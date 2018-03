Az nem is lehet kérdés, hogy a világ oda fog figyelni a Genfi Autószalonra, hiszen ez a világ egyik legjobban várt autós eseménye. Itt osztják ki például az Év Autója-díjat is, amiért ez a hét autó versenyez idén, de rengeteg koncepcióról vagy épp kész autóról is itt rántják le a leplet a gyártók.

Az idei év azonban ez utóbbi szempontból igazán különlegesnek ígérkezik. A cégek ugyanis rengeteg pénzt öltek bele az elmúlt években a fejlesztésekbe csak azért, hogy behozzák a lemaradásukat a Teslával szemben. Ennek köszönhetően a mostani Genfi Autószalonon jó néhány elektromos autó is felbukkan majd, amelyek egyre ígéretesebbek és amelyek már komoly konkurencuát jelenthetnek az amerikai gyártó számára. Mutatjuk, melyek ezek.

Hyundai Kona Electric

A Hyundai elsőként a Genfi Autószalonon mutatja be legújabb fejlesztését, ami igen ígéretesnek tűnik. A korábbi Kona elektromos változata – ahogy korábban már jelezték – több mint 460 kilométeres hatótávval érkezik (egész pontosan 467 km-rel), de jön majd egy "kisebb" változat is. A fontosabb paramétereiről itt írtunk bővebben.

© Hyundai

Jaguar I-Pace

A cég nem titkoltan a Tesla Model X ellenfelének szánja az autót, amit korábban sikerült a budapesti forgalomban is lefotóznunk. A fejlesztők szerint az 50 kWh-s DC-töltőkkel 85 perc alatt lehet majd 0-ról 85 százalékra tölteni az autót, de aki nagyon siet, az fél óra alatt 128 km-re elegendő elektromos áramot "tankolhat". Az akkumulátorcsomagot egyébként 480 km-es hatótávolságra kalibrálták.

© Jaguar

Mercedes

A Mercedes is gőzerővel készül a Genfi Autószalonra. Ők eddig sikerrel tartották titokban az elektromos autójuk érkezését, így a németek kapcsán egyelőre sötétben tapogatózunk. Pletykák szintjén annyiról lehetett eddig hallani, hogy a Jaguar I-Pace-hez hasonlóan a Model X ellenfele lehet az érkező autó.

Rimac Concept Two

A horvátok már a Rimac Concept One-nal is egy igen komoly fejlesztést tettek le az asztalra, de a Rimac Concept Two még azt is túlszárnyalhatja. Az autóba egy 120 kWh-s akkumulátort szerelnek, ami valószínűleg 1000 km-nél kisebb hatótávolságra lesz elegendő. Cserébe viszont 1240 lóerőt kap a Concept Two, az autóba pedig 4-es szintű önvezető technológiát építenek.

© Rimac

Volkswagen I.D. Vizzion

A Volkswagen autója egészen biztosan csak koncepcióként érkezik meg Genfbe. Az autóba 111 kWh-s lítiumion-akkumulátort terveztek be, ami 665 km-re elegendő energiát tudna tárolni. A kocsi emellett 180 km/h-s maximáls sebességet érne el. Kormány azonban nem kerülne bele, helyette hanggal lehetne vezérelni. Ez azért még odébb van.

© Volkswagen

