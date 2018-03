Brit lapértesülések szerint az Amazon nem tervezi, hogy megújítja a szerződését a The Grand Tour készítőivel, ami azt jelenti, hogy az eddig két szezont megélt autós műsor a harmadik évad után búcsúzni fog. Emlékezetes, hogy a Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May nevével fémjelzett műsor producerei 2015 májusában írták alá azt a mintegy 100 millió fontos szerződést az Amazonnal, mely három évadra és harminchat adásra szólt.

Jeremy Clarkson a közeljövőben a felújított "Who Wants To Be A Millionaire"-t fogja vezetni, mely műsor nálunk a közelmúltban "Legyen Ön is milliomos!" néven futott. Azt nem tudni, hogy Richard Hammond és James May mit fog csinálni a The Grand Tour utáni időszakban.

Jeremy Clarkson egyelőre nem kívánta kommentálni az ügyet, Andy Wilman producer pedig csak annyit nyilatkozott, hogy a stáb jelenleg a harmadik évadra koncentrál, melyet a nyáron fognak befejezni. Emlékezetes, hogy a brit triumvirátus a The Grand Tour előtt a BBC-n sugárzott ugyancsak rekordnézettségű Top Gear című műsort készítette.

