[{"available":true,"c_guid":"df28a08e-2c38-4a1a-8719-6c44d69c2abb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár rengeteg különféle appot töltünk le az alkalmazás-áruházakból, a legtöbb bevételt a játékok hozzák – derült ki egy egészen friss kutatásból.","shortLead":"Bár rengeteg különféle appot töltünk le az alkalmazás-áruházakból, a legtöbb bevételt a játékok hozzák – derült ki...","id":"20180318_app_annie_idc_kutatas_a_mobiljatekokrol_2017","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df28a08e-2c38-4a1a-8719-6c44d69c2abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358b533b-fc3a-47fb-9cd0-e22c91f01c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_app_annie_idc_kutatas_a_mobiljatekokrol_2017","timestamp":"2018. március. 18. 10:12","title":"Ebből csak úgy dől a pénz: hát ezért (is) érdemes mobiljátékot fejleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c45df2-defa-4fff-8c03-792f76b5312c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bicikliző pár talált rá egy szivattyúházban a szentendrei holttestekre. Továbbra sem zárják ki, hogy gyilkosság történt.","shortLead":"Egy bicikliző pár talált rá egy szivattyúházban a szentendrei holttestekre. Továbbra sem zárják ki, hogy gyilkosság...","id":"20180317_Kiderult_nehany_ujabb_reszlet_a_szentendrei_holttestekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c45df2-defa-4fff-8c03-792f76b5312c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71d7ba-b2d2-4952-9e86-53248853d2f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Kiderult_nehany_ujabb_reszlet_a_szentendrei_holttestekrol","timestamp":"2018. március. 17. 13:53","title":"Kiderült néhány újabb részlet a szentendrei holttestekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint a nyáron megkezdődik a felújított III. kerületi strand átadása. A fürdő Budapest legrégebbi működő strandjainak egyike, szauna világgal, csúszdaparkkal bővül. ","shortLead":"A tervek szerint a nyáron megkezdődik a felújított III. kerületi strand átadása. A fürdő Budapest legrégebbi működő...","id":"20180317_Nyaron_nyit_a_megujult_kacsalabon_forgo_Csillaghegyi_strand","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28be5018-744b-4565-9b9a-b3455be44470","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Nyaron_nyit_a_megujult_kacsalabon_forgo_Csillaghegyi_strand","timestamp":"2018. március. 17. 08:54","title":"Nyáron nyit a megújult, kacsalábon forgó Csillaghegyi strand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál eltöltött programozói munkaórákba és azzal együtt Mark Zuckerberg világának egy részletébe enged betekintést egy néhány hete indult YouTube-csatorna ezzel foglalkozó epizódja. ","shortLead":"A Facebooknál eltöltött programozói munkaórákba és azzal együtt Mark Zuckerberg világának egy részletébe enged...","id":"20180318_facebook_programozo_egy_napja_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d67c8-8412-4c2d-89d9-c2d43c89db25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_facebook_programozo_egy_napja_video","timestamp":"2018. március. 18. 09:03","title":"Kíváncsi, milyen a Facebooknál dolgozók egy napja? Most soha nem látott részletek kerültek ki, hála egy kisfilmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201810_behalozott_tarsadalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f46422-5c4e-444e-9369-1ca25722f741","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810_behalozott_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 18. 09:40","title":"A Fidesz elitcserét hirdetett, de klientúraépítés lett belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7026cba8-4e81-42ec-88c0-c7ab9d5f1979","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs is olyan részlet, amit ne tudnánk az új P20-akról, holott a bemutatójukig még több mint egy hét hátravan. Legutóbb sajtófotók szivárogtak ki róluk.","shortLead":"Lassan már nincs is olyan részlet, amit ne tudnánk az új P20-akról, holott a bemutatójukig még több mint egy hét...","id":"20180317_ujabb_reszletek_a_huawei_p20akrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7026cba8-4e81-42ec-88c0-c7ab9d5f1979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1e3e3d-96d4-48e6-9256-e6183764d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_ujabb_reszletek_a_huawei_p20akrol","timestamp":"2018. március. 17. 10:14","title":"Lassan minden mozaikdarab a helyére kerül a Huawei P20-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fazekas miniszter úr egy böllérfesztiválon szólalt fel.","shortLead":"Fazekas miniszter úr egy böllérfesztiválon szólalt fel.","id":"20180317_Breaking_pozitiv_uzenetet_fogalmazott_meg_a_kampanyban_egy_kormanytag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3289b31f-912f-4a9d-aae4-72dbd84fd5ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Breaking_pozitiv_uzenetet_fogalmazott_meg_a_kampanyban_egy_kormanytag","timestamp":"2018. március. 17. 14:21","title":"Breaking: pozitív üzenetet fogalmazott meg a kampányban egy kormánytag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e325b-b95a-47e4-84af-aefbab842b46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid választ írt ki a Facebook-oldalára a kaposvári polgármester.","shortLead":"Rövid választ írt ki a Facebook-oldalára a kaposvári polgármester.","id":"20180317_Szita_Karoly_valaszolt_az_ugynukmultjat_bizonyito_cikkre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e325b-b95a-47e4-84af-aefbab842b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db59dfc4-606f-4e3f-903d-af6c532013b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Szita_Karoly_valaszolt_az_ugynukmultjat_bizonyito_cikkre","timestamp":"2018. március. 17. 12:08","title":"Szita Károly válaszolt az ügynökmúltját bizonyító cikkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]