Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2827c2f-8f93-4c1a-b9cc-dfd930c16519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt is kibírta az iparunk, hogy az autógyáraknak nem indult kiemelkedően jól az év.","shortLead":"Azt is kibírta az iparunk, hogy az autógyáraknak nem indult kiemelkedően jól az év.","id":"20180307_Meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ipar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2827c2f-8f93-4c1a-b9cc-dfd930c16519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b234ec60-20f4-4b64-93cc-82d4748a2367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. március. 07. 09:31","title":"Meglepően jól teljesít a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e3dfc-f68e-44ab-a02d-68d7a2a270c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szépség és a szörnyeteg után befutott a Disney újabb nagyszabású remake-jének ízelítője is. ","shortLead":"A szépség és a szörnyeteg után befutott a Disney újabb nagyszabású remake-jének ízelítője is. ","id":"20180308_Megerkezett_az_eloszereplos_Micimackofilm_elozetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=918e3dfc-f68e-44ab-a02d-68d7a2a270c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea916e-e4f5-48dc-8245-1b03ba60fc31","keywords":null,"link":"/kultura/20180308_Megerkezett_az_eloszereplos_Micimackofilm_elozetese","timestamp":"2018. március. 08. 10:59","title":"Megérkezett az élőszereplős Micimackó-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szűkszavúak a kormánypárt körüli politikusok, ha valaki erről kérdezi őket.","shortLead":"Nagyon szűkszavúak a kormánypárt körüli politikusok, ha valaki erről kérdezi őket.","id":"20180307_Pinter_Sandor_nem_mondta_el_late_nemzetbiztonsagi_kockazatot_az_Eliosugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8a64fd-103b-4c14-bc15-81197505ff29","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Pinter_Sandor_nem_mondta_el_late_nemzetbiztonsagi_kockazatot_az_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 07. 16:43","title":"Pintér Sándor nem mondta el, lát-e nemzetbiztonsági kockázatot az Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beiktatták hivatalába csütörtökön Prágában Milos Zeman cseh államfőt, aki az előző ciklusban is ezt a tisztséget töltötte be.","shortLead":"Beiktatták hivatalába csütörtökön Prágában Milos Zeman cseh államfőt, aki az előző ciklusban is ezt a tisztséget...","id":"20180308_Zeman_20__beiktatasan_is_a_cseh_ellenzeket_szapulta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8dd008-ff28-413c-83e3-48d7b3553a24","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Zeman_20__beiktatasan_is_a_cseh_ellenzeket_szapulta","timestamp":"2018. március. 08. 15:55","title":"Zeman 2.0 - a cseh elnök beiktatásán is az ellenzéket szapulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A transz emberek foglalkoztatási és munkahelyi hátrányos megkülönböztetése címmel jelent meg a Háttér Társaság legújabb kutatási jelentése, amely egy kérdőíves felmérés eredményei mellett 13 transz emberrel készült interjút is tartalmaz.","shortLead":"A transz emberek foglalkoztatási és munkahelyi hátrányos megkülönböztetése címmel jelent meg a Háttér Társaság legújabb...","id":"20180307_Folyamatosan_zaklatjak_a_transz_embereket_munkahelyukon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3be242d-dee4-4319-a9cd-844be8ffccc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Folyamatosan_zaklatjak_a_transz_embereket_munkahelyukon","timestamp":"2018. március. 07. 17:27","title":"Folyamatosan zaklatják a transz embereket munkahelyükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH is áldását adta az ingatlanügyletre.","shortLead":"A GVH is áldását adta az ingatlanügyletre.","id":"20180308_Ujabb_ceget_kebeleztek_be_Meszaros_Lorincek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3e67b3-8f74-4602-a993-8542c88aa819","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Ujabb_ceget_kebeleztek_be_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. március. 08. 10:19","title":"Újabb céget kebeleztek be Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36df616-ce55-4c02-b0f5-564c49d436e5","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Bártfai utca és a Somogyi út között lesz egyirányú. ","shortLead":"A Bártfai utca és a Somogyi út között lesz egyirányú. ","id":"20180308_Honapokig_csak_egy_iranyba_lehet_majd_menni_az_Etele_ut_egy_szakaszan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36df616-ce55-4c02-b0f5-564c49d436e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362a096e-4845-4e46-b274-aa00f2cfcedf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180308_Honapokig_csak_egy_iranyba_lehet_majd_menni_az_Etele_ut_egy_szakaszan","timestamp":"2018. március. 08. 17:50","title":"Hónapokig csak egy irányba lehet majd menni az Etele út egy szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f994a9-6cdd-49bc-a2b2-18940e73a629","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A számos rendelkezést tartalmazó törvényjavaslatot a floridai képviselőház is megszavazta, most Rick Scott kormányzó aláírására vár. ","shortLead":"A számos rendelkezést tartalmazó törvényjavaslatot a floridai képviselőház is megszavazta, most Rick Scott kormányzó...","id":"20180308_Fegyvert_es_specialis_kikepzest_kapnak_a_floridai_tanarok_az_iskolai_amokfutas_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f994a9-6cdd-49bc-a2b2-18940e73a629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ae30b4-6d09-477d-8c26-357f44eb92ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Fegyvert_es_specialis_kikepzest_kapnak_a_floridai_tanarok_az_iskolai_amokfutas_utan","timestamp":"2018. március. 08. 07:15","title":"Fegyvert és speciális kiképzést kapnak a floridai tanárok az iskolai ámokfutás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]