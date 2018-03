Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen is arra panaszkodnak, hogy önálló életre kelt Amazon Echo típusú hangszórójuk, miután az eszközökbe épített virtuális asszisztens, Alexa nem csak megtagadja bizonyos parancsok végrehajtását, rendre ki is neveti a felhasználókat. A probléma ráadásul a legváratlanabb helyzetekben, alkalmanként éjszaka jön elő.","shortLead":"Többen is arra panaszkodnak, hogy önálló életre kelt Amazon Echo típusú hangszórójuk, miután az eszközökbe épített...","id":"20180312_amazon_alexa_hangos_nevetes_okoshangszoro_virtualis_asszisztens","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fa0ba5-e031-419e-a4c7-edae8b3de589","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_amazon_alexa_hangos_nevetes_okoshangszoro_virtualis_asszisztens","timestamp":"2018. március. 12. 09:03","title":"Videó: Megrémültek a felhasználók, amikor az éjszaka közepén elnevette magát az Amazon okoshangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés, simán nyerni fog a Fidesz-KDNP.","shortLead":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés...","id":"20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93410879-2c69-45f8-a4e8-f5165f442f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Budapest belvárosa a példa arra, mit tegyen az ellenzék, ha veszteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cae2d3c-e504-48fa-b40c-bc58c822fb72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Egyetlen nyári fesztiválon sem lép fel Bertrand Cantat, miután nőjogi aktivisták tiltakoztak ellene, mondván, nem helyes a barátnőjét meggyilkoló zenészt szerepeltetni.","shortLead":"Egyetlen nyári fesztiválon sem lép fel Bertrand Cantat, miután nőjogi aktivisták tiltakoztak ellene, mondván, nem...","id":"20180313_lemondta_fesztivalos_fellepeseit_a_baratnojet_agyonvero_zenesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cae2d3c-e504-48fa-b40c-bc58c822fb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d755c00-90a6-4545-a947-51513cc407d9","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_lemondta_fesztivalos_fellepeseit_a_baratnojet_agyonvero_zenesz","timestamp":"2018. március. 13. 15:35","title":"Lemondta fesztiválos fellépéseit a barátnőjét agyonverő zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21163ff7-e02b-4328-b049-07d7ff0409c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt utasa meghalt, a pilóta az egyedüli túlélő. ","shortLead":"Öt utasa meghalt, a pilóta az egyedüli túlélő. ","id":"20180312_A_folyoba_zuhant_egy_helikopter_New_Yorkban__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21163ff7-e02b-4328-b049-07d7ff0409c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1b64df-1b12-41e0-88f8-38227637841e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_folyoba_zuhant_egy_helikopter_New_Yorkban__video","timestamp":"2018. március. 12. 06:03","title":"A folyóba zuhant egy helikopter New Yorkban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább fél évet ki kell hagynia Koszó Balázsnak a súlyos sérülés után.","shortLead":"Legalább fél évet ki kell hagynia Koszó Balázsnak a súlyos sérülés után.","id":"20180312_eletmento_mutetet_hajtottak_vegre_a_gyori_focistan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbcf45d-38ef-43e1-a5c7-25464a6ec1dc","keywords":null,"link":"/sport/20180312_eletmento_mutetet_hajtottak_vegre_a_gyori_focistan","timestamp":"2018. március. 12. 21:20","title":"Beroppant a halántéka, életmentő műtétet hajtottak végre a győri focistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64261d5-d5af-405b-b122-dea88172831f","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A modern kommunikációs eszközök okozta folyamatos készenléti állapot kimondottan káros az emberi agyra. A sokat netezők, mobilozók fizikailag és mentálisan is megsínylik a folyamatos reakciókényszert: egyre ingerültebbek és pihenni sem tudnak, mert már képtelenek rá.","shortLead":"A modern kommunikációs eszközök okozta folyamatos készenléti állapot kimondottan káros az emberi agyra. A sokat...","id":"sedacurforte_20170404_Ejjel_is_jar_az_agya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e64261d5-d5af-405b-b122-dea88172831f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6af6d7-a28c-4acc-bc4e-ea95a1625403","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170404_Ejjel_is_jar_az_agya","timestamp":"2018. március. 12. 07:02","title":"Éjjel is jár az agya? Az álmatlanság a 21. század legújabb népbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"cf56f73a-a0a1-47c2-aed4-b4d04a7ab5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egészen biztos, hogy egy kisgyermek megütésének az égadta világon semmi haszna sincs – véli F. Lassú Zsuzsa pszichológus.\r

\r

","shortLead":"Az egészen biztos, hogy egy kisgyermek megütésének az égadta világon semmi haszna sincs – véli F. Lassú Zsuzsa...","id":"20180313_Ne_szepitsuk_az_is_veri_a_gyereket_aki_csak_racsap_a_pelenkas_fenekere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf56f73a-a0a1-47c2-aed4-b4d04a7ab5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853d4cde-6466-4594-90e5-3ac97d408e82","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ne_szepitsuk_az_is_veri_a_gyereket_aki_csak_racsap_a_pelenkas_fenekere","timestamp":"2018. március. 13. 15:57","title":"„Ne szépítsük: az is veri a gyerekét, aki csak rácsap a pelenkás fenekére”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békemenet kapcsán kérdezte volna a fideszes országgyűlési képviselőt a csatorna riportere, de hiába.","shortLead":"A Békemenet kapcsán kérdezte volna a fideszes országgyűlési képviselőt a csatorna riportere, de hiába.","id":"20180312_Valasz_helyett_letragarozta_a_HirTV_ujsagiroit_Pocs_Janos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f99658a-74f9-4a02-8756-014616de2347","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Valasz_helyett_letragarozta_a_HirTV_ujsagiroit_Pocs_Janos","timestamp":"2018. március. 12. 17:50","title":"Válasz helyett letrágározta a Hír Tv újságíróit Pócs János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]