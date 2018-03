Az előrejelzések alapján több térségben is várható hétfőn jelentős mennyiségű friss hó, egyes helyeken kisebb hófúvásos szakaszok is előfordulhatnak és a délkeleti megyékben akár ónos eső is hullhat – hívta fel a figyelmet a közútkezelő.

A hétfő reggeli adatok szerint a Dunántúl teljes területén, továbbá az Alföld déli felében sokfelé esik vagy szállingózik a hó. Az ország északkeleti harmadában egyelőre csapadékmentes az idő.

A gyorsforgalmi utak közül az M7-esen Székesfehérvár térségében egyelőre téliesebbek az útviszonyok, de az M1-es és M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton sónedves a burkolat.

Téliesek ugyanakkor az útviszonyok a főutakon a déli megyékben és a korábbi havazás miatt Emőd, Nyíregyháza és Polgár térségében, a mellékutakon szintén a déli megyékben és az északkeleti országrészben. Baranya és Bács-Kiskun megye déli részén az intenzív havazás miatt néhány száz méter a látótávolság.

Ismét arra kérik az autósokat: induljanak el és számoljanak azzal, hogy a megszokottnál hosszabb menetidő várható a hófúvásban és ónos esővel érintett területeken.

Az aktuális forgalmi helyzetről a közútkezlő megyei diszpécsereinél valamint az www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalakon lehet tájékozódni.