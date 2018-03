Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","shortLead":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","id":"20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ca509-c0e8-4375-93f6-f5a4a3254a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2018. március. 05. 17:00","title":"Lehet, hogy érdemes kivárni: hamarosan olcsóbb MacBook Air érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c407e56-67eb-4e79-a904-ec8b8411aa53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nagyon nagy kaland volt, és ami a filmmel történt, bizonyítja, hogy jól dolgoztunk – nyilatkozta az Oscar-díj-átadó után Enyedi Ildikó.\r

","shortLead":"Nagyon nagy kaland volt, és ami a filmmel történt, bizonyítja, hogy jól dolgoztunk – nyilatkozta az Oscar-díj-átadó...","id":"20180305_Megszolalt_Enyedi_Ildiko_az_Oscargala_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c407e56-67eb-4e79-a904-ec8b8411aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78036202-d0ca-4a8c-a47f-1cf4c02ce8d9","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Megszolalt_Enyedi_Ildiko_az_Oscargala_utan","timestamp":"2018. március. 05. 14:57","title":"Megszólalt Enyedi Ildikó az Oscar-gála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok a valóságot.","shortLead":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok...","id":"20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f96b6-206b-4a2c-9cf1-99a09595f9a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 06. 06:41","title":"Hogy mennyi? 1900+ lóerős a horvátok elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció információs kampányt indít, amelyben arra kéri a választókat, hogy listán csak a bejutásra esélyes \"demokrata\" pártokra szavazzanak, egyéniben pedig a legesélyesebb \"demokratikus ellenzéki\" jelöltet támogassák – jelentette be Arató Gergely.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció információs kampányt indít, amelyben arra kéri a választókat, hogy listán csak a bejutásra...","id":"20180305_A_DK_elmondja_szerintuk_ki_a_legeselyesebb_jelolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdec39b-e324-4a47-8cc8-cfb8d41eba6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_A_DK_elmondja_szerintuk_ki_a_legeselyesebb_jelolt","timestamp":"2018. március. 05. 14:29","title":"A DK elmondja, szerinte ki a legesélyesebb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db38963-e82f-4056-96f1-198b85a7ff38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Guccinak ára van.","shortLead":"Egy Guccinak ára van.","id":"20180305_Vajna_Timea_masfel_millios_ruhaban_mutatta_meg_magat_az_Oscaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db38963-e82f-4056-96f1-198b85a7ff38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b7408d-3590-4d65-8508-5653e747f1e3","keywords":null,"link":"/elet/20180305_Vajna_Timea_masfel_millios_ruhaban_mutatta_meg_magat_az_Oscaron","timestamp":"2018. március. 05. 13:48","title":"Vajna Tímea másfél milliós ruhában mutatta meg magát az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisított aláírásokat talált az LMP kisvárdai ajánlóívein a helyi választási bizottság, amely emiatt rendőrségi feljelentést tesz - közölte a bizottság elnöke.","shortLead":"Hamisított aláírásokat talált az LMP kisvárdai ajánlóívein a helyi választási bizottság, amely emiatt rendőrségi...","id":"20180304_Hamisak_az_LMPs_jeloltet_tamogato_alairasok_feljelentest_tesz_a_kisvardai_valasztasi_bizottsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a05ccd-9791-4baf-957f-1add40e9ea03","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Hamisak_az_LMPs_jeloltet_tamogato_alairasok_feljelentest_tesz_a_kisvardai_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2018. március. 04. 13:51","title":"Hamisak az LMP-s jelöltet támogató aláírások, feljelentést tesz a kisvárdai választási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tinisztárként feltűnt énekesnő hitelesnek tartja a fideszes gazdasági minisztert.","shortLead":"A tinisztárként feltűnt énekesnő hitelesnek tartja a fideszes gazdasági minisztert.","id":"20180305_Szandi_Varga_Mihalyra_szavaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb01565b-df35-4931-be27-b0c3c19294d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Szandi_Varga_Mihalyra_szavaz","timestamp":"2018. március. 05. 19:08","title":"Szandi Varga Mihályra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128e1d8b-4cf8-4a42-8355-01e3f42a894f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egy nagy hatalmú producer bukása, egy kínai film berobbanása, az elmúlt évtizedet meghatározó sorozatok kifulladása jellemezte Hollywood elmúlt egy évét, ha csak a számokat nézzük. Ezekből az is jól látszik: az Oscar-jelölés nem jelent kasszasikert.","shortLead":"Egy nagy hatalmú producer bukása, egy kínai film berobbanása, az elmúlt évtizedet meghatározó sorozatok kifulladása...","id":"20180304_Hollywood_filmipar_oscar_dij_filmpiac_box_office","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128e1d8b-4cf8-4a42-8355-01e3f42a894f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9eb1fe-c7c3-4fcb-b21e-4fb70a8639b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Hollywood_filmipar_oscar_dij_filmpiac_box_office","timestamp":"2018. március. 04. 12:30","title":"A mozijárók nem az Oscarnak hisznek, hanem a szuperhősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]