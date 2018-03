Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e243c441-ce8a-433b-b0fa-7a992da280a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Aligha erre a megoldásra gondolt a magyar kormány.","shortLead":"Aligha erre a megoldásra gondolt a magyar kormány.","id":"20180312_Megoldotta_Brusszel_az_elelmiszerbotranyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e243c441-ce8a-433b-b0fa-7a992da280a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4191210d-c344-4885-bdac-2ae3de551ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Megoldotta_Brusszel_az_elelmiszerbotranyt","timestamp":"2018. március. 12. 18:15","title":"Megoldotta Brüsszel az élelmiszerbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg befektetési ígéretével felkereső nővel történt találkozójáról. Szerinte a nő csak fel akarta használni az ő nevét.","shortLead":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg...","id":"20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10877233-fa80-4ab5-a9b5-c9e0dce82219","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","timestamp":"2018. március. 13. 21:21","title":"Kósa: Megpróbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b88f7-0f48-43ff-a819-e5d7d0076bdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Oktatási vitát szervezett a miniszterelnök-jelölteknek a Független Diákparlament. Meghívták Orbán Viktort is, de a kormányfő nem ment el. Hétfő este így Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Vona Gábor vitázott egymással. Szakpolitikai érdek- és értékütköztetés történt úgy a Gödör Klubban, hogy egyszer sem hangzott el olyan agyonhasznált kormányzati toposz, mint a migráns vagy Soros.","shortLead":"Oktatási vitát szervezett a miniszterelnök-jelölteknek a Független Diákparlament. Meghívták Orbán Viktort is, de...","id":"20180313_Forradalomba_hivta_a_diakokat_Szel_Bernadett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066b88f7-0f48-43ff-a819-e5d7d0076bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5bd9a9-8963-456f-82be-4b0021f47b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Forradalomba_hivta_a_diakokat_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. március. 13. 06:00","title":"Forradalomba hívta a diákokat Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy 1,9 milliárd forinttal léphetik túl az eredeti előirányzatot, amit valószínűleg \"eszközbeszerzésre\" fognak költeni. ","shortLead":"Mintegy 1,9 milliárd forinttal léphetik túl az eredeti előirányzatot, amit valószínűleg \"eszközbeszerzésre\" fognak...","id":"20180313_Meg_tobb_penzt_kolthet_el_a_kormany_terrorellenes_intezkedesek_cimen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11633898-0cec-4b7c-8120-c9b55429bc7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Meg_tobb_penzt_kolthet_el_a_kormany_terrorellenes_intezkedesek_cimen","timestamp":"2018. március. 13. 20:18","title":"Még több pénzt költhet el a kormány terrorellenes intézkedések címén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Roberto Baggio ismertette kedden az \"edzők edzőjével\", a két éve elhunyt Horst Weinnel kidolgozott FuNino edzésmódszert a debreceni futballegyetemen. Oda rohant Kósa Lajos, amikor a 444.hu és a Magyar Nemzet újságírói a kötvényügyről kérdezték volna.","shortLead":"Roberto Baggio ismertette kedden az \"edzők edzőjével\", a két éve elhunyt Horst Weinnel kidolgozott FuNino edzésmódszert...","id":"20180313_kosa_lajos_kotvenyek_roberto_baggio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd581d97-0d0b-49b4-8f8e-cc3483350877","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_lajos_kotvenyek_roberto_baggio","timestamp":"2018. március. 13. 20:05","title":"Kósát kérdeznék a kötvényekről: \"Most el fogok késni, a Baggio meg nem fog megvárni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7eaa7a-b59c-4486-9b07-7a58c9a0859c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy eséllyel van összefüggés az esetek között.","shortLead":"Nagy eséllyel van összefüggés az esetek között.","id":"20180313_Rejtelyes_csomagok_robbannak_fel_egymas_utan_Austinban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d7eaa7a-b59c-4486-9b07-7a58c9a0859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f38669-9c1d-4456-9285-61e6c100c82c","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Rejtelyes_csomagok_robbannak_fel_egymas_utan_Austinban","timestamp":"2018. március. 13. 11:39","title":"Rejtélyes csomagok robbannak fel egymás után Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kósa Lajos az elmúlt napokban mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Igazán stílusosan viszont ez a korábbi megszólalása kapcsolódik a csodálatos négymilliárd eurós örökség történetéhez.\r

","shortLead":"Kósa Lajos az elmúlt napokban mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Igazán stílusosan viszont ez a korábbi...","id":"20180314_Erre_meg_emlekszik_Kosa_Lajos_a_legnagyobb_muvesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d91a19-73aa-4e8e-b557-80d6cffa3b1b","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Erre_meg_emlekszik_Kosa_Lajos_a_legnagyobb_muvesz","timestamp":"2018. március. 14. 11:07","title":"Erre még emlékszik? Kósa Lajos a legnagyobb művész!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Örülhetünk, hogy nem a távol-keleti típusú vérszívó él errefelé, mert egy olyannal való találkozásba minden ötödik ember belehal.\r

\r

","shortLead":"Örülhetünk, hogy nem a távol-keleti típusú vérszívó él errefelé, mert egy olyannal való találkozásba minden ötödik...","id":"20180313_Minden_tizedik_kullancscsipes_maradando_karokozast_okoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436976d-a75a-4473-bb89-ffa328226874","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Minden_tizedik_kullancscsipes_maradando_karokozast_okoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:31","title":"Minden tizedik kullancscsípés maradandó kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]