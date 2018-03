Mostanság hazánk útjain is egyre több olyan zöld rendszámos és tisztán elektromos meghajtású személyautóval lehet találkozni, melynek kipufogóján egyetlen grammnyi CO2 sem távozik. Nem is nagyon tudna, hiszen ezeken a kocsikon logikusan nincs is kipufogó.

A károsanyagkibocsátás tehát ez esetben lokálisan nulla, de a villanyautók meghajtásához szükséges energiát valahol a távolban erőművekben kell előállítani, melyek vagy szénből, vagy jobb esetben megújuló energiaforrásokból készítenek áramot.

Ugyancsak nem elhanyagolható szempont, hogy az elektromos autók gyártása sokkal nagyobb terhelést jelent a környezetre, mint a normál erőforrással szerelt járműveké, arról nem is beszélve, hogy az előbbi autókba szerelt akkumulátorok újrahasznosításáról is gondoskodni kell az életciklusuk végén.

© László Ferenc

A Mazda szerint a fenti okok miatt egy modern benzinmotorral szerelt autó adott esetben kevésbé környezetszennyező, mint egy trendi villanyautó. A japán gyártó adatai szerint a világon megtermelt elektromos áram kétharmada fosszilis energiahordozókból származik, és egy közepes méretű villanyautó a valóságban valahol a távolban kilométerenként körülbelül 200 gramm CO2-vel terheli a környezetet. Összehasonlításképp, egy modern benzines autó mintegy 100-150 gramm CO2-t bocsát ki kilométerenként.

A Mazda úgy gondolja, hogy kiemelt figyelmet kell szentelni a benzinmotorok fejlesztésének, és ezen erőforrások hatékonyságát a lehető legmagasabb szintre kell emelni. A vállalat nemrégiben jelentette be azt az úgynevezett SkyActiv-X motort, mely egyesíti a kompressziógyújtású és gyertyagyújtású motorok előnyeit, és ily módon jelentősen kisebb fogyasztással, és sima járással kecsegtet. Sorozatgyártású modellbe először 2019-ben kerül be ez az új motor, ami egyébként a jövőre érkező új Mazda 3 lesz.

