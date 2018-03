Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos akadályt kell legyőznie a menyasszonynak: meg kell tanulnia a bal oldalon vezetni.","shortLead":"Fontos akadályt kell legyőznie a menyasszonynak: meg kell tanulnia a bal oldalon vezetni.","id":"20180312_Vajon_tulelie_ezt_a_probat_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_kapcsolata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c152c578-2063-4c68-8166-02a1bb0e816e","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Vajon_tulelie_ezt_a_probat_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_kapcsolata","timestamp":"2018. március. 12. 10:43","title":"Vajon túléli-e ezt a próbát Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd96bf-28a4-41bf-84b9-d4e36830936b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balett és a rúdtánc is benne van Holoda Péter izmaiban. Teljesen megérdemelt a siker.","shortLead":"A balett és a rúdtánc is benne van Holoda Péter izmaiban. Teljesen megérdemelt a siker.","id":"20180311_Rudon_porogve_hoditja_meg_a_vilagot_egy_magyar_ferfi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dffd96bf-28a4-41bf-84b9-d4e36830936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61f98b0-5dd1-4a16-b07a-04f1862ddae0","keywords":null,"link":"/kultura/20180311_Rudon_porogve_hoditja_meg_a_vilagot_egy_magyar_ferfi","timestamp":"2018. március. 11. 17:37","title":"Rúdon pörögve hódítja meg a világot egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válság terheit a lakossággal fizettették meg.","shortLead":"A válság terheit a lakossággal fizettették meg.","id":"20180312_Joval_kevesebb_adot_fizetnek_a_cegek_mint_tiz_eve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3676ec8d-e5a8-4447-9561-16f48a08901d","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Joval_kevesebb_adot_fizetnek_a_cegek_mint_tiz_eve","timestamp":"2018. március. 12. 17:51","title":"Jóval kevesebb adót fizetnek a cégek, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal az ügyvéddel, akinek a cége felépítette a vadászkastélyt, amit kizárólag Lázár János családi földjein keresztül lehet megközelíteni. ","shortLead":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal...","id":"20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4fabee-9e6f-41b7-8267-3ed6c3cdf345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","timestamp":"2018. március. 11. 20:32","title":"42 millió forintnyi megbízást kapott a Miniszterelnökségtől a Lázár-földek közé szorult kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy netes bejegyzésben azt írta a publicistának, hogy mesterlövészpuskával várja majd őt és a békemeneten agyonlövi. Bayer azt mondta, eszébe sem jutott, hogy védelmet kérjen, nem fél kimenni az utcára.","shortLead":"Egy netes bejegyzésben azt írta a publicistának, hogy mesterlövészpuskával várja majd őt és a békemeneten agyonlövi...","id":"20180313_Bayer_Zsolt_feljelentette_a_megolesevel_fenyegetozo_ferfit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a109b401-c24a-4d02-8f80-a2f70b5596e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Bayer_Zsolt_feljelentette_a_megolesevel_fenyegetozo_ferfit","timestamp":"2018. március. 13. 06:25","title":"Bayer Zsolt feljelentette a megölésével fenyegetőző férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec23864-7072-4e77-a954-e6157c9d763f","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati marketingesek már több, mint ötezer megoldásból választhattak. Még a kis és középvállalatok is használnak - sokszor úgy, hogy nincsenek is tudatában - olyan technológiai megoldásokat, amik pár éve még scifi-nek számítottak volna. Vegyük sorra, milyen technológiák érhetőek el ma és mit fog hozni a közeljövő.","shortLead":"2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati...","id":"HVG_konferencia_20180312_marketing_technikak_a_jovobol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec23864-7072-4e77-a954-e6157c9d763f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28419fac-2c72-45f9-89cd-582bb1868e43","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180312_marketing_technikak_a_jovobol","timestamp":"2018. március. 13. 10:21","title":"Marketing technikák a jövőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","shortLead":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","id":"20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c4032b-db43-4e16-8eb5-665e893fabb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","timestamp":"2018. március. 12. 14:21","title":"Már Csányi Sándor is Mészáros Lőrinc cégében vásárol részesedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]