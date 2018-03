Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat idén 20 éves, ezért több meglepetést is terveznek. ","shortLead":"A sorozat idén 20 éves, ezért több meglepetést is terveznek. ","id":"20180314_Magdi_anyus_ujra_megjelenhet_a_Baratok_koztben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4db4e12-7c8e-47c8-929a-de85456e4b16","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Magdi_anyus_ujra_megjelenhet_a_Baratok_koztben","timestamp":"2018. március. 14. 07:22","title":"Magdi anyus újra megjelenhet a Barátok köztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb...","id":"20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8190c-cd65-4717-8503-069a897ce514","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Nem minden nő mehet nyugdíjba 40 év munka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette, hogy visszalép a DK-s Oláh Lajos javára, aki négy éve nyert.","shortLead":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette...","id":"20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3cece-4fe4-4c33-b2d5-d71e8de85a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","timestamp":"2018. március. 12. 12:01","title":"Visszalép az Együtt jelöltje az esélyes DK-s javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A brit elméleti fizikus 76 éves korában hunyt el, a hírt a családja jelentette be. \r

","shortLead":"A brit elméleti fizikus 76 éves korában hunyt el, a hírt a családja jelentette be. \r

","id":"20180314_meghalt_stephen_hawking","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c88ed3a-b3a9-4c36-8737-7aae91dc7421","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_meghalt_stephen_hawking","timestamp":"2018. március. 14. 05:15","title":"Meghalt Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkerestük azt a közjegyzői irodát, amely a Magyar Nemzet szerint papírt adott ki arról: Kósa Lajost valaki megbízta több mint 1300 milliárd forint kezelésével.","shortLead":"Megkerestük azt a közjegyzői irodát, amely a Magyar Nemzet szerint papírt adott ki arról: Kósa Lajost valaki megbízta...","id":"20180313_A_kozjegyzoi_iroda_hallgat_Kosa_1300_milliardos_megbizasarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237407f5-8752-4378-988e-e4583d5ea6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_kozjegyzoi_iroda_hallgat_Kosa_1300_milliardos_megbizasarol","timestamp":"2018. március. 13. 10:52","title":"A közjegyzői iroda hallgat Kósa állítólagos 1300 milliárdos megbízásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is időközi választáson. Egy összeellenzéki kormánykoalíció öngyilkosság lenne.","shortLead":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is...","id":"20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1f9779-06e2-40d4-acf3-34577cc72026","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","timestamp":"2018. március. 13. 14:26","title":"Török Gábor: Kamikázeakció lenne az összellenzéki kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","shortLead":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","id":"20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a5246-fe9b-4336-b1ef-98a0bcf8719a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","timestamp":"2018. március. 13. 13:26","title":"A nyíregyházi zsiráfborjú dobja fel a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e2844-220d-4800-b4f4-f663a4c6d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a szélsőséges politikai nézeteket valló szervezetnél korábban lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot is találtak.","shortLead":"A rendőrök a szélsőséges politikai nézeteket valló szervezetnél korábban lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot is...","id":"20180312_Vadat_emeltek_a_Magyar_Nemzeti_Arcvonal_tagjai_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e61e2844-220d-4800-b4f4-f663a4c6d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e24a333-e13e-43bb-96f6-a252f75cbc82","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Vadat_emeltek_a_Magyar_Nemzeti_Arcvonal_tagjai_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 10:05","title":"Vádat emeltek a Magyar Nemzeti Arcvonal tagjai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]