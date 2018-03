Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a791abc6-412b-4bf5-a589-d6441d766247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétes nosztalgiát ébresztett az M1 Hiradó szombati produkciója az Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál templom plébánosában – szúrta ki a 24.hu.","shortLead":"Kétes nosztalgiát ébresztett az M1 Hiradó szombati produkciója az Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál templom...","id":"20180311_Az_esztergomi_plabanos_szerint_a_70es_eveket_idezi_a_kozteve_riogatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a791abc6-412b-4bf5-a589-d6441d766247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed33b15-65a8-4e6a-8e3e-84332f3a12e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Az_esztergomi_plabanos_szerint_a_70es_eveket_idezi_a_kozteve_riogatasa","timestamp":"2018. március. 11. 18:52","title":"Az esztergomi plébános szerint a 70-es éveket idézi a köztévé riogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3e6b7b-70a9-4fba-8a7c-95237379d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Givency ház alapítójának köszönheti a világ Audrey Hepburn híres ruháit.","shortLead":"A Givency ház alapítójának köszönheti a világ Audrey Hepburn híres ruháit.","id":"20180312_Meghalt_a_francia_divat_egyik_legnagyobb_alakja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3e6b7b-70a9-4fba-8a7c-95237379d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7eed55-2bc0-460a-84c4-685fe98a5023","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Meghalt_a_francia_divat_egyik_legnagyobb_alakja","timestamp":"2018. március. 12. 14:42","title":"Meghalt a francia divat egyik legnagyobb alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen is arra panaszkodnak, hogy önálló életre kelt Amazon Echo típusú hangszórójuk, miután az eszközökbe épített virtuális asszisztens, Alexa nem csak megtagadja bizonyos parancsok végrehajtását, rendre ki is neveti a felhasználókat. 