[{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kósa Lajosra állítólag valaki rábízott 1300 milliárd forintot, a miniszter cáfolatánál pedig nem sok furcsább magyarázatot hallhattunk eddig; megnéztük, miként tapsolták el az uniós ezermilliárdokat, és azt is, mit kapott Budapest az elmúlt években a kormánytól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kósa Lajosra állítólag valaki rábízott 1300 milliárd forintot, a miniszter cáfolatánál pedig nem sok furcsább...","id":"20180318_Es_akkor_Kosa_Lajos_tolmacsot_kert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b090041-25a7-4b3f-94e2-9046b5f9b2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_Es_akkor_Kosa_Lajos_tolmacsot_kert","timestamp":"2018. március. 18. 07:00","title":"És akkor Kósa Lajos tolmácsot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6622f9-da83-4ce1-9f43-ce258f30ea15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeült az árnyékkormányával vasárnap és egy antikorrupciós ügyészség felállításának lehetőségéről beszéltek.","shortLead":"Összeült az árnyékkormányával vasárnap és egy antikorrupciós ügyészség felállításának lehetőségéről beszéltek.","id":"20180318_karacsony_antikorrupcios_tanacs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe6622f9-da83-4ce1-9f43-ce258f30ea15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322be0f5-0a83-4fa1-a2ab-1adf40c3b578","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_karacsony_antikorrupcios_tanacs","timestamp":"2018. március. 18. 13:38","title":"Karácsonynak megvan az ötlete, hogy venné vissza a fideszes magánvagyonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt felszökött ára.","shortLead":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt...","id":"20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490292e-fa89-413b-b575-4f7774301688","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","timestamp":"2018. március. 17. 22:32","title":"Van egy jó hírünk mindenkinek, aki új számítógépen gondolkodik: esni fognak az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216adf33-e1e2-4292-9764-bf3cc1f246e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt 100 évben rengeteget változott az autóipar, amibe nemcsak a ma használatos technológiák kidolgozása, de sok mellékvágány is belefért. Volt, ahol oldalsó ablaktörlővel próbálkozott a gyártó, de olyan cég is, amelyik világító abroncsokat akart piacra dobni. És akkor a beépített lemezjátszóról még nem is beszéltünk.","shortLead":"Az elmúlt 100 évben rengeteget változott az autóipar, amibe nemcsak a ma használatos technológiák kidolgozása, de sok...","id":"20180318_orult_autos_talalmanyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216adf33-e1e2-4292-9764-bf3cc1f246e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b12758-9aa0-4682-9106-2e594c69b351","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_orult_autos_talalmanyok","timestamp":"2018. március. 18. 12:30","title":"Őrült ötletek: 7+1 autós találmány, amit forradalminak gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58ed467-ac77-45a8-b389-c10909b1eec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki eddig esetleg kételkedni merészelt abban, hogy Elza hercegnő létezik-e, és ő-e a hó és a fagy királynője, annak most le fog esni az álla.","shortLead":"Aki eddig esetleg kételkedni merészelt abban, hogy Elza hercegnő létezik-e, és ő-e a hó és a fagy királynője, annak...","id":"20180316_elza_hercegno_a_Jegvarazsbol_igenis_letezik_es_akar_a_rendorok_kocsijat_is_megtolja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b58ed467-ac77-45a8-b389-c10909b1eec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff9db5d-45f3-4b89-aea5-a82301f59e0a","keywords":null,"link":"/elet/20180316_elza_hercegno_a_Jegvarazsbol_igenis_letezik_es_akar_a_rendorok_kocsijat_is_megtolja","timestamp":"2018. március. 16. 16:37","title":"A Jégvarázs Elza hercegnője igenis létezik és akár a rendőrök kocsiját is megtolja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a995c1-eff3-4922-a98b-73532213cdc8","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":" A Sigur Rós körülbelül 5,7 millió font értékű ingó és ingatlan vagyonát fagyasztották be.\r

","shortLead":" A Sigur Rós körülbelül 5,7 millió font értékű ingó és ingatlan vagyonát fagyasztották be.\r

","id":"20180317_Sigur_Ros_Izland_ado_ugy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2a995c1-eff3-4922-a98b-73532213cdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d4a179-47e4-46cc-9351-f4486b332e16","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Sigur_Ros_Izland_ado_ugy","timestamp":"2018. március. 17. 13:25","title":"Tisztázta magát az adóelkerülés vádjai alól és visszafizette adótartozását Izland büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1234914-49b8-4e16-af50-cf38c4c3c974","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi történik akkor, amikor a gránitszilárdságúnak mutatott hegyről kiderül, hogy valójában üvegből van? Az Orbán-rezsim most megmutatja törekény oldalát, tehát harcba hívják azokat, akik felépítették azt. A hvg.hu heti politikai pillanatfotója.","shortLead":"Mi történik akkor, amikor a gránitszilárdságúnak mutatott hegyről kiderül, hogy valójában üvegből van? Az Orbán-rezsim...","id":"20180318_Orban_rendszeret_mar_csak_a_felelem_tartja_ossze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1234914-49b8-4e16-af50-cf38c4c3c974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e7170c-d4a9-4956-92e6-c52b093b6bda","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Orban_rendszeret_mar_csak_a_felelem_tartja_ossze","timestamp":"2018. március. 18. 15:00","title":"Orbán rendszerét már csak a félelem tartja össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd465567-f214-47da-b53f-935759bd4b74","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább. Nagy kihívást jelentő előadásokon bizonyította, hogy a kimagasló művészi teljesítmény nem a diplomán múlik. Interjú Pokorny Liával.","shortLead":"Interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább. Nagy kihívást jelentő előadásokon...","id":"201809__pokorny_lia_szineszno__aurarol_csapdakrol__tukron_innen_es_tul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd465567-f214-47da-b53f-935759bd4b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587d4be-4c73-428d-b351-3af2f46eaa3c","keywords":null,"link":"/kultura/201809__pokorny_lia_szineszno__aurarol_csapdakrol__tukron_innen_es_tul","timestamp":"2018. március. 17. 19:00","title":"Pokorny Lia: Amikor óriási orrot viseltem, magától jött a szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]