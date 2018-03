Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327351a1-4062-4c8f-9562-b414b83f28aa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szabad Sajtó Alapítvány három embert azért idén is díjazott.","shortLead":"A Szabad Sajtó Alapítvány három embert azért idén is díjazott.","id":"20180315_Nem_lehet_kituntetni_mindenkit_aki_miatt_meg_letezik_szabad_sajto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327351a1-4062-4c8f-9562-b414b83f28aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b59cb3-a308-4c67-b519-75294b853915","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Nem_lehet_kituntetni_mindenkit_aki_miatt_meg_letezik_szabad_sajto","timestamp":"2018. március. 15. 13:39","title":"„Nem lehet kitüntetni mindenkit, aki miatt még létezik szabad sajtó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön a hó és az ónos eső, széllel faggyal folytatódik a hosszú hétvége. ","shortLead":"Jön a hó és az ónos eső, széllel faggyal folytatódik a hosszú hétvége. ","id":"20180315_Szombat_delutantol_inkabb_ne_induljanak_utnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776f9e7-8188-4254-a708-eb7a17005522","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Szombat_delutantol_inkabb_ne_induljanak_utnak","timestamp":"2018. március. 15. 15:55","title":"Szombat délutántól inkább ne induljanak útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható fejlődési hálózatának „Boldogság jelentése” szerint. Az élen az észak-európai államok taroltak, Magyarország a középmezőnyben.","shortLead":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható...","id":"20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702128b-1782-484b-8cfc-f9b715116a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","timestamp":"2018. március. 15. 05:48","title":"Melyik a legboldogabb ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93b7325-4c25-4d31-8d2f-92638106d351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje a korábban már agyonhasznált várépítős hasonlattal igyekezett elmagyarázni ünnepi beszédében, milyen országot képzel el a Jobbik. ","shortLead":"A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje a korábban már agyonhasznált várépítős hasonlattal igyekezett elmagyarázni...","id":"20180315_vona_orban_bukni_fog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c93b7325-4c25-4d31-8d2f-92638106d351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045d991b-62b8-4bc6-aaa5-15def00b6ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_vona_orban_bukni_fog","timestamp":"2018. március. 15. 16:37","title":"Vona: Orbán bukni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még nem, akkor ne hagyja ki. Ha már igen, akkor nézze meg újra.","shortLead":"Ha még nem, akkor ne hagyja ki. Ha már igen, akkor nézze meg újra.","id":"20180315_Hallotta_mar_hogyan_szavalja_egy_koreai_a_Nemzeti_Dalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279366e7-c343-46df-b9ba-04b99a8da326","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Hallotta_mar_hogyan_szavalja_egy_koreai_a_Nemzeti_Dalt","timestamp":"2018. március. 15. 11:29","title":"Hallotta már, hogyan szavalja egy koreai a Nemzeti dalt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd az osztalékadót.","shortLead":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd...","id":"20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a485570-63b4-4486-ba94-ba4179cd59a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","timestamp":"2018. március. 15. 20:50","title":"Egy cég, ami nem a Brexit miatt húzza be a féket Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53df413-2723-4d37-863b-a21c518c6e10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év eleje óta már élesben működik a Cégkapu, de így is sokan bizonytalankodnak a használatánál.","shortLead":"Az év eleje óta már élesben működik a Cégkapu, de így is sokan bizonytalankodnak a használatánál.","id":"20180315_Nincs_konnyu_dolga_annak_aki_Cegkaput_szeretne_hasznalni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e53df413-2723-4d37-863b-a21c518c6e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b4f4ad-dbc2-4605-8374-47574844529e","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_Nincs_konnyu_dolga_annak_aki_Cegkaput_szeretne_hasznalni","timestamp":"2018. március. 15. 10:26","title":"Nincs könnyű dolga annak, aki Cégkaput szeretne használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1133f9-8c3f-4512-8872-e919cd0c46ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A republikánus képviselők pár napja azt mondták, lezártnak tekintik a vizsgálatot az elnökválasztásba történt orosz beavatkozásról, de Robert Mueller különleges ügyész a jelek szerint egyáltalán nem.","shortLead":"A republikánus képviselők pár napja azt mondták, lezártnak tekintik a vizsgálatot az elnökválasztásba történt orosz...","id":"20180315_Mar_nem_csak_kerik_hanem_kovetelik_Trump_cegeitol_az_orosz_dokumentumokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1133f9-8c3f-4512-8872-e919cd0c46ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1aa014c-183d-46cb-a016-7e719a111047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_Mar_nem_csak_kerik_hanem_kovetelik_Trump_cegeitol_az_orosz_dokumentumokat","timestamp":"2018. március. 15. 22:03","title":"Már nem csak kérik, hanem követelik Trump cégeitől az orosz dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]