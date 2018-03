Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c3da55-2b50-4d23-8817-e6acfea55668","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn léptek életbe az újabb büntetőintézkedések.","shortLead":"Hétfőn léptek életbe az újabb büntetőintézkedések.","id":"20180307_trumpek_kim_dzsong_un_feltestverenek_megolese_miatt_is_buntetik_eszak_koreat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c3da55-2b50-4d23-8817-e6acfea55668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0454c769-b930-4cb3-b440-02e1e354016f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_trumpek_kim_dzsong_un_feltestverenek_megolese_miatt_is_buntetik_eszak_koreat","timestamp":"2018. március. 07. 05:32","title":"Trumpék Kim Dzsong Un féltestvérének megölése miatt is büntetik Észak-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c28d9e-c4ec-43d3-8dc5-e0cbfee43cc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röszkén tartóztattak le két embert, akiket azzal vádolnak, hogy terroristákat finanszíroztak.","shortLead":"Röszkén tartóztattak le két embert, akiket azzal vádolnak, hogy terroristákat finanszíroztak.","id":"20180308_Terrorizmus_finanszirozasa_miatt_nyomoz_a_magyar_rendorseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c28d9e-c4ec-43d3-8dc5-e0cbfee43cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e821a7-93d9-47f2-b508-6d08bab46203","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Terrorizmus_finanszirozasa_miatt_nyomoz_a_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. március. 08. 05:39","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt nyomoz a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beiktatták hivatalába csütörtökön Prágában Milos Zeman cseh államfőt, aki az előző ciklusban is ezt a tisztséget töltötte be.","shortLead":"Beiktatták hivatalába csütörtökön Prágában Milos Zeman cseh államfőt, aki az előző ciklusban is ezt a tisztséget...","id":"20180308_Zeman_20__beiktatasan_is_a_cseh_ellenzeket_szapulta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8dd008-ff28-413c-83e3-48d7b3553a24","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Zeman_20__beiktatasan_is_a_cseh_ellenzeket_szapulta","timestamp":"2018. március. 08. 15:55","title":"Zeman 2.0 - a cseh elnök beiktatásán is az ellenzéket szapulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel egy kosárba kell betenni a telefonokat, a kosarat pedig kulcsra zárt szekrényben őrzi a portás jövő héttől. ","shortLead":"Reggel egy kosárba kell betenni a telefonokat, a kosarat pedig kulcsra zárt szekrényben őrzi a portás jövő héttől. ","id":"20180307_Kitiltjak_a_mobiltelefonokat_egy_hatvani_altalanos_iskolabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc129361-0489-4a5a-bbd2-fa865c26c4e3","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Kitiltjak_a_mobiltelefonokat_egy_hatvani_altalanos_iskolabol","timestamp":"2018. március. 07. 19:39","title":"Kitiltják a mobiltelefonokat egy hatvani általános iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Macaulay Culkin a Jimmy Fallon-showban mesélt a filmről.","shortLead":"Macaulay Culkin a Jimmy Fallon-showban mesélt a filmről.","id":"20180307_Elarulta_a_Reszkessetek_betorok_alapveto_hibajat_az_egykori_foszereplo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715f4f6-17ef-4982-9ec3-af27b58232dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Elarulta_a_Reszkessetek_betorok_alapveto_hibajat_az_egykori_foszereplo","timestamp":"2018. március. 07. 09:39","title":"Elárulta a Reszkessetek, betörők alapvető hibáját az egykori főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8354d8a2-dffb-477c-b660-902842b624fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A photoshopnak hála Soros György minden ellenzéki pártvezetőt egyesével ölelget végig.","shortLead":"A photoshopnak hála Soros György minden ellenzéki pártvezetőt egyesével ölelget végig.","id":"20180308_Megerkezett_a_Fidesz_plakat_a_postaladakba_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8354d8a2-dffb-477c-b660-902842b624fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08964c31-50ab-4750-80b0-069148ae0a93","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Megerkezett_a_Fidesz_plakat_a_postaladakba_is","timestamp":"2018. március. 08. 10:43","title":"Megérkezett a Fidesz-plakát a postaládákba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7036fe-7c1b-4e91-a129-76d862a80aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dicséretet és bírálatot is megfogalmazott az Európai Bizottság országjelentésében. A Fidesz szerint Brüsszel a magyar választásokat akarja befolyásolni, és migránsokat betelepíteni.","shortLead":"Dicséretet és bírálatot is megfogalmazott az Európai Bizottság országjelentésében. A Fidesz szerint Brüsszel a magyar...","id":"20180307_Brusszel_no_a_magyar_gazdasag_de_ennek_kevesen_orulhetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7036fe-7c1b-4e91-a129-76d862a80aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961cd8e5-e0e6-4b18-bd81-87038d834647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Brusszel_no_a_magyar_gazdasag_de_ennek_kevesen_orulhetnek","timestamp":"2018. március. 07. 15:27","title":"Brüsszel: Nő a magyar gazdaság, de ennek kevesen örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45480da4-27bf-4a75-b9a9-6ade672397c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötszintes, faszerkezetű épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az ötszintes, faszerkezetű épület teljes terjedelmében ég.","id":"20180307_negyvenot_tuzolto_oltja_a_soroksari_uti_raktartuzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45480da4-27bf-4a75-b9a9-6ade672397c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8343a0-53d4-4a0e-a518-d545c9f13c40","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_negyvenot_tuzolto_oltja_a_soroksari_uti_raktartuzet","timestamp":"2018. március. 07. 07:10","title":"Negyvenöt tűzoltó oltja a Soroksári úti raktártüzet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]