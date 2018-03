Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","shortLead":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","id":"20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b584bb92-d99c-44b1-bd5c-7204ee96010f","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 11. 09:41","title":"IDEA-mérés: Gyengül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdb83fb-5198-46fb-97a6-803c63700f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, két gyermeket mentők szállítottak kórházba.\r

\r

","shortLead":"Egy ember meghalt, két gyermeket mentők szállítottak kórházba.\r

\r

","id":"20180311_Halalos_baleset_Bagodnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bdb83fb-5198-46fb-97a6-803c63700f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5176371-1045-464d-83e3-802b45bf843a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_Halalos_baleset_Bagodnal","timestamp":"2018. március. 11. 09:56","title":"Halálos baleset Bagodnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Steve Bannon már végzett az amerikai politikai rendszer szétverésével, most Európát akarja lerombolni” – írja elemzésében a The New York Times. A cikk szerzője szerint Trump egykori tanácsadója végiglátogatja az európai populistákat, s találkozni akar az által nagyon nagyra tartott Orbán Viktorral is. ","shortLead":"„Steve Bannon már végzett az amerikai politikai rendszer szétverésével, most Európát akarja lerombolni” – írja...","id":"20180311_Trump_Orbanhivo_egykori_tanacsadoja_most_Europat_akarja_lerombolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3c07d0-45b7-479d-b1e3-ba79f9b39746","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Trump_Orbanhivo_egykori_tanacsadoja_most_Europat_akarja_lerombolni","timestamp":"2018. március. 11. 11:29","title":"Trump Orbán-hívő egykori tanácsadója most Európát akarja lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","shortLead":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","id":"20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4225fc9-f304-4267-be6a-04ce39da87f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Nekiestek az M1-es kátyúzásának – bármikor lehet torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn ugyan melegebb lesz, mint ma, de akkor zivatarokra lehet számítani. Ma délen-délnyugaton 18-20 fok is lehet - előkerülhetnek végre a tavaszi ruhák.\r

\r

","shortLead":"Hétfőn ugyan melegebb lesz, mint ma, de akkor zivatarokra lehet számítani. Ma délen-délnyugaton 18-20 fok is lehet...","id":"20180311_A_tavasz_elso_igazan_szep_napja_varhato_ma_1820_fokkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8984397e-c2d0-4c09-8d9e-0254373d5a86","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_A_tavasz_elso_igazan_szep_napja_varhato_ma_1820_fokkal","timestamp":"2018. március. 11. 08:12","title":"A tavasz első, igazán szép napja várható ma 18-20 fokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készül a nagy visszatérésre.","shortLead":"Készül a nagy visszatérésre.","id":"20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812b38b5-c5e1-46b1-aa95-af66a6d8f7d4","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","timestamp":"2018. március. 12. 08:00","title":"Harvey Weinstein újabb filmet forgatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06434b-4b69-4b1e-a299-86b8a62bd1b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a 13 és a 21 éves fiatalt.","shortLead":"A tatabányai rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a 13 és a 21 éves fiatalt.","id":"20180311_autolopas_tatabanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad06434b-4b69-4b1e-a299-86b8a62bd1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2eab87-e968-4175-bf81-b68ca8f50d74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_autolopas_tatabanya","timestamp":"2018. március. 11. 12:31","title":"Autót akart lopni Tatabányán a két tettes – az egyikük még csak 13 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt – értesült a 168 Óra. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét.","shortLead":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába...","id":"20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8af884-64fc-40ac-b1a9-8b8a522bbe79","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 11. 14:42","title":"Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]