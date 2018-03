Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"936fffc5-3248-4d50-b042-2705841cb45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FSZB emberei egy autót akartak feltartóztatni, amikor tűzharc bontakozott ki, az járműben házilag készített pokolgépeket találtak.\r

\r

","shortLead":"Az FSZB emberei egy autót akartak feltartóztatni, amikor tűzharc bontakozott ki, az járműben házilag készített...","id":"20180311_Tuzharc_aran_allitottak_meg_terroristakat_az_orosz_biztonsagi_erok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=936fffc5-3248-4d50-b042-2705841cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09825ebf-0e7a-4015-8b3e-7c3cb7c0037f","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Tuzharc_aran_allitottak_meg_terroristakat_az_orosz_biztonsagi_erok","timestamp":"2018. március. 11. 14:39","title":"Tűzharc árán állítottak meg terroristákat az orosz biztonsági erők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ead92c3-8fc2-4624-8b9e-d188bcf16d01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyolcadik kerületi lomtalanításon ezer forintért bukkant fel a kincset érő korabeli 3D-s fotók gyűjteménye. Mutatjuk.



","shortLead":"A nyolcadik kerületi lomtalanításon ezer forintért bukkant fel a kincset érő korabeli 3D-s fotók gyűjteménye.","id":"20180312_Ladak_es_Trabantok_zuznak_az_Erzsebet_hidnal__zsenialis_3Ds_fotok_kerultek_elo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ead92c3-8fc2-4624-8b9e-d188bcf16d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b020d6d-a414-40ae-b841-e9c5481a184b","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Ladak_es_Trabantok_zuznak_az_Erzsebet_hidnal__zsenialis_3Ds_fotok_kerultek_elo","timestamp":"2018. március. 12. 17:02","title":"Ladák és Trabantok zúznak az Erzsébet hídnál – zseniális, 3D-s fotók kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"","category":"vilag","description":"A brit hatóságok azt javasolják a Salisburyben lévő éttermekben és sörözőkben múlt vasárnap járt több száz vendégnek, hogy alaposan mossák ki ruháikat, s töröljék át a náluk lévő tárgyakat. Az intézkedésre azért van szükség, mert mindenhova jutott abból az idegméregből, amivel az egykori orosz-brit kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát, Juliját próbálták megölni.","shortLead":"A brit hatóságok azt javasolják a Salisburyben lévő éttermekben és sörözőkben múlt vasárnap járt több száz vendégnek...","id":"20180311_Durvul_a_brit_kemugy__mindenki_mosson_ki_mindent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ea337a-59b7-4a13-9a45-6495dc14259b","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Durvul_a_brit_kemugy__mindenki_mosson_ki_mindent","timestamp":"2018. március. 11. 12:42","title":"Egyre zűrösebb a brit kémügy – mindenki mosson ki mindent!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság egyhangú döntéssel vonta meg a mentelmi jogot Szepessy Zsolttól, az Összefogás Párt jelöltjétől.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság egyhangú döntéssel vonta meg a mentelmi jogot Szepessy Zsolttól, az Összefogás Párt...","id":"20180312_felfuggesztettek_a_volt_monoki_polgarmester_mentelmi_jogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b1e1d2-52a5-459d-82c7-5e88be73e912","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_felfuggesztettek_a_volt_monoki_polgarmester_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 12. 17:14","title":"Felfüggesztették a volt monoki polgármester mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","shortLead":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","id":"20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c54669-f489-4f22-bf0f-9a03ab27d6b1","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","timestamp":"2018. március. 10. 20:17","title":"Úajbb két érmet nyert Verrasztó Dávid a francia Golden Touron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb0042d-2b24-4ab8-b46d-28dcfa045781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas József érdekeltségei uniós és egyéb pályázatokon is jól szerepeltek. ","shortLead":"Farkas József érdekeltségei uniós és egyéb pályázatokon is jól szerepeltek. ","id":"20180312_Egy_magyar_szallodas_fizette_Semjen_svedorszagi_luxusvadaszatait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fb0042d-2b24-4ab8-b46d-28dcfa045781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f10eac-2c37-4446-b350-3adf783c43a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Egy_magyar_szallodas_fizette_Semjen_svedorszagi_luxusvadaszatait","timestamp":"2018. március. 12. 06:53","title":"Egy magyar szállodás fizette Semjén svédországi luxusvadászatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bee1021-5a73-459a-88d2-da80313f57ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem az európai uniós támogotás, sem az Airbus üzleti segítsége nem volt elég a több mint négy éve indult AeroGlass rendszert fejlesztő cégnek. A végén már saját pénzüket is felélték, amikor belátták: ennek így nincs értelme.","shortLead":"Sem az európai uniós támogotás, sem az Airbus üzleti segítsége nem volt elég a több mint négy éve indult AeroGlass...","id":"20180312_aero_glass_magyar_ar_vr_startup_vege_okosszemuveg_alkalmazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bee1021-5a73-459a-88d2-da80313f57ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba6d911-def2-4aae-979f-32568e602f61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_aero_glass_magyar_ar_vr_startup_vege_okosszemuveg_alkalmazas","timestamp":"2018. március. 12. 07:02","title":"Becsődölt egy ígéretes magyar vállalkozás, hiába dolgoztak napi 12 órában egy remek ötleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada31adf-ec57-40e6-b54b-2b2c41ecf7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","timestamp":"2018. március. 11. 12:12","title":"Olyan fegyvereket találtak egy kesztölci orvvadásznál, hogy Semjén Zsolt is csak csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]