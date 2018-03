Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb...","id":"20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8190c-cd65-4717-8503-069a897ce514","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Nem minden nő mehet nyugdíjba 40 év munka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik a különféle melódiákat. Az oldal nemrég újabb remek funkcióval bővült, már néhány kattintással tetszetős szólamokat írhatunk.","shortLead":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik...","id":"20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17583bd5-7919-4f9c-86db-90bc07a27406","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","timestamp":"2018. március. 13. 17:03","title":"Próbálja ki: hangszer nélkül, pár kattintással komponálhat zenét, csak egy böngésző kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap pisztollyal rohant be a pályára az AEK Athén elleni bajnokin. A sportminiszter válaszul felfüggesztette a bajnokságot.","shortLead":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap...","id":"20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958fab71-f3c1-4dfc-9d92-1c59e193b8f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","timestamp":"2018. március. 12. 15:47","title":"Fegyverrel rontott be a pályára, leállították miatta a bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365 178-an vándoroltak ki.\r

\r

","shortLead":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365...","id":"20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea7cc5-91fa-4e2b-9e46-a85436509414","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","timestamp":"2018. március. 13. 13:04","title":"Drámai a helyzet: özönlenek a migránsok Németországba – főleg az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanhoz tartozó korábbi hirdetés szerint a Rózsadomb szélén, harapni valóan tiszta levegőben található luxusvilla olyan érzetet kelt, mintha valahol Svájcban vagy a francia Alpok egyik kis falujában lenne az ember. A II. kerületi, háromszintes házba Matolcsy és családja vette be magát a 24.hu információi szerint.","shortLead":"Az ingatlanhoz tartozó korábbi hirdetés szerint a Rózsadomb szélén, harapni valóan tiszta levegőben található...","id":"20180313_Matolcsy_es_csaladja_400_millios_alomotthonban_piheni_ki_a_nap_faradalmait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fb2927-ed75-47ab-a9dc-908fc85024b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Matolcsy_es_csaladja_400_millios_alomotthonban_piheni_ki_a_nap_faradalmait","timestamp":"2018. március. 13. 08:00","title":"Matolcsy és családja 400 milliós álomotthonban piheni ki a nap fáradalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d85309-43b4-488f-9c23-ae338d01641e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De valójában ezek nem ajánlóívek és nem képviselőjelöltnek ajánlják az aláírók a Fidesz politikusát. Ezek a párt támogató ívei.","shortLead":"De valójában ezek nem ajánlóívek és nem képviselőjelöltnek ajánlják az aláírók a Fidesz politikusát. Ezek a párt...","id":"20180312_A_Fidesz_meg_mindig_gyujti_az_alairasokat_pedig_a_hatarido_mar_reg_lejart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9d85309-43b4-488f-9c23-ae338d01641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a276bae-c976-4573-bd88-c0be5ab58eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Fidesz_meg_mindig_gyujti_az_alairasokat_pedig_a_hatarido_mar_reg_lejart","timestamp":"2018. március. 12. 16:07","title":"A Fidesz még mindig gyűjti az aláírásokat, pedig a határidő már rég lejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646eca27-d79a-437c-bd00-0f075d6e1ca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr ezúttal az üzemanyag-tankolás abszolút egyedi módját választotta, mutatjuk.","shortLead":"A sofőr ezúttal az üzemanyag-tankolás abszolút egyedi módját választotta, mutatjuk.","id":"20180313_a_nap_fotoja_az_utasteren_keresztul_tankoltak_meg_egy_autot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646eca27-d79a-437c-bd00-0f075d6e1ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd44b071-7faa-4d68-acfd-e164e661d681","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_a_nap_fotoja_az_utasteren_keresztul_tankoltak_meg_egy_autot","timestamp":"2018. március. 13. 06:41","title":"A nap fotója: Az utastéren keresztül tankoltak meg egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város alá vinni. Most itt egy másik terv.","shortLead":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város...","id":"20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed4af44-6550-49c9-9763-be3440743598","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"Elon Musknak megint van egy ötlete: 240 km/h-val szállítana embereket a városban a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]