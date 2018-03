Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint a nyáron megkezdődik a felújított III. kerületi strand átadása. A fürdő Budapest legrégebbi működő strandjainak egyike, szauna világgal, csúszdaparkkal bővül. ","shortLead":"A tervek szerint a nyáron megkezdődik a felújított III. kerületi strand átadása. A fürdő Budapest legrégebbi működő...","id":"20180317_Nyaron_nyit_a_megujult_kacsalabon_forgo_Csillaghegyi_strand","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28be5018-744b-4565-9b9a-b3455be44470","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Nyaron_nyit_a_megujult_kacsalabon_forgo_Csillaghegyi_strand","timestamp":"2018. március. 17. 08:54","title":"Nyáron nyit a megújult, kacsalábon forgó Csillaghegyi strand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint a Hold-programban tökéletesítik majd.","shortLead":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint...","id":"20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d585758-3d2b-4e89-a82f-464daebf477a","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","timestamp":"2018. március. 15. 19:10","title":"Putyin megerősítette, hogy jövőre indul az orosz Mars-misszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök büntetőeljárást és szabálysértési eljárást indítottak az 55 éves férfi ellen.","shortLead":"A rendőrök büntetőeljárást és szabálysértési eljárást indítottak az 55 éves férfi ellen.","id":"20180317_rendorseg_igazoltatas_kozuti_ellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5e2d91-55f9-421f-8dd0-2bfaa17c0eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_rendorseg_igazoltatas_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. március. 17. 09:36","title":"Duplán bukott le a nyírteleki férfi, amikor megállították a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e8c189-a404-42dc-bbe1-8dad70f5c831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autóknak lokálisan ugyan zéró a károsanyagkibocsátásuk, de az életük során elég komoly terhet rónak a környezetre. ","shortLead":"Az elektromos autóknak lokálisan ugyan zéró a károsanyagkibocsátásuk, de az életük során elég komoly terhet rónak...","id":"20180317_az_uj_benzines_autok_lehetnek_olyan_kornyezetbaratak_mint_a_trendi_villanyautok__on_mit_gondol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23e8c189-a404-42dc-bbe1-8dad70f5c831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9906d1-dca4-4920-87ba-163f967e4d73","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_az_uj_benzines_autok_lehetnek_olyan_kornyezetbaratak_mint_a_trendi_villanyautok__on_mit_gondol","timestamp":"2018. március. 17. 07:21","title":"Az új benzines autók lehetnek olyan környezetbarátak, mint a trendi villanyautók - Ön mit gondol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra tárgyalásra hívta az MSZP-P, az LMP és a Jobbik képviselőit.","shortLead":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra...","id":"20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524118b1-8e2a-4937-9bf6-9c05aed61297","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","timestamp":"2018. március. 15. 16:35","title":"Gyurcsány: Visszalép a DK-s jelölt Szél Bernadett javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b6a0ff-6548-4c2c-9f8f-94508d1af87a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW népszerű kis elektromos autójának felvarrták a ráncait és ezzel egy időben egy feltuningolt új változatot is kiadtak belőle. Kipróbáltuk a néma aszfaltszaggatót, a BMW i3s-t.","shortLead":"A BMW népszerű kis elektromos autójának felvarrták a ráncait és ezzel egy időben egy feltuningolt új változatot is...","id":"20180316_turbo_dodzsem_meghajtottuk_a_sportosra_hangolt_uj_bmw_i3st","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b6a0ff-6548-4c2c-9f8f-94508d1af87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef46b09-1076-4048-a0c4-ea6ff037aedd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180316_turbo_dodzsem_meghajtottuk_a_sportosra_hangolt_uj_bmw_i3st","timestamp":"2018. március. 16. 17:30","title":"Turbó dodzsem: meghajtottuk a sportosra hangolt új BMW i3s villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320270f2-4d4e-42fa-88ab-8c36fe241497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Nem_semmi_igy_gyur_a_71_eves_Stallone_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320270f2-4d4e-42fa-88ab-8c36fe241497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04a8383-e6fd-43ce-9fca-62a0767e8e50","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Nem_semmi_igy_gyur_a_71_eves_Stallone_video","timestamp":"2018. március. 17. 12:59","title":"Nem semmi: így gyúr a 71 éves Stallone (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e57c8d8-f2ce-40a0-9f58-135a96347ad9","c_author":"Kerényi Ádám","category":"gazdasag","description":"A közpénzen való kimentés nem nagy dicsőség, hiába készült erről népszerű videofelvétel. Vélemény.","shortLead":"A közpénzen való kimentés nem nagy dicsőség, hiába készült erről népszerű videofelvétel. Vélemény.","id":"20180316_A_csanadpalotai_puha_koltsegvetesi_korlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e57c8d8-f2ce-40a0-9f58-135a96347ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a605ee-f0e6-4dcf-b65d-b0007d8d7d81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_A_csanadpalotai_puha_koltsegvetesi_korlat","timestamp":"2018. március. 16. 11:00","title":"A csanádpalotai puha költségvetési korlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]