[{"available":true,"c_guid":"af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","shortLead":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","id":"20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd621ac-0323-453b-963a-fa3c0fe1fb0f","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","timestamp":"2018. március. 16. 15:22","title":"Elszabadult a sílift Grúziában, sorban repültek le róla az emberek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36912711-6746-4e3c-a595-113bb26a3b50","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","timestamp":"2018. március. 17. 14:22","title":"„A világ bármely országa megirigyelhetné” – mondja Orbán, miközben egy összetákolt fatornyot látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság magyarországi Facebook-oldalán közölt egy érdekes ábrát, miszerint épp akkora összeget biztosítanak hazánknak a 2014-2020-as uniós ciklusban településfejlesztésre, mint amennyit Kósa Lajosra is bízott egy csengeri nő.","shortLead":"Az Európai Bizottság magyarországi Facebook-oldalán közölt egy érdekes ábrát, miszerint épp akkora összeget...","id":"20180316_Ezt_mivel_magyarazza_majd_Kosa_Az_EU_is_pont_1300_milliardot_ad_telepulesfejlesztesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d712ae00-72c8-4688-ae20-0a743f84584f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_Ezt_mivel_magyarazza_majd_Kosa_Az_EU_is_pont_1300_milliardot_ad_telepulesfejlesztesre","timestamp":"2018. március. 16. 14:35","title":"Ezt mivel magyarázza majd Kósa? Az EU is pont 1300 milliárdot ad településfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Jon_a_durva_idojaras_Orban_megtekintette_az_operativ_torzs_munkajat_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aea231-ec19-4619-b476-28441eb913b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Jon_a_durva_idojaras_Orban_megtekintette_az_operativ_torzs_munkajat_video","timestamp":"2018. március. 17. 18:40","title":"Jön a durva időjárás: Orbán megtekintette az operatív törzs munkáját (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c3ec3-5379-4d8c-b590-8819a5bb79d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autófóliázás külön világ az optikai tuningon belül, ezerféle őrült módon lehet megváltoztatni a kocsik eredeti fényezését.","shortLead":"Az autófóliázás külön világ az optikai tuningon belül, ezerféle őrült módon lehet megváltoztatni a kocsik eredeti...","id":"20180317_Rajzolt_auto_ami_igazi__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55c3ec3-5379-4d8c-b590-8819a5bb79d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b76a08-e5e7-4b9a-b964-10abeb04ac6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Rajzolt_auto_ami_igazi__video","timestamp":"2018. március. 17. 10:46","title":"Olyan ez az autó, mintha csak egy rajz lenne, pedig igazi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt felszökött ára.","shortLead":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt...","id":"20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490292e-fa89-413b-b575-4f7774301688","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","timestamp":"2018. március. 17. 22:32","title":"Van egy jó hírünk mindenkinek, aki új számítógépen gondolkodik: esni fognak az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt öttalálatos.","shortLead":"Nem volt öttalálatos.","id":"20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4684b46-e514-4a39-b698-53262082e281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","timestamp":"2018. március. 17. 20:16","title":"Az 1 is az öt nyerőszám között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint a nyáron megkezdődik a felújított III. kerületi strand átadása. A fürdő Budapest legrégebbi működő strandjainak egyike, szauna világgal, csúszdaparkkal bővül. ","shortLead":"A tervek szerint a nyáron megkezdődik a felújított III. kerületi strand átadása. A fürdő Budapest legrégebbi működő...","id":"20180317_Nyaron_nyit_a_megujult_kacsalabon_forgo_Csillaghegyi_strand","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28be5018-744b-4565-9b9a-b3455be44470","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Nyaron_nyit_a_megujult_kacsalabon_forgo_Csillaghegyi_strand","timestamp":"2018. március. 17. 08:54","title":"Nyáron nyit a megújult, kacsalábon forgó Csillaghegyi strand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]