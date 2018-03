Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c361a126-38cd-41a9-96e1-a5922eadf8a4","c_author":"Radnóti András","category":"velemeny","description":"A március 18-i oroszországi elnökválasztás győztese Vlagyimir Putyin lesz — ez nem kérdés. A kérdés, hogy mekkora lesz a részvétel, és hogy mi jön utána. Elemzés.","shortLead":"A március 18-i oroszországi elnökválasztás győztese Vlagyimir Putyin lesz — ez nem kérdés. A kérdés, hogy mekkora lesz...","id":"20180316_Netto_szinhaz_putyin_elnokvalasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c361a126-38cd-41a9-96e1-a5922eadf8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4a17bb-3051-4896-91e1-d8eba2ee977d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180316_Netto_szinhaz_putyin_elnokvalasztas","timestamp":"2018. március. 17. 10:52","title":"Oroszország: nettó színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","shortLead":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","id":"20180317_autotolvaj_dabas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce133cf1-6430-4533-b0a9-5cee48936419","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_autotolvaj_dabas","timestamp":"2018. március. 17. 13:43","title":"Annyira elfáradt egy autótolvaj Dabason, hogy segítséget kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","shortLead":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","id":"20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6879c-f9e4-4ee0-ae76-54442c4b1039","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","timestamp":"2018. március. 18. 11:53","title":"Deutsch Tamás megcsinálta bécsi videóját - Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","shortLead":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","id":"20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3e3e-6407-4261-8391-ae899a2cac9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","timestamp":"2018. március. 16. 18:20","title":"Óriásgraffitivel hívja fel a figyelmet Banksy a bebörtönzött kurd festőnőre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","shortLead":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","id":"20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e207e6-94bf-4339-b0bf-dda5810e9f80","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","timestamp":"2018. március. 17. 13:37","title":"Autóba szaladt egy tehervonat Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b15dfd1-5948-41f6-bd8d-e46080d7798a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kínában ismét az uralkodó párt forradalmi jellegét hangsúlyozzák, és a magáncégeknél is pártszervezeteket kell alapítani – sorolja a friss fejleményeket Hszü Cseng-kang közgazdász, aki szerint visszaállhat az egyszemélyi vezetés. ","shortLead":"Kínában ismét az uralkodó párt forradalmi jellegét hangsúlyozzák, és a magáncégeknél is pártszervezeteket kell...","id":"201810__hszu_csengkang__fordulatrol_munkahelyi_partszervekrol__zarodo_kapuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b15dfd1-5948-41f6-bd8d-e46080d7798a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc3a4f4-3b80-47ce-aaad-692cc5005c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__hszu_csengkang__fordulatrol_munkahelyi_partszervekrol__zarodo_kapuk","timestamp":"2018. március. 17. 10:00","title":"\"Nem a demokráciába tartunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával szennyezett. Az amaránt kapható a magyarországi Lidl-üzletekben is, az áruházlánc figyelmeztet: ne együnk a bioélelmiszerből!","shortLead":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával...","id":"20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5eea68-ea50-4531-bce8-e8678627e67c","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 09:40","title":"A Lidlben is kapható bioélelmiszert hívnak vissza szalmonella miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos eső elálltáig ne induljanak útnak. Az utak letakarítása a szélsőséges időjárási körülmények miatt nehézségekbe ütközik. ","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos...","id":"20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7807056-c549-49be-82c5-f00304484f2a","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","timestamp":"2018. március. 17. 12:53","title":"A szélsőséges időjárás miatt nehéz az utak karbantartása: aki teheti, ne induljon útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]