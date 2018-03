Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d573fa7b-9ae5-493a-b84e-7efa64c41c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pert indított a BlackBerry a Los Angeles-i szövetségi bíróságon a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások ellen szabadalmi jogsértésre hivatkozva.","shortLead":"Pert indított a BlackBerry a Los Angeles-i szövetségi bíróságon a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások ellen...","id":"20180310_beperelte_a_blackberry_a_facebookot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d573fa7b-9ae5-493a-b84e-7efa64c41c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d52ba5-3717-4fe2-a261-f471e4c6af0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180310_beperelte_a_blackberry_a_facebookot","timestamp":"2018. március. 10. 08:03","title":"Nem viccel a BlackBerry: beperelte a Facebookot, a WhatsAppot és az Instagramot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757bb93a-b320-4af5-b0e3-0e08e519551a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit utáni kapcsolatok építésével bajlódó brit kormány Magyarországhoz is bekopogtatott. Orbán Viktor kormánya szívesen pózol, de valójában csak a saját érdekeit nézi a Financial Times szerzője szerint.","shortLead":"A Brexit utáni kapcsolatok építésével bajlódó brit kormány Magyarországhoz is bekopogtatott. Orbán Viktor kormánya...","id":"20180308_a_brit_kormany_teszi_a_szepet_az_illiberalis_orbaneknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=757bb93a-b320-4af5-b0e3-0e08e519551a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6728c602-5144-461a-94a3-6add5203c78f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_a_brit_kormany_teszi_a_szepet_az_illiberalis_orbaneknak","timestamp":"2018. március. 08. 20:27","title":"FT: A brit kormány teszi a szépet az illiberális Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Lehet, hogy vannak nekünk is olyan barátaink, akiknek most valahogy egy kicsit pihenni kéne Hódmezővásárhely meg Bécs után\" – mondta Tarlós István mai sajtótájékoztatóján. ","shortLead":"\"Lehet, hogy vannak nekünk is olyan barátaink, akiknek most valahogy egy kicsit pihenni kéne Hódmezővásárhely meg Bécs...","id":"20180308_Tarlos_kicsit_pihenni_kuldene_Lazart_a_becsi_videoja_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2583ae5d-5b5c-4898-ab17-22682bc52ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Tarlos_kicsit_pihenni_kuldene_Lazart_a_becsi_videoja_utan","timestamp":"2018. március. 08. 19:33","title":"Tarlós kicsit pihenni küldené Lázárt a bécsi videója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6718bb7-c7df-4d37-900c-1c20df52652a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elképesztő árkülönbségekkel töltik fel ugyanazt az ingatlant a különböző portálokra. Akad olyan, ahol a két hirdetésben szereplő ár közötti különbség meghaladja az 1,7 milliárd forintot.","shortLead":"Elképesztő árkülönbségekkel töltik fel ugyanazt az ingatlant a különböző portálokra. Akad olyan, ahol a két hirdetésben...","id":"20180310_Megsporolhatja_a_felujitas_koltseget_ha_nem_rest_egy_kicsit_netezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6718bb7-c7df-4d37-900c-1c20df52652a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281fb620-6d65-4219-a775-3b1fd7131288","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Megsporolhatja_a_felujitas_koltseget_ha_nem_rest_egy_kicsit_netezni","timestamp":"2018. március. 10. 09:20","title":"Megspórolhatja a felújítás költségét, ha nem rest netezni egy kicsit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott: lelassult, nehezebben kapcsolt be és ki. Kiderült: a billentyűleütéseket is figyelő kémszoftver van rajta.","shortLead":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott...","id":"20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade32754-e6ff-4a62-8dce-1a395382fb7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","timestamp":"2018. március. 09. 18:13","title":"Kémprogramot találtak Márki-Zay Péter számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virális lett az Origo cikke a kormánybarát sajtóban, bár van, ahol nem tüntetik fel, hogy átvételről van szó - számos mondatot simán átvettek egymástól.\r

\r

","shortLead":"Virális lett az Origo cikke a kormánybarát sajtóban, bár van, ahol nem tüntetik fel, hogy átvételről van szó - számos...","id":"20180309_Szo_szerint_egymast_masolja_a_kormanybarat_sajto_Semjenugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ac804-5c97-4f6c-b45f-0af4462ea4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Szo_szerint_egymast_masolja_a_kormanybarat_sajto_Semjenugyben","timestamp":"2018. március. 09. 13:38","title":"A kormánysajtó kánonban adja elő a meghurcolt Semjén Zsolt ódáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Ma védte meg szakdolgozatát Orbán Viktor veje, egy kérdéssel vártuk a vizsga után, de őt ez készületlenül érte.","shortLead":"Ma védte meg szakdolgozatát Orbán Viktor veje, egy kérdéssel vártuk a vizsga után, de őt ez készületlenül érte.","id":"20180308_tiborcz_istvan_diploma_karoli_egyetem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80455dd-ba68-49a5-8d5f-9dfdb94537c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_tiborcz_istvan_diploma_karoli_egyetem","timestamp":"2018. március. 08. 19:48","title":"Videó: Tiborcz István vizsgázott, majd nagyon megijedt kameránktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56139686-137a-4bc8-ac28-9ff0eb431519","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Ceaușescu-életmű és Kim Dzsong Il is terítékre kerül a diktátorsimogató húsvétvasárnapon. ","shortLead":"A Ceaușescu-életmű és Kim Dzsong Il is terítékre kerül a diktátorsimogató húsvétvasárnapon. ","id":"20180309_Zsarnokokrol_szol_a_husvet_az_Atriumban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56139686-137a-4bc8-ac28-9ff0eb431519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef60896-7853-486e-89d9-af060dc3f0a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180309_Zsarnokokrol_szol_a_husvet_az_Atriumban","timestamp":"2018. március. 09. 11:56","title":"Zsarnokokról szól a húsvét az Átriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]