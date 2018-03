Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2298ec48-8c9b-4ad8-bb51-eaafacc6d14d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa szerte eddig 59 ember életét követelte a hideg és a hóesés, a legtöbben, 23-an Lengyelországban haltak meg.","shortLead":"Európa szerte eddig 59 ember életét követelte a hideg és a hóesés, a legtöbben, 23-an Lengyelországban haltak meg.","id":"20180302_Tomeges_fagyhalal_Europaban__tamad_a_sziberiai_medve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2298ec48-8c9b-4ad8-bb51-eaafacc6d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5923f6-f467-4a1a-b1e2-63005dcf72f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Tomeges_fagyhalal_Europaban__tamad_a_sziberiai_medve","timestamp":"2018. március. 02. 20:20","title":"Tömeges fagyhalál Európában – támad a szibériai medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ebde18-31b1-472c-b866-ed1053f18328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németország után Róma is hasonlóképp döntött.","shortLead":"Németország után Róma is hasonlóképp döntött.","id":"20180302_dizel_autok_kitiltasa_roma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7ebde18-31b1-472c-b866-ed1053f18328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fdfa83-8ec7-4368-8f24-3ec2005b6052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_dizel_autok_kitiltasa_roma","timestamp":"2018. március. 02. 15:21","title":"Róma 2024-től kitiltja a városból a dízelautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4d56cf-40e5-49ed-abd7-f8e2ceb2c7c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A politikus életének 77. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el február 5-én.","shortLead":"A politikus életének 77. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el február 5-én.","id":"20180302_Eltemettek_Barsine_Pataky_Etelkat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd4d56cf-40e5-49ed-abd7-f8e2ceb2c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b060d-860b-47a7-aafb-d461131e12e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Eltemettek_Barsine_Pataky_Etelkat","timestamp":"2018. március. 02. 15:14","title":"Eltemették Barsiné Pataky Etelkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Johnson azt mondta, fontos megvédeni a jogaikat, mert jelentősen hozzájárulnak Nagy-Britannia teljesítményéhez. ","shortLead":"Johnson azt mondta, fontos megvédeni a jogaikat, mert jelentősen hozzájárulnak Nagy-Britannia teljesítményéhez. ","id":"20180302_Az_Angliaban_elo_magyarokat_meltatta_Boris_Johnson_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6892332d-b8fe-44cb-a4f5-3c9dacfdbe36","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Az_Angliaban_elo_magyarokat_meltatta_Boris_Johnson_Budapesten","timestamp":"2018. március. 02. 12:55","title":"Az Angliában élő magyarokat méltatta Boris Johnson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac2b893-ef33-4f74-847f-877f51715a0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mert így biztonságosabb. A szakemberek nem fűrészelik le az ujjukat, és inkább a tervezésre koncentrálhatnak.","shortLead":"Mert így biztonságosabb. A szakemberek nem fűrészelik le az ujjukat, és inkább a tervezésre koncentrálhatnak.","id":"20180302_Robotok_faragjak_az_egyedi_szekeinket_es_az_agyunkat_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ac2b893-ef33-4f74-847f-877f51715a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e75c02-4cae-4e03-9121-ce875401b8e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_Robotok_faragjak_az_egyedi_szekeinket_es_az_agyunkat_is","timestamp":"2018. március. 02. 21:55","title":"Robotok faragják az egyedi székeinket és az ágyunkat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter szombati polgármesteri eskütétele sokak ünnepe volt a hódmezővásárhelyi városházán. A leghangosabb, ütemes tapsot viszont érezhetően akkor kapta, amikor a megaláztatás és a megfélemlítés ellen emelt szólt. A díszterem zsúfolásig megtelt, sokan akarták személyesen átélni, ahogy új polgármesterük leteszi az esküt. Volt olyan, aki nem járt az épületben, amióta Lázár Jánost iktatták be.","shortLead":"Márki-Zay Péter szombati polgármesteri eskütétele sokak ünnepe volt a hódmezővásárhelyi városházán. A leghangosabb...","id":"20180303_Oromunneppe_valt_MarkiZay_eskutetele_Elkoltoztem_innen_de_most_visszajovunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e0bec4-bd11-471c-8b08-af04b93730d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Oromunneppe_valt_MarkiZay_eskutetele_Elkoltoztem_innen_de_most_visszajovunk","timestamp":"2018. március. 03. 15:32","title":"Örömünneppé vált Márki-Zay eskütétele: Elköltöztem innen, de most visszajövünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92188ca0-af93-4c16-a4a8-438d113375ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar gátfutó a papírformának megfelelően simán továbbjutott az előfutamból a férfi 60 méter gát vasárnapi elődöntőjébe a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság szombati versenynapján.\r

","shortLead":"A magyar gátfutó a papírformának megfelelően simán továbbjutott az előfutamból a férfi 60 méter gát vasárnapi...","id":"20180303_baji_balazs_siman_elodontos_a_vilagbajnoksagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92188ca0-af93-4c16-a4a8-438d113375ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba3818d-6caf-4194-8c5d-721ff092fb66","keywords":null,"link":"/sport/20180303_baji_balazs_siman_elodontos_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. március. 03. 20:11","title":"Baji Balázs simán elődöntős a világbajnokságon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balatonszemesen egy 60-80 éves nyárfaligetet azért irtottak ki, hogy helyet csináljanak az építkezés során felmerült törmeléknek. A többtonnás munkagépek a környező utcákat sem kímélték, a károsult tulajdonosok futhatnak a pénzük után.","shortLead":"Balatonszemesen egy 60-80 éves nyárfaligetet azért irtottak ki, hogy helyet csináljanak az építkezés során felmerült...","id":"20180302_Nem_fizetnek_a_karosult_nyaralotulajdonosoknak_Meszarosek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b504ed93-26bb-48ee-83ee-07ffb339ca5d","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Nem_fizetnek_a_karosult_nyaralotulajdonosoknak_Meszarosek","timestamp":"2018. március. 02. 12:11","title":"Nem fizetnek a károsult nyaralótulajdonosoknak Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]