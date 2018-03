Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon a videojátékkal.

","shortLead":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon...","id":"20180319_Kie_legyen_a_videojatek__a_pisztoly_dontott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369f5026-f8cf-49d6-9cf6-c02adb3fdd16","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Kie_legyen_a_videojatek__a_pisztoly_dontott","timestamp":"2018. március. 19. 10:00","title":"Kié legyen a videojáték – a pisztoly döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7eb5026-ef6e-4d43-ace0-a92fb2d2ce67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyenlőségre kell törekedni.","shortLead":"Egyenlőségre kell törekedni.","id":"20180319_Megfejtettek_hogyan_kell_jol_alkudni_az_eBayen_es_tarsaikon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7eb5026-ef6e-4d43-ace0-a92fb2d2ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f0defe-121a-41d9-afc2-d5ada8f6fd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Megfejtettek_hogyan_kell_jol_alkudni_az_eBayen_es_tarsaikon","timestamp":"2018. március. 19. 19:12","title":"Megfejtették, hogyan kell jól alkudni az eBayen és társaikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt öttalálatos.","shortLead":"Nem volt öttalálatos.","id":"20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4684b46-e514-4a39-b698-53262082e281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","timestamp":"2018. március. 17. 20:16","title":"Az 1 is az öt nyerőszám között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b021c8a-0cc5-40f2-8647-192aa16fe359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus megfordult az MSZP-ben és a Fideszben is.","shortLead":"A politikus megfordult az MSZP-ben és a Fideszben is.","id":"20180317_A_Jobbikra_szavaz_aprilis_8an_Csintalan_Sandor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b021c8a-0cc5-40f2-8647-192aa16fe359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f938855-7aef-4820-a134-05f0be2e20a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_A_Jobbikra_szavaz_aprilis_8an_Csintalan_Sandor","timestamp":"2018. március. 17. 21:58","title":"A Jobbikra szavaz április 8-án Csintalan Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a073bc44-e9c6-442f-927a-ef105de4b550","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Venezuela nyugati részén található Elorza városa vezetői úgy döntöttek, hogy megpróbálják egyszerűbbé tenni a fizetést a városba látogató vendégek, illetve ott élők számára. A végletekig elértéktelenedett bolívarral ez az egyszerű művelet sokszor nem olyan egyszerű már ugyanis.","shortLead":"A Venezuela nyugati részén található Elorza városa vezetői úgy döntöttek, hogy megpróbálják egyszerűbbé tenni...","id":"20180319_sajat_penzzel_probalkozik_az_inflacioban_fuldoklo_venezuela_egyik_varosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a073bc44-e9c6-442f-927a-ef105de4b550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7640fd6-42f7-45ad-9e95-0e8b5061037a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_sajat_penzzel_probalkozik_az_inflacioban_fuldoklo_venezuela_egyik_varosa","timestamp":"2018. március. 19. 12:46","title":"Saját pénzzel próbálkozik az inflációban fuldokló Venezuela egyik városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","shortLead":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","id":"20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce0dcb3-1e25-4049-aaec-1bb5462aa23c","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","timestamp":"2018. március. 19. 10:46","title":"Íme, a világ legdrágább és legolcsóbb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"","category":"vilag","description":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi elnökválasztáson: a hivatalban lévő államfő a voksok 72,5 százalékát kapta, ezzel minden korábbinál nagyobb támogatást szerzett.","shortLead":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi...","id":"20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f676036-5d68-4c01-9bdd-cba4f624ad7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","timestamp":"2018. március. 18. 20:04","title":"Orosz választások 25 százalék után – Putyin-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbbaf65-aeaf-44c1-b473-dd76e074b354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keleti megye több pontján is történt hasonló, szerencsére senki nem sérült meg. ","shortLead":"A keleti megye több pontján is történt hasonló, szerencsére senki nem sérült meg. ","id":"20180318_kocsira_dolt_fa_debrecen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbbaf65-aeaf-44c1-b473-dd76e074b354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321c7c57-0667-456a-9eb2-abb87924e2c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_kocsira_dolt_fa_debrecen","timestamp":"2018. március. 18. 10:37","title":"Kocsira dőlt egy fa a debreceni klínikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]