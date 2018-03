Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index újságíróját a Győri Törvényszék. Az EBESZ sajtószabadságért felelős képviselője szerint aggasztó precedens teremtődött ezzel.","shortLead":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index...","id":"20180310_EBESZ_a_magyar_ujsagiro_elitelese_utan_szukulhet_a_sajtoszabadsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba58bfc5-54a6-4e4a-8d6c-26e46bc7459f","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_EBESZ_a_magyar_ujsagiro_elitelese_utan_szukulhet_a_sajtoszabadsag","timestamp":"2018. március. 10. 08:34","title":"EBESZ: A magyar újságíró elítélése után szűkülhet a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99472bd6-b4f0-4db0-b07b-27e3c66bfc3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Paczolay Péter szerint a Nem adom a házam nevű mozgalom vezetője nem merített ki itthon minden jogorvoslati lehetőséget. Póka László jogi képviselője viszont cáfolta ezt. ","shortLead":"Paczolay Péter szerint a Nem adom a házam nevű mozgalom vezetője nem merített ki itthon minden jogorvoslati...","id":"20180310_magyar_biro_miatt_dobtak_vissza_egy_devizahiteles_tunteto_beadvanyat_strasbourgban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99472bd6-b4f0-4db0-b07b-27e3c66bfc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8254fe9-a702-4620-987e-28cac2341707","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_magyar_biro_miatt_dobtak_vissza_egy_devizahiteles_tunteto_beadvanyat_strasbourgban","timestamp":"2018. március. 10. 18:22","title":"Magyar bíró miatt dobták vissza egy devizahiteles tüntető beadványát Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csaknem 360 ezren regisztráltak. A 2014-es választásokon 193 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben. ","shortLead":"Már csaknem 360 ezren regisztráltak. A 2014-es választásokon 193 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező...","id":"20180310_Joval_tobb_hataron_tuli_szavazhat_iden_mint_negy_evvel_ezelott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6736fe8-e475-4968-afb3-ccf9afbd3541","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Joval_tobb_hataron_tuli_szavazhat_iden_mint_negy_evvel_ezelott","timestamp":"2018. március. 10. 10:55","title":"Jóval több határon túli szavazhat idén, mint négy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A stadionépítés miatt nincs pénz játékosra, de még az sem világos, ki nyilatkozhat a stadionépítési haváriáról.","shortLead":"A stadionépítés miatt nincs pénz játékosra, de még az sem világos, ki nyilatkozhat a stadionépítési haváriáról.","id":"20180310_Nagy_stadion_kis_penz_nincs_foci","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab733f62-e5a3-4451-ba55-ed3931e64e72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Nagy_stadion_kis_penz_nincs_foci","timestamp":"2018. március. 10. 12:24","title":"Nagy stadion, kis pénz, nincs foci – összevissza nyilatkoznak Szigetszentmiklóson.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel fogyasztóvédelmi hatóság befejezte azt a vizsgálatot, amit a vaj árának jelentős emelkedése miatt indított.","shortLead":"A lengyel fogyasztóvédelmi hatóság befejezte azt a vizsgálatot, amit a vaj árának jelentős emelkedése miatt indított.","id":"20180310_Kartellvad_erte_az_Auchant_a_Lidlt_es_a_Tescot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7782027-8573-4083-9faa-5343a7e6d44c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Kartellvad_erte_az_Auchant_a_Lidlt_es_a_Tescot","timestamp":"2018. március. 10. 08:26","title":"Kartellvád érte a lengyel Auchant, a Lidlt és a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2186c9-6832-4d9e-8602-88aedab8fb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kevesebbet állít a Google, mint hogy az új processzorukkal hamarosan olyan feladatok oldhatók meg, amelyek még a szuperszámítógépeken is kifoghatnak.","shortLead":"Nem kevesebbet állít a Google, mint hogy az új processzorukkal hamarosan olyan feladatok oldhatók meg, amelyek még...","id":"20180309_google_bristlecone_kvantumchip_bejelentese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2186c9-6832-4d9e-8602-88aedab8fb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65f88fb-58ea-4b46-9ae1-c4b7f626520a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_google_bristlecone_kvantumchip_bejelentese","timestamp":"2018. március. 09. 13:00","title":"Új Google-chip: óriási áttörés a számítástechnikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892cb28e-321c-43bf-a080-553378f5226f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az idei Genfi Autószalon egyik legfurcsább autója ez a svájci járgány.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az idei Genfi Autószalon egyik legfurcsább autója...","id":"20180310_citromdijat_erdemel_ez_az_eredetileg_porschenak_szuletett_hatkereku_szornyeteg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=892cb28e-321c-43bf-a080-553378f5226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27085971-28a2-4d11-b3e9-1502b6341812","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_citromdijat_erdemel_ez_az_eredetileg_porschenak_szuletett_hatkereku_szornyeteg","timestamp":"2018. március. 10. 06:41","title":"Citromdíjat érdemel ez az eredetileg Porschénak született hatkerekű szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító felvonófajta.","shortLead":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító...","id":"20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ba48ee-236a-4a2a-a741-c00d7d337fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","timestamp":"2018. március. 09. 12:48","title":"Úgy tűnik, három metróállomáson biztos lesz ferdekabinos lift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]