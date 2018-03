Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitalálja, mire költ többet?","shortLead":"Kitalálja, mire költ többet?","id":"20180310_Joval_kevesebb_jut_egeszsegugyre_Magyarorszagon_mint_az_EUban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9874544a-5cd3-4fe4-a963-fc6382906926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Joval_kevesebb_jut_egeszsegugyre_Magyarorszagon_mint_az_EUban","timestamp":"2018. március. 10. 11:32","title":"Jóval kevesebb jut egészségügyre Magyarországon, mint az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328050eb-fff0-438b-9e73-d7856334a46d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök és az MSZP egykori pénztárnoka személyesen egyeztek a lap finanszírozásáról 2016 végén, Orbán nem akarta, hogy a Népszabadság bezárása után a napilap Simicska közelébe kerüljön. Azóta van pénz a Népszavánál.","shortLead":"A miniszterelnök és az MSZP egykori pénztárnoka személyesen egyeztek a lap finanszírozásáról 2016 végén, Orbán nem...","id":"20180309_Orban_hatvanpusztai_majorsagan_egyeztetett_Puch_Laszloval_a_Nepszavarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328050eb-fff0-438b-9e73-d7856334a46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8061285-1f30-4619-b887-9cd9fa6b41ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Orban_hatvanpusztai_majorsagan_egyeztetett_Puch_Laszloval_a_Nepszavarol","timestamp":"2018. március. 09. 10:34","title":"Orbán hatvanpusztai majorságán egyeztetett Puch Lászlóval a Népszaváról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító felvonófajta.","shortLead":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító...","id":"20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ba48ee-236a-4a2a-a741-c00d7d337fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","timestamp":"2018. március. 09. 12:48","title":"Úgy tűnik, három metróállomáson biztos lesz ferdekabinos lift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc94b86-5ea5-4ec9-b658-fbb6e5a7ee53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszerre emlékeztek a meggyilkolt oknyomozó újságíróra és követelték Robert Fico távozását is. ","shortLead":"Egyszerre emlékeztek a meggyilkolt oknyomozó újságíróra és követelték Robert Fico távozását is. ","id":"20180309_1989_ota_nem_volt_ekkora_tuntetes_Pozsonyban_mint_ma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc94b86-5ea5-4ec9-b658-fbb6e5a7ee53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b64891-ba64-4bde-920f-904e624731de","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_1989_ota_nem_volt_ekkora_tuntetes_Pozsonyban_mint_ma","timestamp":"2018. március. 09. 19:52","title":"1989 óta nem volt ekkora tüntetés Pozsonyban, mint ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a Márki-Zay Péter számítógépén futó kémprogramra is reagált.","shortLead":"A miniszter a Márki-Zay Péter számítógépén futó kémprogramra is reagált.","id":"20180310_Kosa_Lajos_szerint_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_kamupart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931e4098-6b26-41c6-bf8e-2394adf29a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Kosa_Lajos_szerint_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_kamupart","timestamp":"2018. március. 10. 13:17","title":"Kósa Lajos szerint a Momentum és a Párbeszéd a kamupárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Castle Bravo fedőnevet viselő teszt a tudósokat is meglepte: 6 megatonnás robbanásra számítottak, de 15 megatonnás lett a detonáció. 18 ezer négyzetkilométer lett sugárfertőzött.","shortLead":"A Castle Bravo fedőnevet viselő teszt a tudósokat is meglepte: 6 megatonnás robbanásra számítottak, de 15 megatonnás...","id":"20180309_amerika_kiserleti_atomrobbantas_videon_castle_bravo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e53133-8bea-4118-91ea-f26a03cee2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_amerika_kiserleti_atomrobbantas_videon_castle_bravo","timestamp":"2018. március. 09. 08:03","title":"1000x erősebb a hiroshimainál: íme egy 63 évig titkolt videó az USA eddigi legerősebb atomrobbantásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a18bbfc-21c9-4475-abd8-9edba90bf3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész-rendező a Facebookon osztotta meg történetét. ","shortLead":"A színész-rendező a Facebookon osztotta meg történetét. ","id":"20180310_Alfoldi_ujabb_zalaegerszegi_musorat_kellett_lemondani_fenyegetesek_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a18bbfc-21c9-4475-abd8-9edba90bf3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5241bf3-1670-4e34-8d3e-3e1cea91b4f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Alfoldi_ujabb_zalaegerszegi_musorat_kellett_lemondani_fenyegetesek_miatt","timestamp":"2018. március. 10. 07:58","title":"Alföldi újabb zalaegerszegi műsorát kellett lemondani fenyegetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2458de48-5620-4bca-87a6-2a9bb5a3ad47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint ötven darab levágott kezet találtak egy zsákban az oroszországi Habarovszk közelében. ","shortLead":"Több mint ötven darab levágott kezet találtak egy zsákban az oroszországi Habarovszk közelében. ","id":"20180309_Levagott_kezfejek_tucatjait_kerultek_elo_a_hobol_Oroszorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2458de48-5620-4bca-87a6-2a9bb5a3ad47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8522bf-5adf-4909-a4cc-c0acc69899bb","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Levagott_kezfejek_tucatjait_kerultek_elo_a_hobol_Oroszorszagban","timestamp":"2018. március. 09. 17:22","title":"Levágott kézfejek tucatjai kerültek elő a hóból Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]