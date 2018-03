Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1914351b-2565-4cde-bddb-7ccdceb41bdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Putyin elnök kedvence is a 6,5 méteres óriás, amelyet most kívül-belül felfrissítettek kicsit.","shortLead":"Putyin elnök kedvence is a 6,5 méteres óriás, amelyet most kívül-belül felfrissítettek kicsit.","id":"20180317_luxusautoban_Mercedes_Maybach_Pullman_S650","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1914351b-2565-4cde-bddb-7ccdceb41bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe55587-009d-4813-b111-89155f6bcb77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_luxusautoban_Mercedes_Maybach_Pullman_S650","timestamp":"2018. március. 17. 12:49","title":"Luxusautóban nincs feljebb a dekadens Mercedes-Maybach Pullman S650-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","shortLead":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","id":"20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced25407-c63e-4630-a991-d6099eb6d2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","timestamp":"2018. március. 19. 10:27","title":"Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését aligha. Megnéztük, hogyan áll a 2020 utáni uniós büdzsé tervezése, és hol kell résen lennie a feleknek.","shortLead":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését...","id":"20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3fa8d2-fd29-4fe2-a130-4a11ab63a148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Indul a harc az EU-támogatásokért: sok jóra nem számíthat Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig aki ezt csinálja a börtönnel játszik, ha lebukik, akár egy évre is rács mögé kerülhet. Persze csak elvileg, a gyakorlat azt mutatja, hogy Magyarországon simán meg lehet úszni a nyilvánvaló óratekergetést.","shortLead":"Pedig aki ezt csinálja a börtönnel játszik, ha lebukik, akár egy évre is rács mögé kerülhet. Persze csak elvileg...","id":"20180318_oratekeres_kutyu_hasznalt_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cb9ec3-e15e-4843-a306-f64081ff64c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_oratekeres_kutyu_hasznalt_auto","timestamp":"2018. március. 18. 10:18","title":"Órapörgető kínai kütyü – ezzel tekerik 600 ezerről vissza az autók óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","shortLead":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","id":"20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e175972a-b322-4651-99c6-ee9bb7a7e54c","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","timestamp":"2018. március. 18. 11:10","title":"Közel 20 ezer embernél nincs áram az időjárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff72c135-6b12-433e-9fc7-ee8ca1ca1247","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Tavaly nyáron hirdette meg a Telenor második Accelerate programját, amelyen keresztül a legígéretesebb magyar startupoknak nyújt támogatást, hogy a cégek minél előbb kiléphessenek a nemzetközi piacra. Az idei „évfolyam” három nyertesével beszélgettünk arról, hogyan segítette őket a nemzetközi telekommunikációs cég kezdeményezése. ","shortLead":"Tavaly nyáron hirdette meg a Telenor második Accelerate programját, amelyen keresztül a legígéretesebb magyar...","id":"telenorhungary_20180314_Mibol_lesz_a_cserebogar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff72c135-6b12-433e-9fc7-ee8ca1ca1247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b2f620-d7f4-4dab-a313-c2df6e4fa7b9","keywords":null,"link":"/brandchannel/telenorhungary_20180314_Mibol_lesz_a_cserebogar","timestamp":"2018. március. 18. 20:02","title":"Miből lesz a cserebogár? – 3 magyar startup útja a világpiacig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"d9e69044-a0c5-40ec-bc6b-6ca8cf4b5948","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Akkora_bulit_nyomtak_hogy_Balazsnak_kell_helyretennie_Majka_egojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e69044-a0c5-40ec-bc6b-6ca8cf4b5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1024a28-6ba6-4c30-a337-3705fcf42c13","keywords":null,"link":"/elet/20180318_Akkora_bulit_nyomtak_hogy_Balazsnak_kell_helyretennie_Majka_egojat","timestamp":"2018. március. 18. 10:49","title":"Akkora bulit nyomtak Majkáék, hogy Balázsnak kell helyretennie barátja egóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be, amelyeket sehol máshol nem láthattak még a játékosok. Némileg más formában, de a PC után most mobilra is megjelenik a ’90-es évek egyik legnépszerűbb programja. ","shortLead":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be...","id":"20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e15c03-d928-4419-9cf2-5c62a1fb3fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Az ön telefonjára is jön minden idők egyik legjobb számítógépes játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]