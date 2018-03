Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több városból már nyilvánosságra került, milyen problémákat talált az OLAF az Elios pályázataiban, Hévíz polgármestere azonban most még az OLAF-nak írt levelet, kiadhat-e bármit.","shortLead":"Több városból már nyilvánosságra került, milyen problémákat talált az OLAF az Elios pályázataiban, Hévíz polgármestere...","id":"20180309_Heviz_is_levelezget_az_OLAFfal_Eliosugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac27ed2-6295-41e9-9129-f11f5a7084ad","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_Heviz_is_levelezget_az_OLAFfal_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 09. 12:46","title":"Hévíz is levelezget az OLAF-fal Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc94b86-5ea5-4ec9-b658-fbb6e5a7ee53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszerre emlékeztek a meggyilkolt oknyomozó újságíróra és követelték Robert Fico távozását is. ","shortLead":"Egyszerre emlékeztek a meggyilkolt oknyomozó újságíróra és követelték Robert Fico távozását is. ","id":"20180309_1989_ota_nem_volt_ekkora_tuntetes_Pozsonyban_mint_ma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dc94b86-5ea5-4ec9-b658-fbb6e5a7ee53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b64891-ba64-4bde-920f-904e624731de","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_1989_ota_nem_volt_ekkora_tuntetes_Pozsonyban_mint_ma","timestamp":"2018. március. 09. 19:52","title":"1989 óta nem volt ekkora tüntetés Pozsonyban, mint ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virális lett az Origo cikke a kormánybarát sajtóban, bár van, ahol nem tüntetik fel, hogy átvételről van szó - számos mondatot simán átvettek egymástól.\r

\r

","shortLead":"Virális lett az Origo cikke a kormánybarát sajtóban, bár van, ahol nem tüntetik fel, hogy átvételről van szó - számos...","id":"20180309_Szo_szerint_egymast_masolja_a_kormanybarat_sajto_Semjenugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ac804-5c97-4f6c-b45f-0af4462ea4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Szo_szerint_egymast_masolja_a_kormanybarat_sajto_Semjenugyben","timestamp":"2018. március. 09. 13:38","title":"A kormánysajtó kánonban adja elő a meghurcolt Semjén Zsolt ódáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de705e69-4faa-4a96-a836-e601970ba2cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Tesco-parkolóban választási gyűlést tartani. ","shortLead":"Nem lehet Tesco-parkolóban választási gyűlést tartani. ","id":"20180309_Momentum_vs_Tesco_megint_a_part_ellen_dontottek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de705e69-4faa-4a96-a836-e601970ba2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9ca9e-cc74-4557-b947-acb3fc7ca0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Momentum_vs_Tesco_megint_a_part_ellen_dontottek","timestamp":"2018. március. 09. 19:45","title":"Momentum vs. Tesco: megint a párt ellen döntöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem könnyű elcsípni a miniszterelnök vejét, aki most minden eddiginél rosszabbul reagált a kamerára.","shortLead":"Nem könnyű elcsípni a miniszterelnök vejét, aki most minden eddiginél rosszabbul reagált a kamerára.","id":"20180309_Tiborcz_a_rejtozkodo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ff9b91-fe2d-4b25-8ad8-6018eeb1b6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Tiborcz_a_rejtozkodo","timestamp":"2018. március. 09. 09:07","title":"Ritka fogás Tiborcz, a rejtőzködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cf9ca5-68bd-4d11-9a5d-39d7603bc7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt és órákon át égett egy raktár Makó ipartelepén. Zöldség és papír kapott lángra, a tűzoltóknak erősítést kellett hívniuk. ","shortLead":"Kigyulladt és órákon át égett egy raktár Makó ipartelepén. Zöldség és papír kapott lángra, a tűzoltóknak erősítést...","id":"20180309_Egy_oriasi_raktarepuletet_emesztettek_fel_a_langok_Makon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23cf9ca5-68bd-4d11-9a5d-39d7603bc7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0418d7f9-2fd4-4f61-8946-ed4cf95bdc78","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Egy_oriasi_raktarepuletet_emesztettek_fel_a_langok_Makon","timestamp":"2018. március. 09. 20:42","title":"Egy óriási raktárépületet emésztettek fel a lángok Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0faff3a-e0e7-40a9-8723-0d57132c55ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így hagyja az ember őrizetlenül a kameráját! ","shortLead":"Így hagyja az ember őrizetlenül a kameráját! ","id":"20180309_Veletlenul_szelfivideot_keszitett_magarol_ket_pingvin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0faff3a-e0e7-40a9-8723-0d57132c55ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d541746-4cf7-418f-934c-bea2abaccdf4","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Veletlenul_szelfivideot_keszitett_magarol_ket_pingvin","timestamp":"2018. március. 09. 09:59","title":"Véletlenül szelfivideót készített magáról két pingvin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c54a1-db98-448a-8ef5-9227907dd851","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A személyzet létszáma 13-ról 6-ra csökkent az egyik kínai étteremben egy újítás bevezetése után.","shortLead":"A személyzet létszáma 13-ról 6-ra csökkent az egyik kínai étteremben egy újítás bevezetése után.","id":"20180310_akar_az_ettermi_dolgozok_remalma_is_lehet_ez_az_ujitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635c54a1-db98-448a-8ef5-9227907dd851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44790cb8-f597-4d90-8c85-420be2a7761e","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_akar_az_ettermi_dolgozok_remalma_is_lehet_ez_az_ujitas","timestamp":"2018. március. 10. 16:38","title":"Akár az éttermi dolgozók rémálma is lehet ez az újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]