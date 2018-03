Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c45df2-defa-4fff-8c03-792f76b5312c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bicikliző pár talált rá egy szivattyúházban a szentendrei holttestekre. Továbbra sem zárják ki, hogy gyilkosság történt.","shortLead":"Egy bicikliző pár talált rá egy szivattyúházban a szentendrei holttestekre. Továbbra sem zárják ki, hogy gyilkosság...","id":"20180317_Kiderult_nehany_ujabb_reszlet_a_szentendrei_holttestekrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c45df2-defa-4fff-8c03-792f76b5312c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71d7ba-b2d2-4952-9e86-53248853d2f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Kiderult_nehany_ujabb_reszlet_a_szentendrei_holttestekrol","timestamp":"2018. március. 17. 13:53","title":"Kiderült néhány újabb részlet a szentendrei holttestekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között. Vélemény.","shortLead":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között...","id":"20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc286c-d181-4137-96fa-f89bd8efdeea","keywords":null,"link":"/velemeny/20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","timestamp":"2018. március. 17. 10:30","title":"Amerika megoldatlan kultúraháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Terry Gilliam szerint az, amit Donald Trump művel sokkal abszurdabb, mint amit valaha a Monty Python csapata megalkotott. A rendező szerint most aktuális igazán a Brian élete. ","shortLead":"Terry Gilliam szerint az, amit Donald Trump művel sokkal abszurdabb, mint amit valaha a Monty Python csapata...","id":"20180317_Donald_Trump_szorakoztatobb_mint_a_Monty_Python","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3382251f-a2bf-4eae-8a3c-80dd3be09241","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Donald_Trump_szorakoztatobb_mint_a_Monty_Python","timestamp":"2018. március. 17. 11:15","title":"Donald Trump szórakoztatóbb, mint a Monty Python","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási videó sztárokkal.","shortLead":"Választási videó sztárokkal.","id":"20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab802fa-110c-4c36-b8ee-ac5baeabc283","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Megtudtuk, kire fog szavazni Erzsi, az ország leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255e05f7-bb64-4b1e-8aea-b7e1d3b101e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett.","shortLead":"Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett.","id":"20180317_Erzsebetvarosban_is_tobb_szaz_ajanlast_masolhatott_Levai_Katalin_partja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255e05f7-bb64-4b1e-8aea-b7e1d3b101e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b05ace-0857-45ca-a614-120fa59f9f09","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Erzsebetvarosban_is_tobb_szaz_ajanlast_masolhatott_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 17. 17:02","title":"Erzsébetvárosban is több száz ajánlást másolhatott Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében. A Facebook elnézést kért. ","shortLead":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében...","id":"20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b8f474-3eb1-46df-8491-12ea7612c177","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","timestamp":"2018. március. 16. 18:03","title":"Ez durva: egy ideig gyerekpornóra is lehetett keresni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Önkényes törvénykezéssel és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek kiérlelt ideológiája ellenére sem új gazdasági elitet, sem erős középosztályt nem sikerült összekovácsolnia az elmúlt nyolc évben.","shortLead":"Önkényes törvénykezéssel és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek...","id":"201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99250122-bed0-4d30-a19f-ddb378f7b9db","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","timestamp":"2018. március. 18. 09:30","title":"Orbán Viktor hiába hirdetett meg új gazdasági modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey néhány hete még a zaklatások ellen kampányolt. ","shortLead":"Az amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey néhány hete még a zaklatások ellen kampányolt. ","id":"20180318_john_bailey_zaklatas_oscar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a0c111-1cc3-43a3-b0e7-c1fd4fdb2778","keywords":null,"link":"/elet/20180318_john_bailey_zaklatas_oscar","timestamp":"2018. március. 18. 15:49","title":"Szexuális zaklatással vádolják az Oscar-bizottság fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]