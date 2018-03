Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kötvényjegyzésével kapcsolatos állításokat.","shortLead":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú...","id":"20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d0b6ec-4fcc-4208-be44-02efe91277dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","timestamp":"2018. március. 13. 18:29","title":"Kósa kötvényei miatt hívják össze a nemzetbiztonsági bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903e3b89-8414-40fe-9f1d-bdb588abaf1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A képernyő viszont nem tűnik jó barátnak.","shortLead":"A képernyő viszont nem tűnik jó barátnak.","id":"20180315_Gyerekkori_elhizas_testverek_baratok_segithetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=903e3b89-8414-40fe-9f1d-bdb588abaf1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f6b9de-05a1-4e5c-a126-e85543b53517","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180315_Gyerekkori_elhizas_testverek_baratok_segithetnek","timestamp":"2018. március. 15. 09:15","title":"Gyerekkori elhízás: testvérek, barátok segíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3e487a-8e4d-44d9-85eb-98c5ce50c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy osztrák bankár egy nap úgy gondolta, jó üzlet Szerbiában fagyizót nyitni. Meg Magyarországon és Dél-Amerikában is. Igaza lett.","shortLead":"Egy osztrák bankár egy nap úgy gondolta, jó üzlet Szerbiában fagyizót nyitni. Meg Magyarországon és Dél-Amerikában is...","id":"20180314_Ezert_nyalnak_DelAmerikaban_keleteuropai_fagyit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e487a-8e4d-44d9-85eb-98c5ce50c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba4c84e-a8b7-4687-9919-e74a19d57ed1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_Ezert_nyalnak_DelAmerikaban_keleteuropai_fagyit","timestamp":"2018. március. 14. 12:44","title":"Ezért nyalnak Dél-Amerikában kelet-európai fagyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3417630c-9739-437b-9e71-171cb41b51ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Video_Orban_kedvenc_forradalmara_Dozsa_Laszlo_is_bekemenetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3417630c-9739-437b-9e71-171cb41b51ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3f582-6754-4479-a0a0-d293de5daf3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Video_Orban_kedvenc_forradalmara_Dozsa_Laszlo_is_bekemenetel","timestamp":"2018. március. 15. 11:47","title":"Videó: Orbán kedvenc forradalmára, Dózsa László is békemenetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0836adca-6d98-4b70-9121-e9e5fe6c4d15","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Orban_a_nemzet_megmentoje__kitalalja_melyik_meneten_van_ez_a_poszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0836adca-6d98-4b70-9121-e9e5fe6c4d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfad3853-cdd0-4d10-9ba6-edc664f6e2ee","keywords":null,"link":"/elet/20180315_Orban_a_nemzet_megmentoje__kitalalja_melyik_meneten_van_ez_a_poszter","timestamp":"2018. március. 15. 12:59","title":"\"Orbán a nemzet megmentője\" – kitalálja melyik meneten van ez a poszter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3210e9-a771-4fce-9ee4-c76c733fb0bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb mobilgyártó újabb telefonjairól és táblagépeiről derült ki, hogy megkapják az Android legfrissebb főverzióját – ezzel pedig az abban lévő új funkciókat.","shortLead":"A legnagyobb mobilgyártó újabb telefonjairól és táblagépeiről derült ki, hogy megkapják az Android legfrissebb...","id":"20180314_samsung_rendszerfrissites_szoftver_frissites_android_80_oreo_datum_uj_funkciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3210e9-a771-4fce-9ee4-c76c733fb0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2ded29-227c-416d-a5f9-4a63ecfe9b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_samsung_rendszerfrissites_szoftver_frissites_android_80_oreo_datum_uj_funkciok","timestamp":"2018. március. 14. 07:02","title":"Ha Samsung telefonja van, van egy elég jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pittsburgh környékén tartottak pótválasztást, itt 2016-ban Trump 20 százalékkal verte Clintont, de most elbukott a republikánus jelölt. ","shortLead":"Pittsburgh környékén tartottak pótválasztást, itt 2016-ban Trump 20 százalékkal verte Clintont, de most elbukott...","id":"20180314_Legyoztek_Trump_jeloltjet_Trumporszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87537a83-9f4a-4f62-8152-cc99103bb3f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Legyoztek_Trump_jeloltjet_Trumporszagban","timestamp":"2018. március. 14. 07:54","title":"Legyőzték Trump jelöltjét \"Trump-országban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0bc3cf-c51c-434e-bcb9-d89c6ed2c5ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenti mondatot Major Tamás mondta a halálos ágyán, és az 1955-ös III. Richárdra gondolt, amelynek címszerepéről mindenkinek Rákosi ugrott be. A darabot 1843 óta mintegy negyvenszer, nemritkán botrányt kavaróan mutatták be, legutóbb a Radnóti Színházban.\r

\r

","shortLead":"A fenti mondatot Major Tamás mondta a halálos ágyán, és az 1955-ös III. Richárdra gondolt, amelynek címszerepéről...","id":"20180314_Shakespearet_nem_is_kell_aktualizalni_mert_aktualizalja_sajat_magat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0bc3cf-c51c-434e-bcb9-d89c6ed2c5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0274c-bac7-49b6-8d2c-76f9be7e4ba9","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Shakespearet_nem_is_kell_aktualizalni_mert_aktualizalja_sajat_magat","timestamp":"2018. március. 14. 15:17","title":"„Shakespeare-t nem is kell aktualizálni, mert aktualizálja saját magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]