[{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy döntött a YouTube, nem hagyja, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos videók megtévesszék a felhasználóikat.","shortLead":"Úgy döntött a YouTube, nem hagyja, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos videók megtévesszék a felhasználóikat.","id":"20180319_wikipedia_linkek_lesznek_az_osszeeskuves_elmeletes_youtube_videok_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfeb7d7-1b09-4903-bfa0-bcf5ac6c3916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_wikipedia_linkek_lesznek_az_osszeeskuves_elmeletes_youtube_videok_mellett","timestamp":"2018. március. 19. 15:03","title":"Jól figyeljen, ha ezt a jelölést látja a YouTube-on, jó eséllyel összeesküvés-elméletes videó van ön előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak másodfokú riasztások. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni, illetve arra, hogy a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.","shortLead":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak...","id":"20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63c5386-7c9b-467e-9281-eee0d155d9ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","timestamp":"2018. március. 17. 23:40","title":"Kiadták a vörös riasztást: ónos eső, havazás, életveszélyes autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést. Állítja, most már belefér a Jobbik Magyarországába Alföldi Róbert vagy az egykor magyargyűlölő gázkamraszökevényként emlegetett újságírók.","shortLead":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést...","id":"20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7f8ac-8a26-4991-9b28-5dfe133e3e49","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","timestamp":"2018. március. 19. 16:45","title":"Mirkóczki Ádám: Orbánnak köszönhetjük a változásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8dc90a-b678-48d6-8188-3ac8fe24a19a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig hogy vasárnap nem meglepő módon újraválasztották Putyint Oroszország államfőjévé, a Pussy Riot azonnal reagált. Az Elections című videoklipjük mellé egy, Putyin 18 évig tartó (és most meghosszabbított) rémuralmáról szóló nyilatkozatot is kiadtak. ","shortLead":"Alig hogy vasárnap nem meglepő módon újraválasztották Putyint Oroszország államfőjévé, a Pussy Riot azonnal reagált...","id":"20180319_Neurotikus_klippel_reagal_a_Pussy_Riot_Putyin_ujravalasztasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c8dc90a-b678-48d6-8188-3ac8fe24a19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d0edeb-f2b0-4801-880f-9e45d5b8e3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Neurotikus_klippel_reagal_a_Pussy_Riot_Putyin_ujravalasztasara","timestamp":"2018. március. 19. 15:50","title":"Neurotikus klippel reagál a Pussy Riot Putyin újraválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764f8d52-e07e-4b9f-a432-7bffb176786b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az elnökválasztás Oroszországban, az államfői posztért nyolcan versengenek, de csak egy embernek van valós esélye a győzelemre. A szavazókörzetek reggel nyolctól este nyolcig vannak nyitva, az összes választónak 22 órája van voksa leadására.\r

","shortLead":"Megkezdődött az elnökválasztás Oroszországban, az államfői posztért nyolcan versengenek, de csak egy embernek van valós...","id":"20180318_Oroszorszag_ma_elnokot_valaszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764f8d52-e07e-4b9f-a432-7bffb176786b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee3575-51d9-4157-9fc1-78f930306a22","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Oroszorszag_ma_elnokot_valaszt","timestamp":"2018. március. 18. 08:05","title":"Oroszország ma elnököt választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz. (Vagy fordítva: ugyanakkora tárhelyen jóval szebb fotók férnek majd el.) A Windowsba most érkező újfajta képtömörítés sokkal hatékonyabb, mint a korosodó JP(E)G. De sok androidosnak meggyűlik majd a baja az újfajta képekkel.","shortLead":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz...","id":"20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42251a-9b24-4d26-9b19-f9870cb194a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","timestamp":"2018. március. 18. 13:03","title":"Ön is JPG-ben tartja a képeit? Felejtse el az egészet, itt a sokkal jobb új formátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574e0345-a8a1-42c5-a658-6f064d5eb4a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Gergely azt mondja, hibázott, ezért elnézést kér. Egy hangfelvétel szerint ugyanis pénzt ajánlott az LMP képviselőjelöltjének, hogy lépjen vissza.","shortLead":"Farkas Gergely azt mondja, hibázott, ezért elnézést kér. Egy hangfelvétel szerint ugyanis pénzt ajánlott az LMP...","id":"20180319_A_Jobbik_jeloltje_azt_mondja_csak_viccelt_azzal_hogy_fizetne_azert_hogy_az_LMP_visszalepjen_a_javara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=574e0345-a8a1-42c5-a658-6f064d5eb4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a71920-bdfa-49f7-bf1f-fa35a03bf0bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_Jobbik_jeloltje_azt_mondja_csak_viccelt_azzal_hogy_fizetne_azert_hogy_az_LMP_visszalepjen_a_javara","timestamp":"2018. március. 19. 13:30","title":"A Jobbik jelöltje azt mondja, csak viccelt azzal, hogy fizetne azért, hogy az LMP visszalépjen a javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelek szerint a Google mért szerdán bejelentett döntésével nagy ütést a kriptovalutára.","shortLead":"A jelek szerint a Google mért szerdán bejelentett döntésével nagy ütést a kriptovalutára.","id":"20180318_megallas_nelkul_zuhan_szerda_ota_a_bitcoin_arfolyama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963dc30b-c2b2-4f55-9f4c-a4040daeeea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_megallas_nelkul_zuhan_szerda_ota_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2018. március. 18. 15:43","title":"Megállás nélkül zuhan szerda óta a Bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]