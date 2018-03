Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fbc0525-964e-4ae8-84e2-5acf8e3bcff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők megnézhetik azokat, legkorábban április közepén.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők megnézhetik azokat, legkorábban április közepén.","id":"20180314_A_valasztas_utanra_szedi_ossze_az_NFM_az_Elios_palyazatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbc0525-964e-4ae8-84e2-5acf8e3bcff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f9f6f3-d358-4a8e-8241-c22fa268ba39","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_valasztas_utanra_szedi_ossze_az_NFM_az_Elios_palyazatokat","timestamp":"2018. március. 14. 16:16","title":"A választás utánra szedi össze az NFM az Elios-pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af8e91c-4c7f-4651-9ce5-f5ab6cc5d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-csoportban szerveződik az akció.","shortLead":"Egy Facebook-csoportban szerveződik az akció.","id":"20180314_Leshet_majd_a_Fidesz_a_valasztas_elotti_utolso_heten_atragasztjak_a_plakatjaikat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af8e91c-4c7f-4651-9ce5-f5ab6cc5d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e54a33a-e796-4019-a2d2-2670133614ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Leshet_majd_a_Fidesz_a_valasztas_elotti_utolso_heten_atragasztjak_a_plakatjaikat","timestamp":"2018. március. 14. 13:31","title":"Leshet majd a Fidesz a választás előtti utolsó héten: átragasztják a gyűlöletkeltő plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","shortLead":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","id":"20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c2b473-62ca-4e09-9978-ace1d2d5defb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. március. 15. 15:31","title":"Ne lepődjön meg, ha a hétvégén kiintik a forgalomból a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik közben feljelentette és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene, mert szerintük egy ekkora értékű ajándékot fel kellett volna tüntetnie a vagyonnyilatkozatában.","shortLead":"A Jobbik közben feljelentette és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene, mert szerintük egy ekkora értékű...","id":"20180314_Semjen_vadaszetikai_okokbol_nem_mondja_meg_kivel_jar_tobbmillios_vadaszutakra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a08e009-1746-4f07-81d1-e6f5f1d410e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Semjen_vadaszetikai_okokbol_nem_mondja_meg_kivel_jar_tobbmillios_vadaszutakra","timestamp":"2018. március. 14. 20:21","title":"Semjén vadászetikai okokból nem mondja meg, kivel jár többmilliós vadászutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0bc3cf-c51c-434e-bcb9-d89c6ed2c5ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenti mondatot Major Tamás mondta a halálos ágyán, és az 1955-ös III. Richárdra gondolt, amelynek címszerepéről mindenkinek Rákosi ugrott be. A darabot 1843 óta mintegy negyvenszer, nemritkán botrányt kavaróan mutatták be, legutóbb a Radnóti Színházban.\r

\r

","shortLead":"A fenti mondatot Major Tamás mondta a halálos ágyán, és az 1955-ös III. Richárdra gondolt, amelynek címszerepéről...","id":"20180314_Shakespearet_nem_is_kell_aktualizalni_mert_aktualizalja_sajat_magat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0bc3cf-c51c-434e-bcb9-d89c6ed2c5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0274c-bac7-49b6-8d2c-76f9be7e4ba9","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Shakespearet_nem_is_kell_aktualizalni_mert_aktualizalja_sajat_magat","timestamp":"2018. március. 14. 15:17","title":"„Shakespeare-t nem is kell aktualizálni, mert aktualizálja saját magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1171cd38-6176-4223-892b-80b0c74ba9b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac Concept Two-t alig egy hete mutatták be, de máris láthatjuk, milyen lenne a kabrió változata.","shortLead":"A Rimac Concept Two-t alig egy hete mutatták be, de máris láthatjuk, milyen lenne a kabrió változata.","id":"20180315_rimac_concept_two_kabrio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1171cd38-6176-4223-892b-80b0c74ba9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344d36b-5f55-4e62-8f35-ec8fb8415f61","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rimac_concept_two_kabrio","timestamp":"2018. március. 15. 17:46","title":"Szép a horvátok elektromos autója, de tető nélkül még szebb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A régi Tomb Raider-adaptációkban az Oscar-díjas Angelina Jolie akciókalandozott, az újban az Oscar-díjas Alicia Vikander ugrándozik. A játék rajongói talán szeretni fogják a filmet, de tömegesen elájulni ők sem fognak. Kritika.","shortLead":"A régi Tomb Raider-adaptációkban az Oscar-díjas Angelina Jolie akciókalandozott, az újban az Oscar-díjas Alicia...","id":"20180314_Aranyos_az_uj_Lara_Croft_de_ez_meg_mindig_csak_passziv_videojatekozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e95f89-a55c-442d-bcd1-9f58a31f72cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Aranyos_az_uj_Lara_Croft_de_ez_meg_mindig_csak_passziv_videojatekozas","timestamp":"2018. március. 14. 20:33","title":"Aranyos az új Lara Croft, de ez még mindig csak passzív videojátékozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a miniszterelnök nem azt mondhatta, ami hasznos számára, hanem amit valójában gondolt. Török úgy látja, ha erről van szó, az olyasmi, ami Orbán beszédeiben csak ritkán fordul elő: komoly politikai hiba.","shortLead":"A politikai elemző szerint a miniszterelnök nem azt mondhatta, ami hasznos számára, hanem amit valójában gondolt. Török...","id":"20180316_Torok_Gabor_Orban_fenyegetozese_komoly_politikai_hiba_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72ae1be-2f59-42de-9478-9b3bbd8bb674","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Torok_Gabor_Orban_fenyegetozese_komoly_politikai_hiba_lehet","timestamp":"2018. március. 16. 09:03","title":"Török Gábor: Orbán fenyegetőzése komoly politikai hiba lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]