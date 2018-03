Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","id":"20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817c916f-288a-43d0-976b-6cc96de5acf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","timestamp":"2018. március. 18. 15:05","title":"Egyelőre nem látszanak a botrányok a Fidesz népszerűségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4dfe8e-bfd3-4c86-8c97-6edd316ab7e4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre hat olyan esetről tudni, amely során a légzsákok nem működtek, amikor kellett volna.","shortLead":"Egyelőre hat olyan esetről tudni, amely során a légzsákok nem működtek, amikor kellett volna.","id":"20180318_kia_hyundai_legzsak_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d4dfe8e-bfd3-4c86-8c97-6edd316ab7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1111a537-b076-4d4c-8197-d5cd5d1aea08","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_kia_hyundai_legzsak_baleset","timestamp":"2018. március. 18. 14:00","title":"Vizsgálják, hogyan fordulhat elő, hogy nem nyíltak ki Kia és Hyundai autók légzsákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc80186b-6c2e-4eec-ab28-c51cb530e28a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy szabású demonstrációra készülnek az amerikai diákok Washingtonban március 24-én. A fegyverellenes menethez több sztár is csatlakozik, köztük Ariana Grande és Miley Cyrus.","shortLead":"Nagy szabású demonstrációra készülnek az amerikai diákok Washingtonban március 24-én. A fegyverellenes menethez több...","id":"20180317_Ariana_Grande_es_Miley_Cyrus_is_csatlakozik_a_diakok_fegyverellenes_menetehez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc80186b-6c2e-4eec-ab28-c51cb530e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f441b-075d-4925-9cb8-dc21fe8ce211","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Ariana_Grande_es_Miley_Cyrus_is_csatlakozik_a_diakok_fegyverellenes_menetehez","timestamp":"2018. március. 17. 15:39","title":"Ariana Grande és Miley Cyrus is csatlakozik a diákok fegyverellenes menetéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4e1e7c-13c3-4db7-8bbe-4c937d6a9272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra járnak minden vonalon a villamosok Debrecenben, de a trolihálózat jégmentesítését még nem fejezték be.\r

","shortLead":"Újra járnak minden vonalon a villamosok Debrecenben, de a trolihálózat jégmentesítését még nem fejezték be.\r

","id":"20180319_a_2es_villamost_is_sikerult_felszabaditani_debrecenben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df4e1e7c-13c3-4db7-8bbe-4c937d6a9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ca5710-ede7-4b58-99ad-e27cc495aaed","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_a_2es_villamost_is_sikerult_felszabaditani_debrecenben","timestamp":"2018. március. 19. 07:32","title":"A 2-es villamost is sikerült felszabadítani Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány állítja: a felhasználók szívesebben osztják meg a kamuhíreket a Twitteren, mint azokat, amelyek valóban igazak.","shortLead":"Egy új tanulmány állítja: a felhasználók szívesebben osztják meg a kamuhíreket a Twitteren, mint azokat, amelyek...","id":"20180318_kamuhirek_terjedese_a_twitteren_mit_kutatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d60d2c8-758a-4298-9fea-3696c8526e99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kamuhirek_terjedese_a_twitteren_mit_kutatas","timestamp":"2018. március. 18. 15:03","title":"Feketén-fehéren kiderült: szívesen osztunk meg kamuhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216adf33-e1e2-4292-9764-bf3cc1f246e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt 100 évben rengeteget változott az autóipar, amibe nemcsak a ma használatos technológiák kidolgozása, de sok mellékvágány is belefért. Volt, ahol oldalsó ablaktörlővel próbálkozott a gyártó, de olyan cég is, amelyik világító abroncsokat akart piacra dobni. És akkor a beépített lemezjátszóról még nem is beszéltünk.","shortLead":"Az elmúlt 100 évben rengeteget változott az autóipar, amibe nemcsak a ma használatos technológiák kidolgozása, de sok...","id":"20180318_orult_autos_talalmanyok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216adf33-e1e2-4292-9764-bf3cc1f246e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b12758-9aa0-4682-9106-2e594c69b351","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_orult_autos_talalmanyok","timestamp":"2018. március. 18. 12:30","title":"Őrült ötletek: 7+1 autós találmány, amit forradalminak gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","shortLead":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","id":"20180318_video_porsche_damjanich_utca","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23125f8-bcce-4018-9e26-320a33668800","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_video_porsche_damjanich_utca","timestamp":"2018. március. 18. 11:41","title":"Videó: tényleg akkor veszi észre a buszt ez a budapesti porschés, amikor telibe találja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási videó sztárokkal.","shortLead":"Választási videó sztárokkal.","id":"20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab802fa-110c-4c36-b8ee-ac5baeabc283","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Megtudtuk, kire fog szavazni Erzsi, az ország leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]