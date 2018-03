A Porsche várhatóan 2019-ben mutatja majd be első elektromos autóját, a Misson E-t, ami kapcsán nemrég már az egyik fejes is beszólt a Teslának. A stuttgarti cég a Genfi Autószalonra azonban nem a Misson E-vel, hanem egy másik elektromos autóval érkezett.

A Carscoops beszámolója szerint a Mission E Cross Turismo egy elektromos crossover lesz, ami jelenleg még csak tanulmányautóként érkezett a Genfi Autószalonra. Annak viszont elég meggyőző. Ránézésre kicsit olyan, mintha a Mission E alá nagyobb kerekeket pakoltak volna, ettől függetlenül a sportautó előzetesen kiadott képeihez képest jó néhány változást találhatunk a járművön.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

A beltérben az ülések állíthatók, így növelni lehet majd a csomagteret. Az autó 4,95 méter hosszú lett, a teljesítménye pedig várhatóan 600 lóerő lesz. A 0-100 km/h-s gyorsulást kevesebb mint 2,5 másodperc alatt teljesítheti, 0-ról a 200 km/h-t pedig kevesebb mint 12 másodperc alatt éri majd el.

© Porsche

© Porsche

A fejlesztők szerint az autó 800 voltos architektúrájának köszönhetően nagyjából 400 km-re elegendő áramot tud elraktározni az akkumulátor, a kocsit pedig 15 perc alatt lehet majd feltölteni.

