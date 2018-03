Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0b14f0a-9d2d-4d3c-85b8-c67ec457b590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Generációkat inspirált arra, hogy nézzenek fel az égre, és legyenek kíváncsiak. Stephen Hawking elképesztő életét és munkásságát képekben is megidézzük. \r

","shortLead":"Generációkat inspirált arra, hogy nézzenek fel az égre, és legyenek kíváncsiak. Stephen Hawking elképesztő életét és...","id":"20180314_Stephen_Hawking_elete_maga_volt_a_csoda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b14f0a-9d2d-4d3c-85b8-c67ec457b590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a2dd93-6fd6-494f-86ee-6878fce2a65e","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Stephen_Hawking_elete_maga_volt_a_csoda","timestamp":"2018. március. 14. 14:05","title":"Stephen Hawking élete maga volt a csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81065c2b-47a4-42f3-b80d-ce3bb986eab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rohan az idő.","shortLead":"Rohan az idő.","id":"20180315_Segitunk_Ne_hagyja_el_gepjarmuvet__oteves_a_legendas_SMS","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81065c2b-47a4-42f3-b80d-ce3bb986eab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2860c61b-32ed-4f05-8ab0-a83a6f93532b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180315_Segitunk_Ne_hagyja_el_gepjarmuvet__oteves_a_legendas_SMS","timestamp":"2018. március. 15. 13:16","title":"„Segítünk! Ne hagyja el gépjárművét!” – ötéves a legendás SMS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf403c-a5e4-48f5-b3e8-07987288a450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután Kósa Lajos miniszter megszólalt a csengeri nővel aláírt okiratokról, kíváncsiak voltunk arra, mit mond minderről Szabó Gáborné. És arra, ki is ő valójában. Kiderült, hogy a szabolcs-szatmári városkában ismerik őt. A Kósával bonyolított ügylet körül azonban nagy még a homály.","shortLead":"Miután Kósa Lajos miniszter megszólalt a csengeri nővel aláírt okiratokról, kíváncsiak voltunk arra, mit mond minderről...","id":"20180314_kosa_lajos_csenger_szabo_gaborne_orokseg_kozjegyzo_okirat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf403c-a5e4-48f5-b3e8-07987288a450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfbb6ef-9b73-4267-aba6-fc843b49f7b8","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_kosa_lajos_csenger_szabo_gaborne_orokseg_kozjegyzo_okirat","timestamp":"2018. március. 14. 20:55","title":"Piti csaló vagy jótékony adományozó a Kósa-ügy \"csengeri háztartásbelije\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456ea6a-64be-45b9-9b83-763b8af2c10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három legfőbb közjogi méltóság közül csak Áder és Kövér volt ott, mikor felvonták a zászlót a Kossuth téren.","shortLead":"A három legfőbb közjogi méltóság közül csak Áder és Kövér volt ott, mikor felvonták a zászlót a Kossuth téren.","id":"20180315_Par_szaz_ember_elott_vontak_fel_a_zaszlot_a_Parlamentnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e456ea6a-64be-45b9-9b83-763b8af2c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773eefd9-08b0-4271-b9ad-f06be24d95f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Par_szaz_ember_elott_vontak_fel_a_zaszlot_a_Parlamentnel","timestamp":"2018. március. 15. 09:41","title":"Felvonták a zászlót a Parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa759f14-252b-4f3e-af28-76b52da7532b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nő akkor is kevesebb fizetést kap férfi kollégájánál, ha történetesen a főszereplőt és korunk legismertebb uralkodóját, II. Erzsébetet alakítja.","shortLead":"A nő akkor is kevesebb fizetést kap férfi kollégájánál, ha történetesen a főszereplőt és korunk legismertebb...","id":"20180314_Kevesebb_gazsit_er_Erzsebet_kiralyno_megformalasa_mint_Fulop_hercege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa759f14-252b-4f3e-af28-76b52da7532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49770bb2-25ba-4d28-b222-5668adb100ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Kevesebb_gazsit_er_Erzsebet_kiralyno_megformalasa_mint_Fulop_hercege","timestamp":"2018. március. 14. 13:53","title":"Kevesebb gázsit ér Erzsébet királynő megformálása, mint Fülöp hercegé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre biztonsági emberek taszigálták ki a menetből. Unyatyinszky György – volt kollégánk – elmondta, hogy történt az eset.","shortLead":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre...","id":"20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cb5009-4df0-4a0b-b07b-cdfa665291bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","timestamp":"2018. március. 15. 13:20","title":"Videó: Kituszkolták a Békemenetről a Magyar Nemzet újságíróját, mert kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnösnek találta a bíróság Ahmed H.-t, és hét évre ítélte a 2015-ös röszkei zavargások idején történtekért. A megismételt elsőfokú eljárás enyhébb ítéletet hozott, mint elődje.\r

\r

","shortLead":"Bűnösnek találta a bíróság Ahmed H.-t, és hét évre ítélte a 2015-ös röszkei zavargások idején történtekért...","id":"20180314_Megismetelt_elso_fok_het_ev_Ahmed_Hnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be888c3-3062-4038-9775-b57cbf8fe313","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Megismetelt_elso_fok_het_ev_Ahmed_Hnak","timestamp":"2018. március. 14. 14:45","title":"Megismételt első fok: hét év Ahmed H.-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Soros- és az Orbán-tervtől is megvédenék Magyarországot.","shortLead":"A Soros- és az Orbán-tervtől is megvédenék Magyarországot.","id":"20180314_Vona_listan_gyozzon_a_Jobbik_helyben_az_ellenzek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72752b3-9a14-4565-b3ef-1dcd2158c3af","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vona_listan_gyozzon_a_Jobbik_helyben_az_ellenzek","timestamp":"2018. március. 14. 20:53","title":"Vona: listán győzzön a Jobbik, helyben az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]