[{"available":true,"c_guid":"8873955f-273a-4260-9b7f-dc247cf8f956","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elbocsátotta pénteken Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter Andrew McCabe-et, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) korábbi igazgatóhelyettesét szivárogtatás és a nyomozók félrevezetése miatt.","shortLead":"Elbocsátotta pénteken Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter Andrew McCabe-et, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI...","id":"20180317_Kirugtak_az_FBI_volt_igazgatohelyetteset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8873955f-273a-4260-9b7f-dc247cf8f956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aa5af7-8d3c-44ef-9c25-51993b2ae7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Kirugtak_az_FBI_volt_igazgatohelyetteset","timestamp":"2018. március. 17. 08:27","title":"Kirúgták az FBI volt igazgatóhelyettesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007","c_author":"Bedő Iván","category":"cegauto","description":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak javaslat, egyelőre az új típusok hatósági engedélyezése is túl elnéző.","shortLead":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak...","id":"201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247341d3-dc75-4612-af84-b70bdb6724de","keywords":null,"link":"/cegauto/201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","timestamp":"2018. március. 17. 15:00","title":"Van, amiben biztosan igazat állítanak az autóreklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9084a1a5-41d1-404a-b494-d3726155debf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemzetközi plágiumperre készül Végvári Ádám, miután egy kínai popsztár tarol a Karnevál című dalával.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi plágiumperre készül Végvári Ádám, miután egy kínai popsztár tarol a Karnevál című dalával.\r

\r

","id":"20180317_Guinnessrekordot_dontottek_egy_a_Neotontol_lenyult_slagerrel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9084a1a5-41d1-404a-b494-d3726155debf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4cce23-1a0e-4878-aa96-2efd1ec2f900","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Guinnessrekordot_dontottek_egy_a_Neotontol_lenyult_slagerrel","timestamp":"2018. március. 17. 11:55","title":"Guinness-rekordot döntöttek egy a Neotontól lenyúlt slágerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között. Vélemény.","shortLead":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között...","id":"20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc286c-d181-4137-96fa-f89bd8efdeea","keywords":null,"link":"/velemeny/20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","timestamp":"2018. március. 17. 10:30","title":"Amerika megoldatlan kultúraháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0afaf5-a791-44b7-87a3-9b18361b47da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal Zungoli próbálja így a jövőjét biztosítani.\r

\r

","shortLead":"Ezúttal Zungoli próbálja így a jövőjét biztosítani.\r

\r

","id":"20180317_Az_egyik_legszebb_olasz_kisvarosban_vehet_hazat_1_euroert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0afaf5-a791-44b7-87a3-9b18361b47da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee7d51b-26e4-4115-bbe6-cdc56e036763","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Az_egyik_legszebb_olasz_kisvarosban_vehet_hazat_1_euroert","timestamp":"2018. március. 17. 08:55","title":"Az egyik legszebb olasz kisvárosban vehet házat 1 euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Jon_a_durva_idojaras_Orban_megtekintette_az_operativ_torzs_munkajat_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aea231-ec19-4619-b476-28441eb913b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Jon_a_durva_idojaras_Orban_megtekintette_az_operativ_torzs_munkajat_video","timestamp":"2018. március. 17. 18:40","title":"Jön a durva időjárás: Orbán megtekintette az operatív törzs munkáját (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"","category":"vilag","description":"Az orosz nagykövet szerint nekik nincs is olyan idegméreg-hatóanyaguk, mint amivel Szkripalt meg akarták ölni. ","shortLead":"Az orosz nagykövet szerint nekik nincs is olyan idegméreg-hatóanyaguk, mint amivel Szkripalt meg akarták ölni. ","id":"20180318_Brit_katonai_mereggel_akartak_megolni_az_orosz_ugynokot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689e8e21-d5b2-4c3a-a037-0e5f9f57cdb9","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Brit_katonai_mereggel_akartak_megolni_az_orosz_ugynokot","timestamp":"2018. március. 18. 09:48","title":"Brit katonai méreggel akarták megölni az orosz ügynököt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320270f2-4d4e-42fa-88ab-8c36fe241497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Nem_semmi_igy_gyur_a_71_eves_Stallone_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320270f2-4d4e-42fa-88ab-8c36fe241497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04a8383-e6fd-43ce-9fca-62a0767e8e50","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Nem_semmi_igy_gyur_a_71_eves_Stallone_video","timestamp":"2018. március. 17. 12:59","title":"Nem semmi: így gyúr a 71 éves Stallone (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]