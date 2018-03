Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7026cba8-4e81-42ec-88c0-c7ab9d5f1979","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs is olyan részlet, amit ne tudnánk az új P20-akról, holott a bemutatójukig még több mint egy hét hátravan. Legutóbb sajtófotók szivárogtak ki róluk.","shortLead":"Lassan már nincs is olyan részlet, amit ne tudnánk az új P20-akról, holott a bemutatójukig még több mint egy hét...","id":"20180317_ujabb_reszletek_a_huawei_p20akrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7026cba8-4e81-42ec-88c0-c7ab9d5f1979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1e3e3d-96d4-48e6-9256-e6183764d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_ujabb_reszletek_a_huawei_p20akrol","timestamp":"2018. március. 17. 10:14","title":"Lassan minden mozaikdarab a helyére kerül a Huawei P20-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében jelenleg is változó intenzitással havazik, az M3-as autópálya egyes szakaszain is hófúvások nehezítik a közlekedést.","shortLead":"Főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében jelenleg is változó intenzitással havazik...","id":"20180318_kozlekedes_hohelyzet_kelet_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dd91bc-b5ac-4be1-97e2-e64e0b52166b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_kozlekedes_hohelyzet_kelet_magyarorszag","timestamp":"2018. március. 18. 09:04","title":"Percek alatt járhatatlanok a letakarított utak - Továbbra se induljon el, aki teheti Északkelet-Magyaroszágon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt pedig pisztollyal kényszerítették, hogy szálljon ki az őt szállító gépkocsiból. Mindez a reggeli csúcsforgalom idején történt, egy kávézó közelében.\r

\r

","shortLead":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt...","id":"20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a40f44-12f0-47c2-a5be-190171b2ba7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","timestamp":"2018. március. 16. 16:38","title":"Negyven éve rázta meg Olaszországot Aldo Moro elrablása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan félénk volt, és mint később kiderült, nem is érintette túl jól Katy Perry nyomulása.\r

","shortLead":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan...","id":"20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd16f33-1fb7-4641-8c2b-831f387be447","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","timestamp":"2018. március. 16. 15:08","title":"Katy Perry még kapni fog ezért a csókért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b04774-cc21-4809-9f9d-80a51bd43c67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök pénteken elment a szerb-magyar határra, megnézte a kerítést, kezet fogott sok-sok emberrel és még egy őrtoronyba is felmászott.","shortLead":"A miniszterelnök pénteken elment a szerb-magyar határra, megnézte a kerítést, kezet fogott sok-sok emberrel és még...","id":"20180316_akciofilmnek_is_beillene_az_orban_tompai_latogatasarol_keszitett_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b04774-cc21-4809-9f9d-80a51bd43c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e3df9c-d736-4ac3-bf32-5a0bb026b8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_akciofilmnek_is_beillene_az_orban_tompai_latogatasarol_keszitett_video","timestamp":"2018. március. 16. 19:15","title":"Akciófilmnek is beillene az Orbán tompai látogatásáról készített videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1914351b-2565-4cde-bddb-7ccdceb41bdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Putyin elnök kedvence is a 6,5 méteres óriás, amelyet most kívül-belül felfrissítettek kicsit.","shortLead":"Putyin elnök kedvence is a 6,5 méteres óriás, amelyet most kívül-belül felfrissítettek kicsit.","id":"20180317_luxusautoban_Mercedes_Maybach_Pullman_S650","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1914351b-2565-4cde-bddb-7ccdceb41bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe55587-009d-4813-b111-89155f6bcb77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_luxusautoban_Mercedes_Maybach_Pullman_S650","timestamp":"2018. március. 17. 12:49","title":"Luxusautóban nincs feljebb a dekadens Mercedes-Maybach Pullman S650-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"A lítiumion-technológia vagy valami forradalmian új megoldás látja majd el árammal a jövő autóit, telefonjait, laptopjait? A hangzatos ígéretek ellenére jelenleg valószínűbbnek tűnik az első változat.","shortLead":"A lítiumion-technológia vagy valami forradalmian új megoldás látja majd el árammal a jövő autóit, telefonjait...","id":"201810__akkumulatorjovo__mindig_5_ev_mulva__alapanyagcsapda__elemi_kerdesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0032a144-711f-44f8-8ae1-ddc4ab09f6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/201810__akkumulatorjovo__mindig_5_ev_mulva__alapanyagcsapda__elemi_kerdesek","timestamp":"2018. március. 16. 15:00","title":"Mikor lesz már végre 15 percen belül feltöltődő, 2 hétig kitartó telefonunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c3ec3-5379-4d8c-b590-8819a5bb79d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autófóliázás külön világ az optikai tuningon belül, ezerféle őrült módon lehet megváltoztatni a kocsik eredeti fényezését.","shortLead":"Az autófóliázás külön világ az optikai tuningon belül, ezerféle őrült módon lehet megváltoztatni a kocsik eredeti...","id":"20180317_Rajzolt_auto_ami_igazi__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55c3ec3-5379-4d8c-b590-8819a5bb79d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b76a08-e5e7-4b9a-b964-10abeb04ac6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Rajzolt_auto_ami_igazi__video","timestamp":"2018. március. 17. 10:46","title":"Olyan ez az autó, mintha csak egy rajz lenne, pedig igazi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]