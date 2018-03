Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8988fdf3-6002-4fd5-8dc2-6ce0e7a46eb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette, hogy a mai napon a világ számos országában elkezdődött új csúcstelefonjainak értékesítése.","shortLead":"A Samsung bejelentette, hogy a mai napon a világ számos országában elkezdődött új csúcstelefonjainak értékesítése.","id":"20180316_elkezdodott_a_samsung_galaxys9_es_galaxys9plusz_ertekesitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8988fdf3-6002-4fd5-8dc2-6ce0e7a46eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e968d0-03e7-49d5-8956-78306d656115","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_elkezdodott_a_samsung_galaxys9_es_galaxys9plusz_ertekesitese","timestamp":"2018. március. 16. 13:00","title":"Hivatalos: elkezdődött a Samsung Galaxy S9 és S9+ értékesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel párhuzamosan viszont nehezebbé vált kitűnni az egyre növekő tömegből. Összeválogattunk kilenc márkát, melyeknek ez mégis sikerült. Van, amelyik 17. századi technológiát lovagolt meg, van, ami egyszerűen felrúgott minden marketingszabályt, és akad olyan is, amelyik sajátos munkaerő-összetételével hívta fel magára a figyelmet.","shortLead":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel...","id":"dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f83633d-f6e1-4f09-aebf-a7e7e5b6c492","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","timestamp":"2018. március. 16. 12:05","title":"9 márka, amiről nem is hallott, pedig bitang jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","id":"20180315_Robert_Fico_lemondott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cec48ce-76a6-4946-84c3-8028364a5b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Robert_Fico_lemondott","timestamp":"2018. március. 15. 15:07","title":"Robert Fico lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","shortLead":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","id":"20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1b9495-b85c-453e-a8f0-6e88df294af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","timestamp":"2018. március. 16. 08:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki az egyik Pöttyös utcai metrógraffitis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a miniszterelnök nem azt mondhatta, ami hasznos számára, hanem amit valójában gondolt. Török úgy látja, ha erről van szó, az olyasmi, ami Orbán beszédeiben csak ritkán fordul elő: komoly politikai hiba.","shortLead":"A politikai elemző szerint a miniszterelnök nem azt mondhatta, ami hasznos számára, hanem amit valójában gondolt. Török...","id":"20180316_Torok_Gabor_Orban_fenyegetozese_komoly_politikai_hiba_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72ae1be-2f59-42de-9478-9b3bbd8bb674","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Torok_Gabor_Orban_fenyegetozese_komoly_politikai_hiba_lehet","timestamp":"2018. március. 16. 09:03","title":"Török Gábor: Orbán fenyegetőzése komoly politikai hiba lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még nem, akkor ne hagyja ki. Ha már igen, akkor nézze meg újra.","shortLead":"Ha még nem, akkor ne hagyja ki. Ha már igen, akkor nézze meg újra.","id":"20180315_Hallotta_mar_hogyan_szavalja_egy_koreai_a_Nemzeti_Dalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279366e7-c343-46df-b9ba-04b99a8da326","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Hallotta_mar_hogyan_szavalja_egy_koreai_a_Nemzeti_Dalt","timestamp":"2018. március. 15. 11:29","title":"Hallotta már, hogyan szavalja egy koreai a Nemzeti dalt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c553fd7-cbbd-4e06-82ce-3f68ee9c9a30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei autócsere-támogatásokat természetes és jogi személyek is igénybe vehetik. A március 15-én elrajtolt roncsautóprogramot a jövő héten követi a roncsautó plusz program indulása is. A teljes költségvetésből 133 millió lejt fordítanak a klasszikus roncsautó programra, a roncsautó pluszra pedig 120 millió lejt.","shortLead":"Az idei autócsere-támogatásokat természetes és jogi személyek is igénybe vehetik. A március 15-én elrajtolt...","id":"20180315_Hasznalt_kisbuszokert_is_fizet_az_uj_roman_roncsautoprogram","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c553fd7-cbbd-4e06-82ce-3f68ee9c9a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217b48a6-4df3-42b5-aa4a-cd159ea21db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_Hasznalt_kisbuszokert_is_fizet_az_uj_roman_roncsautoprogram","timestamp":"2018. március. 15. 17:34","title":"Használt kisbuszokért is fizet az új román roncsautóprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.","shortLead":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0038d1-4838-4dfe-8ace-c7be22742f89","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","timestamp":"2018. március. 17. 08:12","title":"Ónos eső, havazás, hófúvás, mi jöhet még ezen a hétvégén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]