb26-4185-b8e8-61c21afbfda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0171be6c-9d0a-4c79-b22b-d2af6686b482","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_vilagur_legkorabbi_ismert_csillag_hideg","timestamp":"2018. március. 01. 18:03","title":"Méghogy hideg van a városban: -270 Celsius-fok lehetett a világűrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ea2be2-b253-4648-a4c4-c5d43d130d1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentette az amerikai kormánynál egy magyar vezetővel rendelkező amerikai szervezet Orbán Viktort és körét.","shortLead":"Feljelentette az amerikai kormánynál egy magyar vezetővel rendelkező amerikai szervezet Orbán Viktort és körét.","id":"20180302_Vizsgalatot_kernek_Orban_es_szuk_kore_ellen_kitilthatjak_oket_az_USAbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60ea2be2-b253-4648-a4c4-c5d43d130d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a416a0-4c4d-490c-a6f0-18d8c020e937","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Vizsgalatot_kernek_Orban_es_szuk_kore_ellen_kitilthatjak_oket_az_USAbol","timestamp":"2018. március. 02. 08:00","title":"Vizsgálatot kért egy amerikai szervezet Orbán és szűk köre ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]