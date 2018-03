Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daec18b6-6565-4a1c-96e1-855d5ee1dccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint április 8-án arról kell dönteni, hogy vagy útépítés és nyugdíjak lesznek Magyarországon, vagy a menekülteket kell ellátni ebből a pénzből.","shortLead":"A miniszterelnök szerint április 8-án arról kell dönteni, hogy vagy útépítés és nyugdíjak lesznek Magyarországon, vagy...","id":"20180310_Orban_Viktor_helyesli_Lazar_Janos_becsi_videojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daec18b6-6565-4a1c-96e1-855d5ee1dccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a287b4af-f26c-4851-8d6e-41b529df2fc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Orban_Viktor_helyesli_Lazar_Janos_becsi_videojat","timestamp":"2018. március. 10. 09:00","title":"Orbán Viktor helyesli Lázár János bécsi videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, melyik autó kapta idén az Év Autója díjat, a Mercdes pedig egy fontos fejlesztést is bemutatott. Íme a hét hírei.","shortLead":"Kiderült, melyik autó kapta idén az Év Autója díjat, a Mercdes pedig egy fontos fejlesztést is bemutatott. Íme a hét...","id":"20180311_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87740638-2afa-4337-b224-9760a51f2097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 11. 14:21","title":"Tolatóradar: Így néz ki a több 10 milliárdból felújított vasútvonal megállója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március végéig lehet bejelentkezni.","shortLead":"Március végéig lehet bejelentkezni.","id":"20180310_Negyszer_annyian_szavaznanak_a_kovetsegeken_mint_negy_eve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb9926d-2aeb-46e6-b78f-eb9052bb51b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Negyszer_annyian_szavaznanak_a_kovetsegeken_mint_negy_eve","timestamp":"2018. március. 10. 07:32","title":"Négyszer annyian szavaznának a követségeken, mint négy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök úgy látja, hogy Oroszország az igazi áldozat az orosz-amerikai kapcsolatokban. ","shortLead":"Az orosz elnök úgy látja, hogy Oroszország az igazi áldozat az orosz-amerikai kapcsolatokban. ","id":"20180310_Putyin_az_amerikai_elnokvalasztasrol_Na_es_mi_van_ha_oroszok_avatkoztak_be","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e936f-76e5-463f-85bd-ebc3e7ffae2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Putyin_az_amerikai_elnokvalasztasrol_Na_es_mi_van_ha_oroszok_avatkoztak_be","timestamp":"2018. március. 10. 15:42","title":"Putyin az amerikai elnökválasztásról: \"Na, és mi van, ha oroszok avatkoztak be?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Francia Nemzeti Frontot a jövőben hívják Nemzeti Gyűlésnek, javasolta a populista jobboldali párt vezetője Marine Le Pen a szervezet kongresszusán. A politikus szerint a régi név sok választót elriaszt attól, hogy a tömörülésre szavazzon.","shortLead":"A Francia Nemzeti Frontot a jövőben hívják Nemzeti Gyűlésnek, javasolta a populista jobboldali párt vezetője Marine Le...","id":"20180311_Vege_a_Francia_Nemzeti_Frontnak_jon_a_Nemzeti_Gyules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f0dfa8-9b03-442f-a1a8-d3601d861135","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Vege_a_Francia_Nemzeti_Frontnak_jon_a_Nemzeti_Gyules","timestamp":"2018. március. 11. 17:55","title":"Vége a Francia Nemzeti Frontnak, jön a Nemzeti Gyűlés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdb83fb-5198-46fb-97a6-803c63700f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, két gyermeket mentők szállítottak kórházba.\r

\r

","shortLead":"Egy ember meghalt, két gyermeket mentők szállítottak kórházba.\r

\r

","id":"20180311_Halalos_baleset_Bagodnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdb83fb-5198-46fb-97a6-803c63700f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5176371-1045-464d-83e3-802b45bf843a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_Halalos_baleset_Bagodnal","timestamp":"2018. március. 11. 09:56","title":"Halálos baleset Bagodnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap Kubában az általános választások, amelyeken a szavazásra jogosultak a forradalom történelmi szereplőinek helyébe lépő, fiatalabb generáció képviselőire adhatják le voksukat. A képviselők választhatják majd meg egy hónap múlva a szigetország első forradalom utáni elnökét, aki most biztos nem Castro családból érkezik.\r

","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap Kubában az általános választások, amelyeken a szavazásra jogosultak a forradalom történelmi...","id":"20180311_Politikusi_nemzedekvaltasra_keszul_Kuba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975da4a-4126-4ef7-a1df-0804453f2c77","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Politikusi_nemzedekvaltasra_keszul_Kuba","timestamp":"2018. március. 11. 16:21","title":"Politikusi nemzedékváltásra készül Kuba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem múltak el nyomtalanul a múlt heti fagyok a magyarországi gyümölcsösökben, Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács gyümölcsfőbizottságának elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta, a felmért rügykárokból kiderült, a kajszi- és az őszibaracknál már most számolhatnak a gazdák termésveszteséggel.","shortLead":"Nem múltak el nyomtalanul a múlt heti fagyok a magyarországi gyümölcsösökben, Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar...","id":"20180310_Sokat_fagyott_kevesebb_lesz_a_gyumolcs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079cf791-ff3d-4290-9646-9e7f11b3f6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Sokat_fagyott_kevesebb_lesz_a_gyumolcs","timestamp":"2018. március. 10. 08:13","title":"Sokat fagyott, kevesebb lesz a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]