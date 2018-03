Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b92d158-43f2-4773-8835-ba9fa3df6543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin korábban személyes okok miatt azt kérte, ne kelljen pályára lépnie a Barca szombat esti meccsén.","shortLead":"Az argentin korábban személyes okok miatt azt kérte, ne kelljen pályára lépnie a Barca szombat esti meccsén.","id":"20180310_Megszuletett_Messi_harmadik_gyermeke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b92d158-43f2-4773-8835-ba9fa3df6543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dce3f8-bafa-4a24-92fa-7116f5b8d0d7","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Megszuletett_Messi_harmadik_gyermeke","timestamp":"2018. március. 10. 14:07","title":"Megszületett Messi harmadik gyermeke – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ccb95a-bcc1-430c-b3f4-9c231f307dcb","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megnéztük, hogyan kampányol a Fidesz egy olyan kerületben -–Zuglóban – ahol négy éve 2 ezer szavazatkülönbséggel bukta el a választást, ráadásul a kerületi polgármester, Karácsony Gergely az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. A showt Gulyás elől elvitte a közönség.","shortLead":"Megnéztük, hogyan kampányol a Fidesz egy olyan kerületben -–Zuglóban – ahol négy éve 2 ezer szavazatkülönbséggel bukta...","id":"20180309_gulyas_forum_jelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ccb95a-bcc1-430c-b3f4-9c231f307dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71845a2-0502-4d98-ab94-026f48f2a352","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_gulyas_forum_jelen","timestamp":"2018. március. 09. 14:00","title":"Fideszes fórumon magyarázták, miért jó diktátor Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Öt és fél millió forint megtakarítása van Semjén Zsoltnak, ebből luxusszinten egyetlen svédországi vadászat jön ki. Utánakérdeztünk az áraknak, mint kiderült, szerényebb körülmények között már 3 millió forintért is ölhet állatot a vadász a sarkkörön túl.","shortLead":"Öt és fél millió forint megtakarítása van Semjén Zsoltnak, ebből luxusszinten egyetlen svédországi vadászat jön ki...","id":"20180309_Semjen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1539c3d-edbc-41de-a126-fede95720e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Semjen","timestamp":"2018. március. 09. 17:20","title":"Semjén Zsolt egyetlen svéd vadászattal elégetheti egész megtakarítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára megvédte a közvilágítási programot, amelynek meglehetősen kétes a híre az Elios-botrány miatt. ","shortLead":"A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára megvédte a közvilágítási programot, amelynek meglehetősen kétes a híre...","id":"20180309_csepreghy_az_eu_szerint_jo_beruhazas_volt_a_kozvilagitasi_program","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3d671-a3f0-4cbd-bda0-32182fc1df74","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_csepreghy_az_eu_szerint_jo_beruhazas_volt_a_kozvilagitasi_program","timestamp":"2018. március. 09. 08:49","title":"Csepreghy: Az EU szerint jó beruházás volt a közvilágítási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A stadionépítés miatt nincs pénz játékosra, de még az sem világos, ki nyilatkozhat a stadionépítési haváriáról.","shortLead":"A stadionépítés miatt nincs pénz játékosra, de még az sem világos, ki nyilatkozhat a stadionépítési haváriáról.","id":"20180310_Nagy_stadion_kis_penz_nincs_foci","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab733f62-e5a3-4451-ba55-ed3931e64e72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Nagy_stadion_kis_penz_nincs_foci","timestamp":"2018. március. 10. 12:24","title":"Nagy stadion, kis pénz, nincs foci – összevissza nyilatkoznak Szigetszentmiklóson.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4069d4c1-3290-4be0-9f13-aa110e840e93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég nagy feltűnést keltett a belvárosi szemüvegboltban csütörtökön feltűnő filmsztár.



","shortLead":"Elég nagy feltűnést keltett a belvárosi szemüvegboltban csütörtökön feltűnő filmsztár.



","id":"20180308_Egyszercsak_megjelent_Antonio_Banderas_egy_pesti_boltban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4069d4c1-3290-4be0-9f13-aa110e840e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bfb663-64d0-4442-9085-72628725bdf8","keywords":null,"link":"/elet/20180308_Egyszercsak_megjelent_Antonio_Banderas_egy_pesti_boltban","timestamp":"2018. március. 08. 22:42","title":"Egyszercsak megjelent Antonio Banderas egy pesti boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7344-8b96-43c6-ad26-ec9b5e02818d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Interjút adott a világbajnok exlabdarúgó, Gennaro Gattuso a FourFourTwo-nak, amelyben egyebek mellett a Rangersnél eltöltött 15 hónapjáról is beszélt. És arról, hogy a focistából lett botrányhős Paul Gascoigne már évekkel korábban is szeretett megbotránkoztató módon viselkedni.","shortLead":"Interjút adott a világbajnok exlabdarúgó, Gennaro Gattuso a FourFourTwo-nak, amelyben egyebek mellett a Rangersnél...","id":"20180309_Gattuso_Gascoigne_egyszer_belecsinalt_a_zoknimba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7344-8b96-43c6-ad26-ec9b5e02818d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e643bf-85b8-401c-afdd-5aa833701ab5","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Gattuso_Gascoigne_egyszer_belecsinalt_a_zoknimba","timestamp":"2018. március. 09. 14:35","title":"Gattuso: Gascoigne egyszer belecsinált a zoknimba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daec18b6-6565-4a1c-96e1-855d5ee1dccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint április 8-án arról kell dönteni, hogy vagy útépítés és nyugdíjak lesznek Magyarországon, vagy a menekülteket kell ellátni ebből a pénzből.","shortLead":"A miniszterelnök szerint április 8-án arról kell dönteni, hogy vagy útépítés és nyugdíjak lesznek Magyarországon, vagy...","id":"20180310_Orban_Viktor_helyesli_Lazar_Janos_becsi_videojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daec18b6-6565-4a1c-96e1-855d5ee1dccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a287b4af-f26c-4851-8d6e-41b529df2fc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Orban_Viktor_helyesli_Lazar_Janos_becsi_videojat","timestamp":"2018. március. 10. 09:00","title":"Orbán Viktor helyesli Lázár János bécsi videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]