[{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"","category":"vilag","description":"A brit hatóságok azt javasolják a Salisburyben lévő éttermekben és sörözőkben múlt vasárnap járt több száz vendégnek, hogy alaposan mossák ki ruháikat, s töröljék át a náluk lévő tárgyakat. Az intézkedésre azért van szükség, mert mindenhova jutott abból az idegméregből, amivel az egykori orosz-brit kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát, Juliját próbálták megölni.","shortLead":"A brit hatóságok azt javasolják a Salisburyben lévő éttermekben és sörözőkben múlt vasárnap járt több száz vendégnek...","id":"20180311_Durvul_a_brit_kemugy__mindenki_mosson_ki_mindent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ea337a-59b7-4a13-9a45-6495dc14259b","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Durvul_a_brit_kemugy__mindenki_mosson_ki_mindent","timestamp":"2018. március. 11. 12:42","title":"Egyre zűrösebb a brit kémügy – mindenki mosson ki mindent!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves dizájner eljátszott a gondolattal és renderelt képek formájában közzé is tette, hogy milyen is lenne a Galaxy S9, ha a Samsung (is) átvette volna a iPhone X jellegzetességét.","shortLead":"A neves dizájner eljátszott a gondolattal és renderelt képek formájában közzé is tette, hogy milyen is lenne a Galaxy...","id":"20180311_martin_hajek_samsung_galaxys9_notchcsal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c660a9d8-11ec-4a21-8f2f-29dfab7393ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180311_martin_hajek_samsung_galaxys9_notchcsal","timestamp":"2018. március. 11. 10:17","title":"Vicces képek: ilyen lenne a Galaxy S9, ha az iPhone X-re akarna hasonlítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készül a nagy visszatérésre.","shortLead":"Készül a nagy visszatérésre.","id":"20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812b38b5-c5e1-46b1-aa95-af66a6d8f7d4","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","timestamp":"2018. március. 12. 08:00","title":"Harvey Weinstein újabb filmet forgatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5159fe2-46e5-4e28-8e99-50c03f974a19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi mentők aggódnak az eljárás miatt.","shortLead":"A légi mentők aggódnak az eljárás miatt.","id":"20180310_Kozbeszerzes_nelkul_venne_a_kormany_mentohelikoptereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5159fe2-46e5-4e28-8e99-50c03f974a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3770f815-6822-4cec-af4b-b814b05673aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Kozbeszerzes_nelkul_venne_a_kormany_mentohelikoptereket","timestamp":"2018. március. 10. 08:48","title":"Közbeszerzés nélkül venne a kormány mentőhelikoptereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Francia Nemzeti Frontot a jövőben hívják Nemzeti Gyűlésnek, javasolta a populista jobboldali párt vezetője Marine Le Pen a szervezet kongresszusán. A politikus szerint a régi név sok választót elriaszt attól, hogy a tömörülésre szavazzon.","shortLead":"A Francia Nemzeti Frontot a jövőben hívják Nemzeti Gyűlésnek, javasolta a populista jobboldali párt vezetője Marine Le...","id":"20180311_Vege_a_Francia_Nemzeti_Frontnak_jon_a_Nemzeti_Gyules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f0dfa8-9b03-442f-a1a8-d3601d861135","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Vege_a_Francia_Nemzeti_Frontnak_jon_a_Nemzeti_Gyules","timestamp":"2018. március. 11. 17:55","title":"Vége a Francia Nemzeti Frontnak, jön a Nemzeti Gyűlés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csaknem 360 ezren regisztráltak. A 2014-es választásokon 193 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben. ","shortLead":"Már csaknem 360 ezren regisztráltak. A 2014-es választásokon 193 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező...","id":"20180310_Joval_tobb_hataron_tuli_szavazhat_iden_mint_negy_evvel_ezelott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6736fe8-e475-4968-afb3-ccf9afbd3541","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Joval_tobb_hataron_tuli_szavazhat_iden_mint_negy_evvel_ezelott","timestamp":"2018. március. 10. 10:55","title":"Jóval több határon túli szavazhat idén, mint négy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1d62ca-3603-4634-84a8-d4671e4322b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A könnyen mozgatható és villámgyorsan fixen telepíthető, teljesen vandálbiztos sebességmérő mostanság egyre több német helyszínen feltűnik.","shortLead":"A könnyen mozgatható és villámgyorsan fixen telepíthető, teljesen vandálbiztos sebességmérő mostanság egyre több német...","id":"20180312_potkocsinak_tunhet_de_valojaban_egy_hipermodern_traffipax","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1d62ca-3603-4634-84a8-d4671e4322b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad8a105-6fa0-4391-b456-e3eb2b739901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_potkocsinak_tunhet_de_valojaban_egy_hipermodern_traffipax","timestamp":"2018. március. 12. 06:41","title":"Furcsa pótkocsinak tűnhet, de valójában egy hipermodern traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese határozattan cáfolta, hogy a Jobbiknak bármiféle beleszólása lenne a lap működésébe. György Zsombor a vele készült interjú során a G-napról, valamint az azután érzett felszabadulásról is beszélt a Kreatívnak.","shortLead":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese határozattan cáfolta, hogy a Jobbiknak bármiféle beleszólása lenne a lap...","id":"20180310_Gyorgy_Zsombor_Elkepzelhetetlen_hogy_Vona_azt_mondja_ezt_meg_ezt_a_cikket_akarom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99d9778-b4fb-4a71-947a-6264b2fe1a07","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Gyorgy_Zsombor_Elkepzelhetetlen_hogy_Vona_azt_mondja_ezt_meg_ezt_a_cikket_akarom","timestamp":"2018. március. 10. 15:20","title":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese: \"Elképzelhetetlen, hogy Vona mondja meg, milyen cikket akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]