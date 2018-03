Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gödöllői polgármester ezüstéremmel ismerte el Füle Sándornak a közlekedés biztonságának javításáért tett erőfeszítéseit. ","shortLead":"A gödöllői polgármester ezüstéremmel ismerte el Füle Sándornak a közlekedés biztonságának javításáért tett...","id":"20180316_akire_buszkek_lehetunk_rangos_elismerest_kapott_a_zaszlos_zebrak_hazai_atyja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc1bd35-84cf-4905-bc12-4ef52e91d479","keywords":null,"link":"/cegauto/20180316_akire_buszkek_lehetunk_rangos_elismerest_kapott_a_zaszlos_zebrak_hazai_atyja","timestamp":"2018. március. 16. 13:21","title":"Akire büszkék lehetünk: rangos elismerést kapott a zászlós zebrák hazai atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22209a-15d2-4bc2-b933-a0f6cfd2fb7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden, arról még Orbán Viktor sem tudja meggyőzni a fideszeseket, hogy jó ötlet a focira költeni a közpénzt.","shortLead":"Hiába minden, arról még Orbán Viktor sem tudja meggyőzni a fideszeseket, hogy jó ötlet a focira költeni a közpénzt.","id":"20180315_Meg_a_fideszesek_szerint_is_penzkidobas_a_stadionepites","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb22209a-15d2-4bc2-b933-a0f6cfd2fb7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd89dc3d-fb1f-4898-83d3-58d47043229e","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_Meg_a_fideszesek_szerint_is_penzkidobas_a_stadionepites","timestamp":"2018. március. 15. 11:50","title":"Még a fideszesek szerint is pénzkidobás a stadionépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa759f14-252b-4f3e-af28-76b52da7532b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nő akkor is kevesebb fizetést kap férfi kollégájánál, ha történetesen a főszereplőt és korunk legismertebb uralkodóját, II. Erzsébetet alakítja.","shortLead":"A nő akkor is kevesebb fizetést kap férfi kollégájánál, ha történetesen a főszereplőt és korunk legismertebb...","id":"20180314_Kevesebb_gazsit_er_Erzsebet_kiralyno_megformalasa_mint_Fulop_hercege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa759f14-252b-4f3e-af28-76b52da7532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49770bb2-25ba-4d28-b222-5668adb100ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Kevesebb_gazsit_er_Erzsebet_kiralyno_megformalasa_mint_Fulop_hercege","timestamp":"2018. március. 14. 13:53","title":"Kevesebb gázsit ér Erzsébet királynő megformálása, mint Fülöp hercegé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat hatályon kívül kell helyezni. A férfi csak családján akart segíteni.","shortLead":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat...","id":"20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f50963-9771-45d0-b080-cb37add3fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","timestamp":"2018. március. 14. 16:55","title":"Az Amnesty felháborodott Ahmed H. ítéletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f8866b-1dce-4590-bd8f-fc0a4f00e568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sötét jövőt jósolt az emberiségnek, ha nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. Az pedig, hogy Amerikai kilépett a párizsi klímaegyezményből, Hawking szerint átlökte a bolygót a kritikus határon.","shortLead":"Sötét jövőt jósolt az emberiségnek, ha nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. Az pedig, hogy Amerikai kilépett...","id":"20180315_stephen_hawking_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f8866b-1dce-4590-bd8f-fc0a4f00e568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0321-7b20-4a2b-b05b-f6603f652c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_stephen_hawking_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. március. 15. 08:03","title":"Stephen Hawking utolsó figyelmeztetése az emberiségnek: sötét jövő jön, ha nem teszünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml tagadja. A 45 ezres Salisburyben azonban most megállt az élet, az ott élők félnek, hogy nemcsak az egykori orosz kettős ügynöknek és a lányának, hanem nekik is jutott a halálos méregből. Valóban veszélyben vannak? Hogy pusztít az orosz vegyi fegyver, a novicsok? Innentől kezdve már ne a szöges bombás merénylőktől tartsunk, hanem inkább a mérget kotyvasztó terroristáktól? Összeszedtük az eddigi fejleményeket, hogy segítsünk eligazodni a salisbury-i kémügyben. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml...","id":"20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f59950-9f54-46f1-88e5-83923a7a718a","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","timestamp":"2018. március. 14. 14:00","title":"Görcs, rángatózás, halál: idegméreggel kavarhattak világpolitikai válságot az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903e3b89-8414-40fe-9f1d-bdb588abaf1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A képernyő viszont nem tűnik jó barátnak.","shortLead":"A képernyő viszont nem tűnik jó barátnak.","id":"20180315_Gyerekkori_elhizas_testverek_baratok_segithetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=903e3b89-8414-40fe-9f1d-bdb588abaf1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f6b9de-05a1-4e5c-a126-e85543b53517","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180315_Gyerekkori_elhizas_testverek_baratok_segithetnek","timestamp":"2018. március. 15. 09:15","title":"Gyerekkori elhízás: testvérek, barátok segíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közös határvédelmet most már támogatják.","shortLead":"A közös határvédelmet most már támogatják.","id":"20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad952d-4dae-44df-a741-13c4601d2c91","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","timestamp":"2018. március. 14. 21:30","title":"Merkel: Németország újra cselekvőképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]