

[{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héttel az oroszországi választások előtt Vlagyimir Putyin regnáló orosz államfő hívei Szibériában autókból kirakták a voksolás egyetlen esélyesének arcmását. ","shortLead":"Két héttel az oroszországi választások előtt Vlagyimir Putyin regnáló orosz államfő hívei Szibériában autókból kirakták...","id":"20180312_Sziberia__kinek_az_arckepet_rakhattak_ki_ket_hettel_az_elnokvalasztas_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1a9f92-c668-4c4e-84ea-205a65c1e83c","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziberia__kinek_az_arckepet_rakhattak_ki_ket_hettel_az_elnokvalasztas_elott","timestamp":"2018. március. 12. 15:56","title":"Szibéria: Kinek az arcképét rakhatták ki két héttel az elnökválasztás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920de8d5-cb63-4321-8cb3-20cd1758e248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltók szerencsére nemcsak a mentéshez szükséges eszközökkel, hanem egy kamerával is fel voltak szerelve. Nagyon izgalmas képsorok következnek. ","shortLead":"A tűzoltók szerencsére nemcsak a mentéshez szükséges eszközökkel, hanem egy kamerával is fel voltak szerelve. Nagyon...","id":"20180313_Ennel_cukibb_ma_nem_lesz_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_belvarosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920de8d5-cb63-4321-8cb3-20cd1758e248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16a48a2-2129-48a0-a731-089285d8b7e5","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ennel_cukibb_ma_nem_lesz_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_belvarosban","timestamp":"2018. március. 13. 09:31","title":"Ennél cukibb ma nem lesz: kiskutyát mentettek a tűzoltók a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3e6b7b-70a9-4fba-8a7c-95237379d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Givency ház alapítójának köszönheti a világ Audrey Hepburn híres ruháit.","shortLead":"A Givency ház alapítójának köszönheti a világ Audrey Hepburn híres ruháit.","id":"20180312_Meghalt_a_francia_divat_egyik_legnagyobb_alakja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3e6b7b-70a9-4fba-8a7c-95237379d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7eed55-2bc0-460a-84c4-685fe98a5023","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Meghalt_a_francia_divat_egyik_legnagyobb_alakja","timestamp":"2018. március. 12. 14:42","title":"Meghalt a francia divat egyik legnagyobb alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b88f7-0f48-43ff-a819-e5d7d0076bdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Oktatási vitát szervezett a miniszterelnök-jelölteknek a Független Diákparlament. Meghívták Orbán Viktort is, de a kormányfő nem ment el. Hétfő este így Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Vona Gábor vitázott egymással. Szakpolitikai érdek- és értékütköztetés történt úgy a Gödör Klubban, hogy egyszer sem hangzott el olyan agyonhasznált kormányzati toposz, mint a migráns vagy Soros.","shortLead":"Oktatási vitát szervezett a miniszterelnök-jelölteknek a Független Diákparlament. Meghívták Orbán Viktort is, de...","id":"20180313_Forradalomba_hivta_a_diakokat_Szel_Bernadett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=066b88f7-0f48-43ff-a819-e5d7d0076bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5bd9a9-8963-456f-82be-4b0021f47b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Forradalomba_hivta_a_diakokat_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. március. 13. 06:00","title":"Forradalomba hívta a diákokat Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","shortLead":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","id":"20180312_cristiano_ronaldo_bugatti_chiron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb889c-554e-46e1-82c2-63f5bde3a921","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_cristiano_ronaldo_bugatti_chiron","timestamp":"2018. március. 12. 16:34","title":"Ez a kocsi Crisitano Ronaldo 1500 lóerős Bugatti Chironja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is időközi választáson. Egy összeellenzéki kormánykoalíció öngyilkosság lenne.","shortLead":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is...","id":"20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1f9779-06e2-40d4-acf3-34577cc72026","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","timestamp":"2018. március. 13. 14:26","title":"Török Gábor: Kamikázeakció lenne az összellenzéki kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6442d0-e710-40ed-b42c-510bd6d5bf41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy éve nem szerepelt filmben, úgy tűnik, már nem is fog.","shortLead":"Négy éve nem szerepelt filmben, úgy tűnik, már nem is fog.","id":"20180312_Cameron_Diaz_45_evesen_visszavonult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6442d0-e710-40ed-b42c-510bd6d5bf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0aa27f3-5709-40c3-a361-69cee4697edf","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Cameron_Diaz_45_evesen_visszavonult","timestamp":"2018. március. 12. 15:34","title":"Cameron Diaz 45 évesen visszavonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák parlament jövő hétfőn szavaz a Fico-kormány elleni bizalmatlansági indítványról. ","shortLead":"A szlovák parlament jövő hétfőn szavaz a Fico-kormány elleni bizalmatlansági indítványról. ","id":"20180313_Ujra_elfogtak_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_cikkenek_szereploit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a0477-a54f-40de-aa7f-7def094f1b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Ujra_elfogtak_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_cikkenek_szereploit","timestamp":"2018. március. 13. 15:03","title":"Újra elfogták a meggyilkolt szlovák újságíró cikkének szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]