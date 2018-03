Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb2b7136-81ff-4c31-8db8-c2b33dfa9709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász üzenetet küldött a választókerületében a többi jelöltnek, hogy mielőbb döntsenek. ","shortLead":"Juhász üzenetet küldött a választókerületében a többi jelöltnek, hogy mielőbb döntsenek. ","id":"20180312_Juhasz_akar_penzfeldobassal_is_dontene_a_kozos_jeloltrol_sajat_keruleteben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b7136-81ff-4c31-8db8-c2b33dfa9709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdce470-700f-49ef-b1ab-22eb1c5e2215","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Juhasz_akar_penzfeldobassal_is_dontene_a_kozos_jeloltrol_sajat_keruleteben","timestamp":"2018. március. 12. 12:19","title":"Juhász akár pénzfeldobással is döntene a közös jelöltről saját kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal az ügyvéddel, akinek a cége felépítette a vadászkastélyt, amit kizárólag Lázár János családi földjein keresztül lehet megközelíteni. ","shortLead":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal...","id":"20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4fabee-9e6f-41b7-8267-3ed6c3cdf345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","timestamp":"2018. március. 11. 20:32","title":"42 millió forintnyi megbízást kapott a Miniszterelnökségtől a Lázár-földek közé szorult kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c555d3-1ec6-4087-bbdf-01a7d6ad8dd7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Karácsony, Vona, Szél: bármelyikük jobb iskolát csinál, mint az, aki nem mert vitázni.","shortLead":"Karácsony, Vona, Szél: bármelyikük jobb iskolát csinál, mint az, aki nem mert vitázni.","id":"20180313_A_vitak_ideje_nem_jart_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61c555d3-1ec6-4087-bbdf-01a7d6ad8dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9131a988-fda6-42fd-b40c-bbb72ad1767e","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_vitak_ideje_nem_jart_le","timestamp":"2018. március. 13. 07:15","title":"Tóta W.: A viták ideje nem járt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","shortLead":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","id":"20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8289b4c-9f66-4005-93a8-c3509ad66c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","timestamp":"2018. március. 12. 13:47","title":"Elképesztő mennyiségű fát vágnak ki a Tiborcz-közeli kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap Kubában az általános választások, amelyeken a szavazásra jogosultak a forradalom történelmi szereplőinek helyébe lépő, fiatalabb generáció képviselőire adhatják le voksukat. A képviselők választhatják majd meg egy hónap múlva a szigetország első forradalom utáni elnökét, aki most biztos nem Castro családból érkezik.\r

","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap Kubában az általános választások, amelyeken a szavazásra jogosultak a forradalom történelmi...","id":"20180311_Politikusi_nemzedekvaltasra_keszul_Kuba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975da4a-4126-4ef7-a1df-0804453f2c77","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Politikusi_nemzedekvaltasra_keszul_Kuba","timestamp":"2018. március. 11. 16:21","title":"Politikusi nemzedékváltásra készül Kuba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","shortLead":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","id":"20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf60aa5b-ca52-4ded-a924-fffb077e6b37","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","timestamp":"2018. március. 13. 08:33","title":"Trump pornószínésznője visszafizeti a pénzt, csak beszélhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff5ac-e1be-487e-9cd7-420b40255d83","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajos nem mindennapi magyarázatot adott arra, hogy miért bízott rá valaki 1300 milliárd forintnyi eurót.","shortLead":"Kósa Lajos nem mindennapi magyarázatot adott arra, hogy miért bízott rá valaki 1300 milliárd forintnyi eurót.","id":"20180313_kosa_lajos_kozjegyzoi_okirat_szerzodes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cff5ac-e1be-487e-9cd7-420b40255d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bc9ed8-7b8e-4318-b5a3-ae190d157093","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_lajos_kozjegyzoi_okirat_szerzodes","timestamp":"2018. március. 13. 11:20","title":"Kósa: Egy német hölgy öröksége volt a 4,3 milliárd euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4178e7-89c7-41f0-a8fa-a17b50b51c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főként olcsóbb, lassabb gépekre szánt új operációs rendszerről eddig úgy hírlett, némi pénzért lesz csak elérhető. A Microsoft alelnöke most eloszlatta a kételyeket: egy fillért sem kérnek a Windows 10 S-ért.","shortLead":"A főként olcsóbb, lassabb gépekre szánt új operációs rendszerről eddig úgy hírlett, némi pénzért lesz csak elérhető...","id":"20180312_windows_10_s_mode_frissites_ar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab4178e7-89c7-41f0-a8fa-a17b50b51c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb585b-dd83-4e91-bd90-d77bf906b7cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_windows_10_s_mode_frissites_ar","timestamp":"2018. március. 12. 08:03","title":"Itt egy jó hír: 15 ezer forint helyett ingyen adják, bárki frissíthet majd az új Windowsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]