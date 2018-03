Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hírességek, politikusok és a tudományos élet szereplői emlékeznek a 76 évesen elhunyt elméleti fizikusra. "Repülj tovább, mint Superman a súlytalanságban" – Stephen Hawkingot gyászolja a világ
2018. március. 14. 11:50

Vona: listán győzzön a Jobbik, helyben az ellenzék
2018. március. 14. 20:53
A Soros- és az Orbán-tervtől is megvédenék Magyarországot. Az okirat hitelességét nem tudjuk bizonyítani, Kósa Lajos viszont nem cáfolja, hogy létezik az irat. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni az ügyről.
Német örökösnő vagy csengeri háztartásbeli a Kósa Lajost megkörnyékező rejtélyes eurómilliárdos?
2018. március. 13. 17:01
Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek a kezelésével bízta meg valaki Kósa Lajost.

Ne közlekedjen ma rutinból Budapesten, mutatjuk a változásokat
2018. március. 15. 09:26
Több utat is lezárnak ma Budapesten, és sok tömegközlekedési járat útvonala is megváltozik.

Ausztria nem ismeri el a krími orosz elnökválasztást
2018. március. 14. 15:26
És ENSZ-missziót sürget Donyeckben.

Tűzzel-vassal irtja a Google a gyűlölködő és a rossz hirdetéseket, másodpercenként 100-at törölnek
2018. március. 14. 11:03
Évről évre egyre több olyan hirdetést tud kiszűrni a Google, ami sérti, vagy megpróbálja kijátszani a cég közösségi irányelveit. Tucatjával törlik a rendszernek kellemetlen hozzászólásokat Mészáros lapjainál
2018. március. 14. 16:22
Folytatódik az úthengerre hasonlító kommenttörlő akció a Mediaworksnél: egy nap alatt ismét tucatnyi, a megyei lapok Facebook-oldalán megjelenő "tartalmakkal" szemben kritikus hangot megütő hozzászólást tüntettek el.

Lajcsi túltolta – nem kellett sokat várni a Kósa-mémekre
2018. március. 13. 17:58
Ezt kivételesen láttuk jönni: Kósa Lajos legújabb kalandjáról – egy csengeri háztartásbeli mesés örökségéről, a sosem volt államkötvények "kamu, mégis igaz" történetéről – pár óra alatt mémek tucatjai árasztották el a Coubot, lassan elfeledtetve velünk Lázár János bécsi kiruccanását.