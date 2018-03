Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat jelzálogot jegyeztessen a cég épületeire.","shortLead":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat...","id":"20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab595722-1cb1-4717-9d63-53d4db378700","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","timestamp":"2018. március. 12. 12:17","title":"Több száz dolgozó maradt fizetés nélkül Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S9 a valaha készült legerősebb androidos okostelefon lett, de kérdés, mire elég ez az Apple tavaly bemutatott iPhone X-ese ellen.","shortLead":"A Samsung Galaxy S9 a valaha készült legerősebb androidos okostelefon lett, de kérdés, mire elég ez az Apple tavaly...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_iphone_x_benchmark_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badcb8d6-ef78-4c02-b746-1bd842d6f2e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_iphone_x_benchmark_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 20:03","title":"Rossz hír a Samsungnak: az iPhone X még mindig gyorsabb, mint az S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Krímet semmilyen körülmények között sem lehet visszaadni Ukrajnának - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy róla készült, még be nem mutatott portréfilmben, amelyet vasárnap több orosz hírügynökség is részletesen ismertetett. ","shortLead":"A Krímet semmilyen körülmények között sem lehet visszaadni Ukrajnának - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök...","id":"20180311_Putyin_Az_arulast_nem_tudom_megbocsatani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f12fe5-ecd8-47f3-83ac-9e261eeda59c","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Putyin_Az_arulast_nem_tudom_megbocsatani","timestamp":"2018. március. 11. 17:17","title":"Putyin: Az árulást nem tudom megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada31adf-ec57-40e6-b54b-2b2c41ecf7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","timestamp":"2018. március. 11. 12:12","title":"Olyan fegyvereket találtak egy kesztölci orvvadásznál, hogy Semjén Zsolt is csak csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","shortLead":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. ","shortLead":"Záporokra, zivatarokra van kilátás, helyenként még köd is várható. ","shortLead":"Nanoméretűvé képesek átalakítani a megemésztett mikroműanyagokat, vagyis öt milliméternél kisebb műanyagrészecskéket...","id":"20180312_antarktiszi_krillek_muanyag_mikromuanyag_nano","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db5ddbf1-5408-43f2-84c6-4f59a1ff81ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77d36a8-3e88-4906-ac09-938bec9039c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_antarktiszi_krillek_muanyag_mikromuanyag_nano","timestamp":"2018. március. 12. 15:03","title":"Találtak egy apró élőlényt, amely nanoméretűvé emészti a mikroműanyagot – és ez elég nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06434b-4b69-4b1e-a299-86b8a62bd1b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a 13 és a 21 éves fiatalt.","shortLead":"A tatabányai rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a 13 és a 21 éves fiatalt.","id":"20180311_autolopas_tatabanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad06434b-4b69-4b1e-a299-86b8a62bd1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2eab87-e968-4175-bf81-b68ca8f50d74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_autolopas_tatabanya","timestamp":"2018. március. 11. 12:31","title":"Autót akart lopni Tatabányán a két tettes – az egyikük még csak 13 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]